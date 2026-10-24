Organizaciones brasileñas expresaron su preocupación por la “censura” en redes sociales a horas de las elecciones

Un discurso del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), fue transmitido en vivo vía una red social (REUTERS/Diego Herculano/Archivo)

Guardar

Cincuenta organizaciones sociales, movimientos populares y sindicatos de Brasil alertaron el viernes ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre posibles actos de “censura” por parte de plataformas digitales, a horas del balotaje entre el senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las entidades, agrupadas en DiraCom, organización dedicada a la defensa del derecho a la comunicación, cuestionaron la moderación y la distribución de contenidos en servicios como Meta y X. En un comunicado recogido por la agencia estatal brasileña, denunciaron una “falta de transparencia” de las compañías.

PUBLICIDAD

Las organizaciones sostuvieron que esas “poderosas fuerzas están trabajando en contra de las elecciones en Brasil” y buscan “desestabilizar la integridad del proceso electoral e impedir el ejercicio libre y soberano del voto”. Usuarios, comunicadores y dirigentes políticos informaron sobre supuestos “blanqueos de cuentas” y una “reducción del alcance” de sus publicaciones.

El reclamo incluyó cuestionamientos a las decisiones del presidente del TSE, el juez Kassio Nunes, por su intención de suspender el canal de WhatsApp Ejército de Lula. Además, señalaron la desactivación de la herramienta publicitaria de la cuenta oficial de Lula, candidato a la reelección.

PUBLICIDAD

Las asociaciones plantearon ante el inspector general del tribunal que las medidas contra la desinformación deben “basarse en pruebas, el respeto al debido proceso y la libertad de expresión”.

La foto del grupo que apoya en WhatsApp al candidato presidencial Lula da Silva (Captura de pantalla)

El juez del TSE Floriano de Azevedo resolvió este viernes que el canal no podrá ser suspendido ni restringido de nuevo por el tribunal. El magistrado sostuvo que solo el pleno del organismo puede definir una eventual suspensión.

La campaña de Lula presentó una medida judicial preventiva después de que Nunes aceptara el jueves una solicitud de la campaña de Flávio Bolsonaro y ordenara una “revisión exhaustiva” de las publicaciones del canal.

PUBLICIDAD

La cuenta fue creada por el diputado André Janones y reúne a casi 10 millones de suscriptores. Azevedo Marques afirmó que la intención de la campaña de Bolsonaro era “suspender las actividades del canal”, aunque ese pedido no figura de forma explícita en la solicitud que reclamó la revisión de las publicaciones.

Lula da Silva intensificó su actividad física y modificó su estrategia digital en la recta final hacia el balotaje del domingo, con el objetivo de reforzar su imagen ante el electorado a pocos días de cumplir 81 años. El líder del Partido de los Trabajadores (PT), figura central de la política brasileña desde hace cuatro décadas, busca un cuarto mandato frente al hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

PUBLICIDAD

La campaña de Lula da Silva se centró de cara a la segunda vuelta en el universo de las redes sociales, un ámbito poco explorado por el mandatario brasileño (Europa Press)

El jefe de Estado quedó detrás del senador en la primera vuelta, celebrada a principios de octubre, un resultado que obligó a su campaña a revisar sus métodos de comunicación.

En las últimas semanas, Lula incorporó a jóvenes legisladores con experiencia en tecnología para recibir orientación sobre redes sociales. A partir de ese cambio, comenzó a publicar videos en formato selfie, una herramienta que sus adversarios utilizaban desde hacía meses.

La táctica expuso la distancia entre la campaña oficialista y una población brasileña con alto nivel de conexión a internet, en un escenario político marcado por la polarización.

PUBLICIDAD

Durante la campaña, Lula difundió imágenes de sus entrenamientos, realizó sentadillas y corrió entre grupos de simpatizantes. El presidente sostuvo que se encuentra en su mejor condición física.

El mandatario también atravesó problemas de salud. Entre ellos, sufrió una caída en un baño que derivó en una hemorragia cerebral y recibió tratamiento por cáncer de piel. Con el cabello y la barba ahora grises, Lula encaró lo que presentó como su última campaña presidencial frente al hijo de quien se convirtió en su principal adversario político.

(Con información de AFP y EP)