México fortalece su agenda internacional anticorrupción en plena polémica por contratos del INE y salida de Taddei

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer una agenda internacional para prevenir y combatir la corrupción, con presencia en más de 36 foros y cooperación permanente con 14 países. Lo hizo mediante el comunicado No. 124, fechado el 25 de octubre de 2026, el mismo día en que Guadalupe Taddei anunció su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), que formaliza este lunes 26 de octubre.
Se trata de dos hechos independientes. Ambos coinciden en una semana en la que el tema de la corrupción domina la conversación pública en México.
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Una agenda internacional con tres ejes
Según la dependencia, su estrategia se sustenta en tres pilares:
- Cumplimiento de los compromisos internacionales de México.
- Cooperación técnica para fortalecer las capacidades institucionales.
- Intercambio de experiencias y soluciones con otros países.
La Secretaría indicó que ha participado en más de 36 foros y espacios de trabajo especializados desde su creación. México también forma parte de tres convenciones internacionales anticorrupción.
Convenciones multilaterales: sanción y prevención
México participa en los mecanismos de seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros de la OCDE.
En estos espacios, la Secretaría promueve un enfoque que combina la sanción de conductas indebidas con la prevención de riesgos. Entre los temas prioritarios figuran:
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- Integridad empresarial
- Conflictos de interés
- Regulación del cabildeo
- Protección de datos personales
- Contrataciones públicas como instrumento de desarrollo
Cooperación técnica y alianzas bilaterales
La dependencia colabora con la OCDE, el BID, la Unión Europea, el CAF, la OEA, la ONU, el CLAD y la GIZ. Con ellos intercambia conocimientos, metodologías y herramientas para fortalecer la prevención de riesgos, la innovación gubernamental y la profesionalización del servicio público.
En el plano bilateral, comparte experiencias con Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Guatemala, Italia, Portugal, Reino Unido y Ucrania. Destacan dos colaboraciones:
- Francia: formación de personas servidoras públicas, capacidades directivas, ética y modernización administrativa.
- Chile: control gubernamental, contrataciones públicas y uso de nuevas tecnologías en la supervisión.
La agenda incluye también capacitaciones, talleres, visitas de estudio y programas de especialización para evaluar la aplicación de experiencias internacionales en las instituciones mexicanas.
El contexto: la renuncia de Taddei al INE
Taddei informó, tras una “profunda reflexión”, que presentaría su renuncia como consejera presidenta del INE ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre. Asumió el cargo en abril de 2023 y afirmó que deja la presidencia con la tranquilidad de haber dedicado 33 años al servicio electoral.
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Su salida ocurre en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo y posibles conflictos de interés con proveedores. Representantes de partidos ante el Consejo General le habían pedido dejar el cargo y dar explicaciones por una fiesta organizada por un proveedor. Medios como Excélsior reportaron además denuncias de contratos irregulares por 198 millones de pesos y una indagatoria de oficio iniciada por la Auditoría Superior de la Federación.
Taddei calificó los señalamientos como versiones cuya autenticidad, contexto y propósito deben verificarse y corroborarse. Sostuvo que proteger al INE debe estar por encima de cualquier interés coyuntural o personal.
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Reacciones y lo que sigue
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró una “buena decisión” la renuncia, y dijo que debe haber una auditoría para revisar los señalamientos. Reconoció que la salida ocurre en un momento polémico rumbo a las elecciones de 2027, y recordó que la ley establece las reglas para elegir al relevo.
Desde Morena, el vicecoordinador en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, había advertido que la renuncia sería, en todo caso, un acto insuficiente.
En cuanto al relevo, como Taddei estuvo en el cargo tres años y seis meses, la Constitución prevé elegir a un sustituto que concluya el periodo, porque no cumplió seis años. La Cámara de Diputados elegirá a la persona sucesora y los consejeros nombrarán una presidencia provisional. La renuncia se presenta a siete meses de la jornada electoral federal.
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Dos agendas, un mismo tema
El comunicado de la Secretaría no hace referencia al INE ni a Taddei. Describe una estrategia de cooperación internacional que, según la dependencia, busca prevenir la corrupción y proteger los recursos públicos. La renuncia de la consejera presidenta, por su parte, abre un proceso de investigación y relevo en el órgano electoral.
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