Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Carolina Gómez faltó a la fiesta de Cintia Cossio y crecieron las dudas sobre su relación - crédito @carolinagomezec/ Instagram

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La ausencia de Carolina Gómez en la fiesta de cumpleaños de Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio, abrió una nueva ola de especulaciones sobre el estado de la relación de los creadores de contenido.

Los comentarios aumentaron porque la pareja había mostrado actividades por separado durante las últimas semanas y porque la boda que anunciaron tras su compromiso todavía no tiene una fecha confirmada.

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Aunque ninguno de los dos publicó un comunicado directo sobre las versiones de una ruptura, una reciente interacción en Instagram fue interpretada por sus seguidores como una respuesta a los rumores. Carolina compartió fotografías con un disfraz de vampira y Yeferson reaccionó en los comentarios con un “Grr”. Ella respondió: “Dame un grr”.

El intercambio no aclara los planes de matrimonio ni ofrece detalles sobre la convivencia de la pareja, pero sí mostró una comunicación pública entre ambos después de los comentarios que circularon en redes sociales. Hasta ahora, Yeferson Cossio y Carolina Gómez no han confirmado una separación.

Una interacción entre Carolina y Yeferson en Instagram volvió a llamar la atención de sus seguidores - crédito redes sociales Yeferson Cossio / Instagram

La ausencia de Carolina Gómez en la fiesta de Cintia Cossio generó dudas

Los rumores tomaron fuerza durante la celebración de los 29 años de Cintia Cossio, quien organizó una fiesta temática inspirada en una quinceañera. Yeferson estuvo presente en el evento, participó en el vals y entregó a su hermana un anillo simbólico de 15 años.

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Carolina Gómez no apareció en los videos ni fotografías de la celebración, un detalle que llamó la atención de parte de los seguidores de la familia. La ausencia coincidió con la falta de contenido reciente de la pareja en sus redes sociales, donde antes solían compartir viajes, actividades laborales y encuentros familiares.

Cintia Cossio abordó el tema en una transmisión en vivo y explicó que Carolina no asistió porque tenía compromisos relacionados con sus estudios. La creadora de contenido evitó entregar más información y sostuvo que era un asunto que le correspondía explicar a Gómez si deseaba hacerlo.

Carolina Gómez no apareció en las fotos ni videos que se compartieron de la celebración. - crédito @Yefito/YouTube

Antes del cumpleaños, Carolina y Cintia habían compartido contenido juntas durante actividades de disfraces. Esa interacción también fue señalada por seguidores como una muestra de que no existiría un distanciamiento entre Carolina y la familia de Yeferson.

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La boda quedó aplazada después de un compromiso que sorprendió a sus seguidores

Yeferson Cossio y Carolina Gómez se conocieron en 2022, cuando participaron en grabaciones de contenido para redes sociales. Con el paso de los meses, su relación se hizo pública y ambos comenzaron a compartir detalles de sus viajes, proyectos y celebraciones familiares.

El 14 de febrero de 2025, el creador de contenido le propuso matrimonio a Carolina en una sala de cine privada en Medellín. La propuesta incluyó la proyección de imágenes de la relación, familiares, amigos, flores y un anillo de diamantes.

En ese momento, los dos hablaron de una boda que podría realizarse el 6 de enero de 2026. Yeferson incluso mencionó la posibilidad de una celebración con entre 500 y 700 invitados. Sin embargo, el plan no se concretó en la fecha anunciada.

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La boda de Yeferson Cossio y Carolina Gómez sigue sin una nueva fecha confirmada- crédito @yefersoncossio/IG

En abril de 2025, ambos confirmaron que habían terminado su relación y su compromiso. Cossio explicó entonces que la decisión fue mutua y que no había ocurrido una infidelidad entre ellos. Según relató, los acuerdos que habían establecido al comenzar el noviazgo dejaron de coincidir con sus expectativas y tomaron caminos distintos.

“Ya no íbamos en la misma onda”, dijo el creador de contenido durante una transmisión. Días después, la pareja reapareció junta en redes sociales, lo que generó nuevas dudas sobre si habían retomado el vínculo. Desde entonces, han vuelto a mostrarse como pareja y mantuvieron vigente la información de su compromiso, aunque sin precisar una nueva fecha para la boda.

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Yeferson Cossio ha defendido la privacidad de su relación

El influenciador ha explicado anteriormente que no considera necesario mostrar de forma constante aspectos íntimos de su vida sentimental para validar una relación ante el público. En una ocasión respondió a quienes cuestionaban que no publicara suficientes momentos junto a Carolina.

“¿Para qué voy a subir un video acariciándola y diciéndole que la amo si eso no me va a dar plata? Las redes son mi trabajo”, manifestó. Con esa posición, Cossio distinguió el contenido que produce para sus plataformas de los episodios que decide conservar en privado.

Cossio aseguró que diferencia el contenido de trabajo de los aspectos privados de su relación - crédito @yefersoncossio/Instagram

Esa forma de manejar su relación ha causado interpretaciones recurrentes cada vez que él y Carolina aparecen por separado o reducen la frecuencia de sus publicaciones conjuntas. La actividad reciente de ambos, sin embargo, no permite establecer que exista una ruptura.

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La interacción en la publicación de Carolina fue el primer gesto público entre ambos luego de que crecieran las versiones sobre una separación. A pesar de ello, ninguno se ha referido de manera directa a la ausencia de Gómez en la fiesta de Cintia ni a los planes que tienen para su matrimonio.