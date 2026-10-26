Colombia

Que la indecisión no lo deje sin disfraz para Halloween 2026: estos son las mejores opciones, según la Inteligencia Artificial

ChatGPT elaboró una lista para la celebración del 31 de octubre con referencias a Bad Bunny, Hannah Montana, Kylie Jenner y opciones como vampiro, bruja o fantasma de fácil recreación durante el fin de semana

Cinco personas con disfraces y maquillaje de vampiro cantan con micrófonos frente a una pantalla en una habitación con decoración gótica.
La inteligencia artificial sugiere disfraces basados en figuras populares y opciones convencionales para la celebración de Halloween en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

A pocos días para que se lleve a cabo la tradicional noche de Halloween, todavía hay colombianos que no tienen claro de qué se disfrazarán en este 2026, por lo que la Inteligencia Artificial generó una serie de recomendaciones que podrán aplicarse durante el fin de semana.

De hecho, ChatGPT seleccionó disfraces a partir de personajes virales, artistas y figuras reconocidas. Las propuestas están pensadas para la celebración del 31 de octubre y combinan referencias recientes con opciones fáciles de recrear.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial también recomienda disfraces convencionales como vampiro glamuroso, vaquera, hada oscura, pirata moderno, estrella disco de los años 70, bruja moderna, ángel y demonio, bailarina, diosa griega, caballero con armadura y fantasma de sábana blanca con lentes oscuros.

Entre las ideas vinculadas con figuras públicas aparece Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX. El atuendo requiere ropa completamente blanca, hombreras y un micrófono de hebilla. Otra opción es Hannah Montana, cuyo aniversario número 20 años aporta un componente nostálgico al disfraz, con peluca rubia, chaqueta con brillantes y micrófono.

ChatGPT incluye atuendos inspirados en Bad Bunny, Hannah Montana, Oliver Tree y Kylie Jenner para el 31 de octubre - crédito Mike Blake/Reuters
ChatGPT incluye atuendos inspirados en Bad Bunny, Hannah Montana, Oliver Tree y Kylie Jenner para el 31 de octubre - crédito Mike Blake/Reuters

La lista incluye también al mono Punch junto con su peluche: la propuesta consiste en usar un disfraz de mono y maquillaje. Para recordar al cantante Oliver Tree, ChatGPT sugiere una peluca o un corte de cabello en forma de tazón y una chaqueta vintage colorida.

PUBLICIDAD

Kylie Jenner durante su participación en la pasarela de Victoria’s Secret es otra de las alternativas mencionadas. El atuendo se compone de alas blancas, un top brillante y una falda del mismo color.

Las mejores tendencias, según Claude

El cine de superhéroes y los clásicos animados vuelven a imponerse en los centros comerciales colombianos este octubre. Según datos de la tienda especializada Disfraces Americanos, con más de 18 años en el mercado, Spider-Man, Shrek, los personajes de Toy Story, las referencias a videojuegos y los trajes de formato inflable encabezan el volumen de búsquedas y ventas para la celebración del 31 de octubre.

El estreno de Spider-Man: Brand New Day reactivó la demanda del traje rojo y azul del superhéroe de Marvel, una opción que se mantiene vigente entre distintas generaciones y que admite variantes económicas con solo una máscara y algunos accesorios. El regreso de la franquicia de Mario Bros, impulsado por el lanzamiento de Super Mario Galaxy, la película, también se ubica entre las alternativas con mayor crecimiento, con posibilidades de armar grupos familiares que incluyan a Luigi, Peach y Yoshi.

El anime y el K-pop ganan terreno entre los jóvenes universitarios

Los personajes de KPop Demon Hunters, Demon Slayer y Dragon Ball Z ganan preferencia entre los jóvenes universitarios - crédito imagen ilustrativa
Los personajes de KPop Demon Hunters, Demon Slayer y Dragon Ball Z ganan preferencia entre los jóvenes universitarios - crédito imagen ilustrativa

La cultura asiática digital dejó su marca en la temporada. Los personajes de KPop Demon Hunters, la producción animada de Netflix protagonizada por el grupo ficticio Huntr/x, figuran entre las referencias más buscadas. Rumi, Mira y Zoey se repiten en las listas de tiendas especializadas junto con otras producciones de anime como Demon Slayer y Dragon Ball Z.

El análisis de Google Trends sobre el comportamiento regional en Colombia identificó patrones diferenciados según el departamento. El disfraz de Bambi se ubica entre los más buscados por mujeres en Antioquia, gracias a su combinación de ternura y sencillez, lograda con maquillaje básico y un atuendo en tonos café.

El personaje de terror Chucky, junto con su pareja Tiffany, mantiene vigencia en zonas como Magdalena, Cundinamarca y Valle del Cauca. El payaso Pennywise, de la saga It, concentra búsquedas en Norte de Santander, Santander, Caldas, Tolima y Huila. A esta lista de clásicos de terror se suma Coraline, la protagonista de la película de animación stop-motion, recreable con una chaqueta amarilla, botas y una peluca azul.

Datos de Google Trends muestran que departamentos como Caquetá, Chocó y Boyacá priorizan los disfraces de preso, con variantes en rayas blancas y negras o trajes naranjas, mientras que Nariño y Casanare registran mayor interés por el traje de Hombres de Negro, asociado al ambiente corporativo.

Temas Relacionados

HalloweenChatGPTDisfracesInteligencia artificialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La contrarreforma pensional quedó lista para ser radicada en el Congreso: estos son los tres cambios centrales de la ley de Petro

La iniciativa del Centro Democrático plantea libertad para escoger administrador de aportes, devolución de saldos y garantía estatal de las pensiones

La contrarreforma pensional quedó lista para ser radicada en el Congreso: estos son los tres cambios centrales de la ley de Petro

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

El 100% de lo recaudado en la taquilla del primero de los dos partidos en la fecha FIFA de noviembre irá destinada a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Cali

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

El colombiano en la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich ganó los tres títulos más importantes de Alemania y debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Turista en Santa Marta murió tras ser golpeado por una lancha cuando estaba practicando careteo: autoridades investigan lo ocurrido

El hombre de 58 años, oriundo del Valle del Cauca, se encontraba nadando en el sector de Cabo Tortuga y aunque fue llevado de urgencia a un centro asistencial, al sitio llegó sin signos vitales

Turista en Santa Marta murió tras ser golpeado por una lancha cuando estaba practicando careteo: autoridades investigan lo ocurrido

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

En el estadio El Campín de Bogotá, Leones y Leopardos se enfrentarán y el ganador tendrá un pie en los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Karol G se robó todas las miradas en Miami: así destacaron sus seguidores el paseo de la ‘Bichota’ en un auto clásico

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

Isabella Santodomingo criticó a Adriana Lucía por “vivir de la teta del Estado” y la cantante le respondió: “Te exijo una retractación”

Lenard Vanderaa aclaró cuál es el estado de su relación con Daniela Álvarez: “No estoy con ella”

Deportes

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Así le fue a Luis Díaz en la votación del Balón de Oro: el colombiano está entre los mejores 25 jugadores del mundo

Quién es Julián Quiñones, el otro futbolista colombiano que estaba nominado al Balón de Oro 2026: goleador en Arabia y destacado en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jugadores de Deportivo Pereira están otra vez en paro indefinido: dicen que les deben la prima legal y el salario de septiembre