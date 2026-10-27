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Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 28 de octubre: Luisa recurre a Rosalía para detener la boda de Alejo y Atanasio desenmascara a Genaro

La serie de La 1 mantiene la tensión en torno a Luisa y Alejo ante la insistencia de don Hernando

Atanasio confirma que Genaro es miembro del Santo Oficio en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Atanasio confirma que Genaro es miembro del Santo Oficio en 'Valle Salvaje' (RTVE).
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La tensión no deja de crecer en Valle Salvaje. Los últimos capítulos han estado marcados por la desesperación de Rafael ante el delicado estado de salud de Lucas, las maniobras de don Hernando para imponer la boda de Alejo y Manuela y las dudas que rodean a Genaro. A estos conflictos se suma el chantaje de Victoria a José Luis, que amenaza con sacar a la luz uno de los episodios más oscuros de su pasado. En el capítulo de este miércoles 28 de octubre, las sospechas sobre el secretario darán un paso definitivo, mientras Luisa intentará encontrar una salida para evitar el matrimonio que no desea su amado.

El lunes, Rafael vivió uno de sus momentos más angustiosos al comprobar la gravedad de la enfermedad de Lucas. Incapaz de afrontar la posibilidad de perder al pequeño, pidió desesperadamente a Adriana que no se lo llevara, aferrándose a la esperanza de que pudiera recuperarse. Mientras tanto, la boda de Alejo y Manuela siguió adelante pese a la oposición del joven. Don Hernando dejó claro que no tenía intención de cancelar los preparativos y mantuvo la presión sobre la pareja.

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También se complicó la situación de Bárbara. Matilde y Atanasio trataron de hacerle ver que Genaro escondía una identidad inquietante, pero sus advertencias no consiguieron convencerla. Al mismo tiempo, Victoria decidió utilizar la información que tenía contra José Luis para forzarlo a anunciar su compromiso con Enriqueta. Si se negaba, amenazaba con revelar que él la había obligado a asesinar a Pilara. La noticia de una posible boda ilusionó a Enriqueta, aunque José Luis no parecía dispuesto a someterse sin más a las exigencias de Victoria. Su visita nocturna a la mujer terminó elevando todavía más la tensión entre ambos.

Rafael no sabe si Lucas sigue respirando en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rafael no sabe si Lucas sigue respirando en 'Valle Salvaje' (RTVE).

El martes, don Hernando y Manuela redoblaron sus esfuerzos para que Alejo aceptara el enlace. Ella volvió a exigirle que dejara de posponer una decisión que consideraba inevitable, pero el joven siguió defendiendo sus sentimientos por Luisa.

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En medio de este enfrentamiento, Rafael encontró consuelo en Rosalía. El duque le confesó que, sin su compañía, sentía que todo se desmoronaba. Una conversación que emocionó a la joven y que hizo más difícil que ocultara sus propios sentimientos. Después, Rosalía compartió lo sucedido con Leonor, dejando en el aire la posibilidad de que su vínculo con Rafael estuviera convirtiéndose en algo más profundo.

Por su parte, Bárbara continuó resistiéndose a creer las sospechas sobre Genaro. Pese a los intentos de Matilde y Atanasio por abrirle los ojos, seguía sin encontrar motivos suficientes para desconfiar del hombre en quien había depositado su confianza.

Rosalía confiesa a Leonor que se ha enamorado de Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rosalía confiesa a Leonor que se ha enamorado de Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 513 del miércoles 28 de octubre

La identidad de Genaro dejará de ser una simple sospecha. Tras investigar su pasado, Atanasio confirmará que el supuesto lacayo pertenece al Santo Oficio, un descubrimiento que cambiará la forma de entender su relación con Bárbara. El secretario teme que la joven se encuentre en una posición mucho más vulnerable de lo que imagina, especialmente porque ha compartido con él confidencias personales sin conocer sus verdaderas intenciones.

Ante la gravedad de la situación, Atanasio decidirá intervenir y hará a Bárbara una petición que no le resultará fácil aceptar. Su propósito será protegerla de las posibles consecuencias de haberse acercado a alguien vinculado a la Santa Inquisición. Sin embargo, la joven tendrá que enfrentarse también a una cuestión incómoda: qué información ha revelado a Genaro y hasta qué punto esas conversaciones podrían volverse en su contra.

La incógnita será si Bárbara está preparada para reconocer el peligro y explicar todo lo que ha sucedido entre ambos. Las advertencias que hasta ahora había rechazado adquieren una nueva dimensión después de la confirmación de Atanasio.

Alejo y Luisa acuerdan seguir luchando en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Alejo y Luisa acuerdan seguir luchando en 'Valle Salvaje' (RTVE).

En paralelo, Luisa tratará de impedir que Alejo termine pasando por el altar con Manuela. La joven recibirá la visita de Rafael en un momento especialmente complicado, con las presiones de don Hernando y José Luis amenazando con dejarla sin margen de maniobra.

Consciente de que el duque confía cada vez más en Rosalía, Luisa decidirá recurrir a ella. Su petición será clara: quiere que utilice la influencia que está adquiriendo sobre Rafael para interceder por Alejo e intentar frenar los planes matrimoniales de ambas familias.

La petición colocará a Rosalía ante un dilema. Ayudar a Luisa podría darle la oportunidad de intervenir en un conflicto que amenaza con separar a dos personas que se quieren, pero también podría enfrentarla a los intereses de quienes pretenden imponer la boda. Su respuesta será determinante para saber si Alejo y Luisa todavía tienen alguna posibilidad de cambiar su destino.

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