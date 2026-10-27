España

Cuándo limpiar el aparato del aire acondicionado y por qué otoño es una de las mejores épocas del año para hacerlo

Aunque suele quedar olvidado cuando termina el verano, el aire acondicionado necesita cuidados durante los meses de frío

Cuándo y cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, según un experto (Epic Air HVAC)
Hombre cogiendo los filtros del aire acondicionado. (Epic Air HVAC)
Guardar

El aire acondicionado es uno de esos electrodomésticos a los que le damos una gran importancia durante tres meses y, una vez pasa el verano, nos olvidamos de él. Esto es algo que ocurre en distintos ámbitos de nuestra vida, como con la ropa que guardamos cuando termina la temporada de frío o los exámenes que no estudiamos hasta el día de antes.

Sin embargo, la mejor época del año para asegurarnos de que este aparato estará a punto durante los meses de calor son otoño e invierno. Uno de los factores que condicionan el funcionamiento del aire acondicionado es cómo se ha cuidado durante sus meses de inactividad, y la limpieza es fundamental para su mantenimiento.

PUBLICIDAD

Además, el entorno en el que vivimos es clave. Estar en una zona costera, el centro de una ciudad o un pueblo puede marcar diferencias. Independientemente de esto, si quieres que el electrodoméstico funcione a la perfección, es importante dedicarle tiempo a su mantenimiento.

Por qué el otoño es tan buena época

Después de varios meses de uso, los filtros pueden acumular polvo y otras partículas que dificultan el paso del aire. También es importante comprobar el estado de la unidad interior, donde la suciedad puede afectar al intercambio de calor, y revisar la bandeja de condensados y el desagüe. La humedad y los residuos que quedan en estas zonas favorecen la aparición de malos olores cuando el aparato vuelve a encenderse.

PUBLICIDAD

Primer plano de unas manos masculinas retirando el filtro de malla gris de un aparato de aire acondicionado split blanco montado en la pared.
Hombre poniendo el filtro del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las viviendas próximas al mar, además, la sal presente en el ambiente puede acelerar la corrosión de los componentes metálicos de la unidad exterior. Por eso, el mantenimiento debe adaptarse tanto a las condiciones del entorno como a las indicaciones del fabricante.

Cómo limpiar el aire acondicionado paso a paso

Antes de empezar, es importante apagar el aparato y desconectarlo de la corriente para trabajar con seguridad. La limpieza básica puede hacerse en casa, aunque conviene consultar el manual del fabricante para saber qué piezas se pueden retirar y qué productos utilizar.

El primer paso es limpiar los filtros de la unidad interior. Para ello, hay que retirarlos con cuidado, eliminar el polvo acumulado y lavarlos con agua si las instrucciones del fabricante lo permiten. Después, deben dejarse secar por completo antes de volver a colocarlos. También se puede limpiar la carcasa y las rejillas con un paño suave, sin empapar los componentes eléctricos ni aplicar productos abrasivos.

Por último, conviene comprobar que no haya suciedad visible en la salida de aire y revisar si aparecen malos olores o problemas de drenaje. La limpieza de las partes internas y de la unidad exterior requiere más precaución: no es recomendable desmontar componentes ni manipular conexiones eléctricas sin conocimientos técnicos.

Otra limpieza antes del verano

La limpieza de noviembre debe complementarse con una nueva revisión en primavera, antes de que el aire acondicionado vuelva a utilizarse a diario. Aunque el aparato haya quedado limpio tras el verano, durante los meses de inactividad puede acumular polvo, por lo que conviene comprobar de nuevo los filtros y limpiarlos si es necesario. También es recomendable verificar que el equipo funciona correctamente antes de que lleguen las altas temperaturas.

De esta forma, las dos limpiezas cumplen funciones complementarias: la de noviembre elimina la suciedad acumulada durante los meses de uso, mientras que la de primavera permite poner el aparato a punto antes de la siguiente temporada de calor.

Temas Relacionados

LimpiezaHogarCasasHogaresEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una experta en marca personal analiza cómo Alba Flores ha construido su carrera: “Su familia explica de dónde viene, pero sus decisiones explican quién es”

La actriz celebra su 40 cumpleaños con una larga trayectoria profesional a sus espaldas, más allá de su apellido

Una experta en marca personal analiza cómo Alba Flores ha construido su carrera: “Su familia explica de dónde viene, pero sus decisiones explican quién es”

Receta de panellets de castañas, el postre más otoñal de la gastronomía catalana

Estos pequeños dulces típicos de la Castanyada están elaborados con un puré de castañas cocidas, azúcar y patata

Receta de panellets de castañas, el postre más otoñal de la gastronomía catalana

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

El especialista repasa prácticas habituales de mantenimiento y conducción que pueden tener efectos no deseados en los vehículos actuales

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

El Banco de España constata una caída intensa de la solicitud de préstamos para comprar vivienda durante el tercer trimestre y prevé un empeoramiento de las condiciones de acceso al dinero

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Los consejos de los coches antiguos en los modernos no funcionan”

Zapatero entregó al Estado un reloj de esmeraldas, otro de mármol y una artesanía de oro y plata que le regaló el rey saudí, pero no las joyas de 1,3 millones euros

Un militar de la Armada es condenado a prisión por ocultar que derramó por accidente miles de litros de combustible al mar: no tendrá que indemnizar al Estado por su error

La familia Franco subasta 689 objetos retirados del Pazo de Meirás, entre retratos, regalos al dictador y una foto dedicada por Juan Carlos I

ECONOMÍA

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

Los ‘ninis’ ganan terreno a los ‘sisis’: 1,22 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja frente al millón que sí lo hace

Uber Eats acuerda con UGT y CCOO el fin de los falsos autónomos: contratará a sus últimos repartidores independientes antes del 30 de noviembre

La jubilación no siempre implica dejar de trabajar: la Seguridad Social contempla cuatro modalidades de retiro para compatibilizar empleo y pensión

DEPORTES

Mourinho ya sabía que Harry Kane podía ganar el Balón de Oro: “Mi dimensión es universal. Y por estar conmigo, creo que puedo ayudarte”

Mourinho ya sabía que Harry Kane podía ganar el Balón de Oro: “Mi dimensión es universal. Y por estar conmigo, creo que puedo ayudarte”

Guti lanza una teoría de la conspiración sobre el Balón de Oro de Kane: “Como por casualidad, para el 70º aniversario, trasladan la ceremonia a Londres”

Ferran Torres entra en crisis en el PSG y recibe las primeras críticas: “Ya no está en su mejor momento, lleva un mes sin marcar”

El precedente del Real Madrid disculpándose por unos comentarios racistas contra China: fue por una publicación de Huijsen en redes sociales

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”