Cubana embarazada sobrevivió a un presunto intento de feminicidio en Estados Unidos

La cubana Dalianis Lazo resultó herida por varios disparos en su vivienda de Country Walk, al suroeste de Miami-Dade. (Foto: Alas Tensas)

Guardar

Luego de que un tribunal desestimara la solicitud de protección por violencia doméstica que había presentado contra su expareja, la cubana Dalianis Lazo, de 41 años y embarazada, resultó herida por varios disparos el 22 de octubre en Country Walk, al suroeste de Miami-Dade.

La víctima fue trasladada en estado crítico al Jackson South Medical Center. Dos días después, allegados que la visitaron indicaron que estaba estable y respondía a las indicaciones del personal de enfermería, informó Alas Tensas.

PUBLICIDAD

Iván Granado, de 53 años e identificado como expareja de Lazo, murió tras el hecho. De acuerdo con los reportes policiales, el hombre habría utilizado el arma contra sí mismo después de dispararle a la víctima.

La policía investiga lo ocurrido en una vivienda de Country Walk

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade asumió la investigación de la agresión. Según los reportes policiales, Granado llegó en bicicleta a la vivienda cerca de las 11:00 am y habría ingresado por el garaje.

El hombre habría discutido con Lazo antes de efectuar los disparos. Después, habría usado la misma arma contra sí mismo. La agresión ocurrió dentro del domicilio de la mujer, en el vecindario de Country Walk.

PUBLICIDAD

Las autoridades no habían difundido otros detalles sobre el avance de las actuaciones. Mientras continúa la investigación, los reportes conocidos describen la llegada de Granado a la vivienda y la secuencia posterior a su ingreso.

La jueza Michaelle Gonzalez-Paulson desestimó la orden de protección solicitada por la víctima veintidós días antes del ataque.

Lazo había pedido protección judicial en abril de 2026. En la solicitud, identificó a Granado como un antiguo novio con quien había convivido y describió presuntos episodios de acoso, intimidación y violencia doméstica.

La mujer también manifestó que el hombre tenía un arma de fuego. En su declaración jurada, Lazo sostuvo que Granado había servido en el Ejército de Estados Unidos y afirmó que tenía problemas de consumo de alcohol y cocaína.

PUBLICIDAD

“Temo por mi vida y por la seguridad de mis padres”, expresó la mujer en el documento presentado ante el tribunal.

La solicitud fue desestimada el 30 de septiembre

Iván Granado falleció en el lugar tras atentar contra su propia vida después del ataque contra Lazo. (Foto: Alas Tensas)

La medida temporal de protección fue prorrogada en varias oportunidades. El 30 de septiembre, la jueza Michaelle Gonzalez-Paulson desestimó la petición por insuficiencia de pruebas y falta de causa justificada.

Granado negó las acusaciones, según documentos judiciales consultados por Local 10. La decisión fue tomada 22 días antes de la agresión denunciada en Country Walk.

El canal informó que la resolución cerró el trámite iniciado por Lazo. La solicitud incluía los señalamientos de la mujer y la respuesta presentada por Granado ante el tribunal.

PUBLICIDAD

Luis Alejandro Rodríguez y Alejandro Vergara, amigos de Lazo desde la Escuela Vocacional Lenin de La Habana, se refirieron al caso en declaraciones a Telemundo 51. Rodríguez contó que conocía a Granado y que había compartido con él en encuentros familiares.

“Nunca me imaginé realmente que Iván, el ex, fuera capaz de esto”, dijo Rodríguez a Telemundo 51. Vergara cuestionó la respuesta judicial frente a las advertencias de Lazo.

“A medida que vamos descubriendo más información se hace también más doloroso saber que el sistema de cierta forma le haya fallado”, afirmó Vergara ante el canal.

Los allegados de Lazo iniciaron una colecta

Los allegados de la víctima abrieron una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos de hospitalización y recuperación. (Foto: redes sociales)

Los amigos y familiares de la mujer iniciaron una campaña en GoFundMe para colaborar con los gastos médicos, la rehabilitación y las necesidades básicas durante su recuperación. La recaudación fue organizada por Karen Gonzalez Fiel y se difundió mientras Lazo permanecía bajo atención médica.

PUBLICIDAD

El Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí te Creo en Cuba registraron 12 feminicidios o asesinatos de mujeres cubanas en el exterior y seis intentos de feminicidio durante 2025, de acuerdo con un informe publicado en abril de 2026.

Estados Unidos concentró seis de los casos mortales y cuatro de los intentos incluidos en el relevamiento. El informe señaló una concentración de agresiones en Florida.