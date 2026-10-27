Cuándo limpiar el aparato del aire acondicionado y por qué otoño es una de las mejores épocas del año para hacerlo

Hombre cogiendo los filtros del aire acondicionado. (Epic Air HVAC)

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El aire acondicionado es uno de esos electrodomésticos a los que le damos una gran importancia durante tres meses y, una vez pasa el verano, nos olvidamos de él. Esto es algo que ocurre en distintos ámbitos de nuestra vida, como con la ropa que guardamos cuando termina la temporada de frío o los exámenes que no estudiamos hasta el día de antes.

Sin embargo, la mejor época del año para asegurarnos de que este aparato estará a punto durante los meses de calor son otoño e invierno. Uno de los factores que condicionan el funcionamiento del aire acondicionado es cómo se ha cuidado durante sus meses de inactividad, y la limpieza es fundamental para su mantenimiento.

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Además, el entorno en el que vivimos es clave. Estar en una zona costera, el centro de una ciudad o un pueblo puede marcar diferencias. Independientemente de esto, si quieres que el electrodoméstico funcione a la perfección, es importante dedicarle tiempo a su mantenimiento.

Por qué el otoño es tan buena época

Después de varios meses de uso, los filtros pueden acumular polvo y otras partículas que dificultan el paso del aire. También es importante comprobar el estado de la unidad interior, donde la suciedad puede afectar al intercambio de calor, y revisar la bandeja de condensados y el desagüe. La humedad y los residuos que quedan en estas zonas favorecen la aparición de malos olores cuando el aparato vuelve a encenderse.

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Hombre poniendo el filtro del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las viviendas próximas al mar, además, la sal presente en el ambiente puede acelerar la corrosión de los componentes metálicos de la unidad exterior. Por eso, el mantenimiento debe adaptarse tanto a las condiciones del entorno como a las indicaciones del fabricante.

Cómo limpiar el aire acondicionado paso a paso

Antes de empezar, es importante apagar el aparato y desconectarlo de la corriente para trabajar con seguridad. La limpieza básica puede hacerse en casa, aunque conviene consultar el manual del fabricante para saber qué piezas se pueden retirar y qué productos utilizar.

El primer paso es limpiar los filtros de la unidad interior. Para ello, hay que retirarlos con cuidado, eliminar el polvo acumulado y lavarlos con agua si las instrucciones del fabricante lo permiten. Después, deben dejarse secar por completo antes de volver a colocarlos. También se puede limpiar la carcasa y las rejillas con un paño suave, sin empapar los componentes eléctricos ni aplicar productos abrasivos.

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Por último, conviene comprobar que no haya suciedad visible en la salida de aire y revisar si aparecen malos olores o problemas de drenaje. La limpieza de las partes internas y de la unidad exterior requiere más precaución: no es recomendable desmontar componentes ni manipular conexiones eléctricas sin conocimientos técnicos.

Otra limpieza antes del verano

La limpieza de noviembre debe complementarse con una nueva revisión en primavera, antes de que el aire acondicionado vuelva a utilizarse a diario. Aunque el aparato haya quedado limpio tras el verano, durante los meses de inactividad puede acumular polvo, por lo que conviene comprobar de nuevo los filtros y limpiarlos si es necesario. También es recomendable verificar que el equipo funciona correctamente antes de que lleguen las altas temperaturas.

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De esta forma, las dos limpiezas cumplen funciones complementarias: la de noviembre elimina la suciedad acumulada durante los meses de uso, mientras que la de primavera permite poner el aparato a punto antes de la siguiente temporada de calor.