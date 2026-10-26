Ecuador destinará USD 13,4 millones de fondos públicos a la publicidad de candidatos en las elecciones locales

Fotografía de archivo de la fachada principal de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, en Quito. EFE/Elías Levy

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador definió las condiciones para utilizar USD 13,4 millones de financiamiento público en publicidad de las candidaturas que participarán en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre. La decisión, adoptada el 23 de octubre, regula la promoción de aspirantes a prefecturas, viceprefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales, cuando falta poco más de un mes para la votación.

La resolución no representa la aprobación de una nueva partida presupuestaria. Según la información difundida por el organismo electoral y los antecedentes publicados por Ecuavisa, el monto de USD 13.425.631 había sido autorizado por unanimidad el 20 de abril. La decisión más reciente corresponde a la determinación del Fondo de Promoción Electoral para las distintas dignidades que estarán en disputa.

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El mecanismo establece que el Estado financia espacios publicitarios durante la campaña, pero no entrega directamente esos recursos a los candidatos. Las organizaciones políticas seleccionan los medios autorizados para promocionar sus propuestas y el CNE administra la contratación y los pagos conforme a las disposiciones electorales. Se trata de fondos destinados exclusivamente a propaganda, no a cubrir cualquier gasto de proselitismo.

FOTO DE ARCHIVO- Un delegado electoral revisa las papeletas en la delegación Pichincha del Consejo Nacional Electoral, mientras realiza una auditoría estándar de votos, luego de que las autoridades electorales dijeran que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ganó la contienda, en Quito, Ecuador, el 14 de abril de 2025. REUTERS/Karen Toro

De acuerdo con el comunicado oficial del CNE, la promoción podrá contratarse en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. El organismo sostiene que este sistema busca facilitar la difusión de planes de trabajo y garantizar condiciones de participación para las candidaturas inscritas, dentro de los límites establecidos por la legislación.

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La campaña electoral está programada del 12 al 26 de noviembre, según el calendario divulgado por la autoridad electoral. Durante esas dos semanas, partidos, movimientos y alianzas podrán utilizar los espacios de publicidad contratados mediante el fondo. El CNE deberá controlar el cumplimiento de las condiciones de difusión y verificar que los recursos se apliquen a los fines autorizados.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 29 de noviembre para elegir autoridades provinciales, municipales y parroquiales. También votarán por siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una institución que participa en procesos de designación de autoridades de control. Aunque el proceso conserva oficialmente la denominación de elecciones seccionales de 2027, la jornada electoral tendrá lugar en 2026.

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Una persona vota este domingo en las elecciones presidenciales 2025, en Quito (Ecuador). EFE/Gianna Benalcazar

La promoción de candidaturas locales debe distinguirse del financiamiento correspondiente a la elección del CPCCS y del presupuesto general de organización de los comicios. Según la información del CNE, el 5 de marzo se aprobó un presupuesto electoral de USD 102.365.407,35 para las elecciones seccionales y del organismo de participación ciudadana. Esa cifra comprende distintas necesidades operativas, entre ellas personal, documentación, tecnología y seguridad.

Por tanto, los USD 13,4 millones destinados a publicidad no deben interpretarse como el costo total de las elecciones. Tampoco equivalen necesariamente a recursos ya desembolsados. La autorización de un fondo establece un límite de financiamiento, mientras que su ejecución efectiva depende de las contrataciones, la difusión de los mensajes y los procedimientos de verificación y pago.

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Según la cobertura de El Universo, la decisión de octubre identifica las dignidades beneficiarias y confirma los canales de contratación, pero la información pública difundida hasta ahora no permite establecer cuánto corresponderá finalmente a cada candidatura ni cuánto recibirán los distintos proveedores. Para conocer esas cifras será necesario revisar los documentos de distribución y los registros de ejecución.

El financiamiento estatal de la propaganda está contemplado en el Código de la Democracia y constituye un componente diferenciado de los recursos que las organizaciones políticas administran para otras actividades. Su aplicación durante noviembre permitirá observar cómo se distribuye la publicidad electoral entre territorios, organizaciones y medios de comunicación.

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La aprobación llega mientras el CNE desarrolla otras tareas preparatorias, incluida la impresión de papeletas y la distribución de material electoral. El calendario concentra en noviembre la promoción de candidaturas y la votación, mientras el organismo electoral mantiene la responsabilidad de supervisar el uso de los recursos públicos asignados a la difusión de propuestas.