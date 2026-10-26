México fortalece su agenda internacional anticorrupción en plena polémica por contratos del INE y salida de Taddei

Mientras el gobierno difunde su cooperación con 14 países en materia de integridad pública, la renuncia forzada de la titular del órgano comicial expone las tensiones entre el discurso institucional y los casos domésticos sin resolver. REUTERS/Henry Romero/File Photo

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer una agenda internacional para prevenir y combatir la corrupción, con presencia en más de 36 foros y cooperación permanente con 14 países. Lo hizo mediante el comunicado No. 124, fechado el 25 de octubre de 2026, el mismo día en que Guadalupe Taddei anunció su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), que formaliza este lunes 26 de octubre.

Se trata de dos hechos independientes. Ambos coinciden en una semana en la que el tema de la corrupción domina la conversación pública en México.

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Una agenda internacional con tres ejes

@BuenGobierno_mx

Según la dependencia, su estrategia se sustenta en tres pilares:

Cumplimiento de los compromisos internacionales de México.

Cooperación técnica para fortalecer las capacidades institucionales.

Intercambio de experiencias y soluciones con otros países.

La Secretaría indicó que ha participado en más de 36 foros y espacios de trabajo especializados desde su creación. México también forma parte de tres convenciones internacionales anticorrupción.

Convenciones multilaterales: sanción y prevención

Mientras la Secretaría Anticorrupción reporta cooperación con 14 países y participación en más de 36 foros internacionales, la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral expone vulnerabilidades en la gobernanza interna.EFE/Mario Guzmán

México participa en los mecanismos de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros de la OCDE.

En estos espacios, la Secretaría promueve un enfoque que combina la sanción de conductas indebidas con la prevención de riesgos. Entre los temas prioritarios figuran:

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Integridad empresarial

Conflictos de interés

Regulación del cabildeo

Protección de datos personales

Contrataciones públicas como instrumento de desarrollo

Cooperación técnica y alianzas bilaterales

La dependencia colabora con la OCDE, el BID, la Unión Europea, el CAF, la OEA, la ONU, el CLAD y la GIZ. Con ellos intercambia conocimientos, metodologías y herramientas para fortalecer la prevención de riesgos, la innovación gubernamental y la profesionalización del servicio público.

En el plano bilateral, comparte experiencias con Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, Italia, Portugal, Reino Unido y Ucrania. Destacan dos colaboraciones:

Francia: formación de personas servidoras públicas, capacidades directivas, ética y modernización administrativa.

Chile: control gubernamental, contrataciones públicas y uso de nuevas tecnologías en la supervisión.

La agenda incluye también capacitaciones, talleres, visitas de estudio y programas de especialización para evaluar la aplicación de experiencias internacionales en las instituciones mexicanas.

El contexto: la renuncia de Taddei al INE

FILE PHOTO: The head of the National Electoral Institute (INE) Guadalupe Taddei attends the general council session of the INE, in Mexico City, Mexico April 10, 2023. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Taddei informó, tras una “profunda reflexión”, que presentaría su renuncia como consejera presidenta del INE ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre. Asumió el cargo en abril de 2023 y afirmó que deja la presidencia con la tranquilidad de haber dedicado 33 años al servicio electoral.

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Su salida ocurre en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo y posibles conflictos de interés con proveedores. Representantes de partidos ante el Consejo General le habían pedido dejar el cargo y dar explicaciones por una fiesta organizada por un proveedor. Medios como Excélsior reportaron además denuncias de contratos irregulares por 198 millones de pesos y una indagatoria de oficio iniciada por la Auditoría Superior de la Federación.

Taddei calificó los señalamientos como versiones cuya autenticidad, contexto y propósito deben verificarse y corroborarse. Sostuvo que proteger al INE debe estar por encima de cualquier interés coyuntural o personal.

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Reacciones y lo que sigue

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró una “buena decisión” la renuncia, y dijo que debe haber una auditoría para revisar los señalamientos. Reconoció que la salida ocurre en un momento polémico rumbo a las elecciones de 2027, y recordó que la ley establece las reglas para elegir al relevo.

Desde Morena, el vicecoordinador en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, había advertido que la renuncia sería, en todo caso, un acto insuficiente.

En cuanto al relevo, como Taddei estuvo en el cargo tres años y seis meses, la Constitución prevé elegir a un sustituto que concluya el periodo, porque no cumplió seis años. La Cámara de Diputados elegirá a la persona sucesora y los consejeros nombrarán una presidencia provisional. La renuncia se presenta a siete meses de la jornada electoral federal.

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Dos agendas, un mismo tema

El comunicado de la Secretaría no hace referencia al INE ni a Taddei. Describe una estrategia de cooperación internacional que, según la dependencia, busca prevenir la corrupción y proteger los recursos públicos. La renuncia de la consejera presidenta, por su parte, abre un proceso de investigación y relevo en el órgano electoral.