América Latina

Lula da Silva encabezó un masivo acto en Río a un día del balotaje en Brasil: “Vamos a ganar las elecciones”

El mandatario congregó a miles de simpatizantes en Copacabana y cerrará su campaña en San Pablo. Por su parte, Flávio Bolsonaro se mostrará en Belo Horizonte y en la mencionada “ciudad maravillosa”

Lula da Silva pasó por Copacabana, en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lula da Silva pasó por Copacabana, en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)
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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, congregó este sábado a miles de seguidores en Río de Janeiro, en la antesala de la segunda vuelta electoral. El mandatario se mostró convencido de que se impondrá sobre el senador opositor Flávio Bolsonaro.

Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez”, declaró el líder progresista ante los periodistas, momentos antes de encabezar una marcha por la emblemática costanera de la playa de Copacabana.

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Lula saluda a sus seguidores este sábado (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lula saluda a sus seguidores este sábado (REUTERS/Agustin Marcarian)

El referente del Partido de los Trabajadores (PT) y el hijo mayor del ex mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro definirán este domingo la Presidencia de Brasil en lo que se perfila como la elección más reñida de la historia reciente del país sudamericano.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio se impuso con el 47% de los votos frente al 45% obtenido por su rival.

Lula, que a sus 80 años aspira a un cuarto mandato no consecutivo, inició su última jornada de campaña con un acto masivo en Río, donde sus simpatizantes vistieron de rojo y desplegaron una enorme bandera brasileña.

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Luiz Inácio Lula da Silva congregó a miles de seguidores en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)
Luiz Inácio Lula da Silva congregó a miles de seguidores en Río de Janeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Vamos a ganar las elecciones, es verdad que el pueblo quiere cambio pero un cambio a mejor, hacia adelante, el pueblo no quiere retroceder”, afirmó el antiguo tornero mecánico antes de subirse a una camioneta junto a sus aliados y recorrer Copacabana.

El candidato del PT se declaró “muy optimista” de cara al balotaje, pese a que todas las encuestas ubican a ambos postulantes en un empate técnico.

Seguidores de Lula se toman una fotografía (REUTERS/Pilar Olivares)
Seguidores de Lula se toman una fotografía (REUTERS/Pilar Olivares)

Ataviado con una gorra roja con su apellido Silva estampado, Lula también apuntó contra Flávio Bolsonaro, a quien calificó de “miliciano” en alusión a sus presuntos vínculos con familiares ligados a grupos paramilitares de Río.

“No es posible que no consigamos convencer a la sociedad brasileña del riesgo que corre la democracia, la libertad y las personas de bien en este país”, advirtió.

El mandatario agradeció además a la militancia por haber tomado las riendas de la campaña tras la primera vuelta, con actos multitudinarios en las calles y una intensa movilización en redes sociales.

Lula da Silva junto a su esposa, Rosangela "Janja" da Silva (REUTERS/Adriano Machado)
Lula da Silva junto a su esposa, Rosangela "Janja" da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

Tengo un ejército mayor que el chino y el estadounidense, que es el ejército de Lula”, afirmó en referencia a un canal público de WhatsApp creado por el diputado André Janones, uno de sus aliados, que logró reunir a más de 10 millones de usuarios en apenas días.

Tras el cierre en Río, Lula viajará a San Pablo, el mayor colegio electoral del país, para culminar su campaña. En paralelo, Flávio Bolsonaro se mostrará en Belo Horizonte y luego se trasladará a Río, cuna política del bolsonarismo.

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