Eduardo Bolsonaro negó que su hermano Flávio haya huido de Brasil tras perder las elecciones ante Lula

El legislador brasileño Eduardo Bolsonaro conversa con Reuters sobre sus gestiones para lograr que Estados Unidos presione a Brasil a fin de detener el proceso judicial contra su padre, el expresidente brasileño de derecha Jair Bolsonaro. Washington, D.C., Estados Unidos, 14 de agosto de 2025. REUTERS/Jessica Koscielniak

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Eduardo Bolsonaro negó este martes que su hermano Flávio, senador y candidato derrotado en la segunda vuelta presidencial de Brasil, haya salido del país rumbo a Estados Unidos. Respondió por WhatsApp al portal brasileño UOL que la versión era “mentira”. “Eso es la izquierda queriendo justificar acciones en su contra”.

Antes de desmentirla, se burló de ella. Escribió a UOL que Elon Musk estaba enviando un cohete para llevarse a su hermano.

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La negativa llega un día después de que Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara a Flávio Bolsonaro entregar en 24 horas sus pasaportes ordinario y diplomático, además de cualquier documento de viaje de otra nacionalidad. La Policía Federal le notificó la decisión el lunes por la mañana, cuando salía de visitar en Brasilia a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. El juez también le prohibió salir del país y mantener contacto, directo o por terceros, con el abogado Willer Tomaz, y mandó incluir una alerta en Sonar, el sistema que controla los desplazamientos internacionales.

Moraes es el relator del expediente en el que la Policía Federal investiga a Flávio y a Tomaz, amigo personal del senador, por presunto lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y empresas de pagos. El viernes 23 de octubre, el juez ya había ordenado bloquear bienes vinculados al abogado. Las defensas de ambos niegan las acusaciones.

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Miembros de los medios de comunicación trabajan en las afueras de la residencia del senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT), en Brasilia, Brasil, el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Diego Herculano

Para fundamentar el riesgo de fuga, Moraes citó una entrevista que Eduardo dio ese mismo viernes, dos días antes de la votación, al programa estadounidense Louder with Crowder. Un espectador preguntó qué planes tenía la familia si Flávio perdía. “Si mi hermano no gana, estoy a favor de que salga del país. Con certeza”, respondió el exdiputado. Lo justificó con una frase que atribuyó a Lula en un debate televisado; según su relato, el presidente le dijo a Flávio que el año próximo ya no sería senador, que perdería la inmunidad y que lo investigarían.

Flávio Bolsonaro reaccionó con un video: “Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme”, dijo. La Policía Federal registró la cancelación de los dos documentos en su sistema antes de recibirlos en mano, según informó CNN Brasil, y una fuente policial dijo a AFP que no hay ningún registro oficial de la salida del senador.

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Los rumores de fuga empezaron cuando, según supo Infobae, que Flávio había cruzado la frontera para tomar en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, un avión privado con destino a Estados Unidos. La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina respondió con un comunicado: “no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”. El organismo inspeccionó la aeronave y a su tripulación, comprobó que la documentación de la empresa estaba en regla y constató que ningún plan de vuelo incluía a miembros de la familia Bolsonaro. El Ministerio de Seguridad, que dirige Alejandra Monteoliva, tampoco tiene constancia de su entrada.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), llega para hablar tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Brasilia, Brasil. 25 octubre 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

“Sobre Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo”, dijo en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, quien confirmó además que Javier Milei no enviará un mensaje de felicitación a Lula. En Brasil, el senador Rogério Marinho, coordinador de la campaña de Flávio, también negó que el candidato hubiera dejado el país.

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Lula ganó el domingo con 64.256.232 votos, el 51,79% de los válidos, frente a los 59.826.041 (48,21%) de Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral. El senador había quedado primero en la primera vuelta del 4 de octubre, con el 47,03%. Fue el candidato elegido por su padre, inhabilitado para competir y condenado por el STF en septiembre de 2025 a 27 años y 3 meses de prisión por conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2022.

La sospecha de una salida del país tiene precedentes en la familia. Eduardo se instaló en Estados Unidos en marzo de 2025, perdió su escaño en la Cámara de Diputados y fue condenado por el STF a 4 años y 2 meses de prisión por coacción en el curso de un proceso; Moraes ordenó cancelar también sus pasaportes. Jair Bolsonaro pasó dos noches en la embajada de Hungría en Brasilia en febrero de 2024, días después de que la Policía Federal le retirara el pasaporte. En agosto de 2025, la misma fuerza informó que había hallado en su teléfono un borrador de pedido de asilo dirigido a Milei.

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El plazo de 24 horas fijado por Moraes para la entrega física de los pasaportes venció este martes. El mandato de Flávio Bolsonaro en el Senado termina el 31 de enero de 2027.