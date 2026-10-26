Que la indecisión no lo deje sin disfraz para Halloween 2026: estos son las mejores opciones, según la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial sugiere disfraces basados en figuras populares y opciones convencionales para la celebración de Halloween en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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A pocos días para que se lleve a cabo la tradicional noche de Halloween, todavía hay colombianos que no tienen claro de qué se disfrazarán en este 2026, por lo que la Inteligencia Artificial generó una serie de recomendaciones que podrán aplicarse durante el fin de semana.

De hecho, ChatGPT seleccionó disfraces a partir de personajes virales, artistas y figuras reconocidas. Las propuestas están pensadas para la celebración del 31 de octubre y combinan referencias recientes con opciones fáciles de recrear.

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La inteligencia artificial también recomienda disfraces convencionales como vampiro glamuroso, vaquera, hada oscura, pirata moderno, estrella disco de los años 70, bruja moderna, ángel y demonio, bailarina, diosa griega, caballero con armadura y fantasma de sábana blanca con lentes oscuros.

Entre las ideas vinculadas con figuras públicas aparece Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX. El atuendo requiere ropa completamente blanca, hombreras y un micrófono de hebilla. Otra opción es Hannah Montana, cuyo aniversario número 20 años aporta un componente nostálgico al disfraz, con peluca rubia, chaqueta con brillantes y micrófono.

ChatGPT incluye atuendos inspirados en Bad Bunny, Hannah Montana, Oliver Tree y Kylie Jenner para el 31 de octubre - crédito Mike Blake/Reuters

La lista incluye también al mono Punch junto con su peluche: la propuesta consiste en usar un disfraz de mono y maquillaje. Para recordar al cantante Oliver Tree, ChatGPT sugiere una peluca o un corte de cabello en forma de tazón y una chaqueta vintage colorida.

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Kylie Jenner durante su participación en la pasarela de Victoria’s Secret es otra de las alternativas mencionadas. El atuendo se compone de alas blancas, un top brillante y una falda del mismo color.

Las mejores tendencias, según Claude

El cine de superhéroes y los clásicos animados vuelven a imponerse en los centros comerciales colombianos este octubre. Según datos de la tienda especializada Disfraces Americanos, con más de 18 años en el mercado, Spider-Man, Shrek, los personajes de Toy Story, las referencias a videojuegos y los trajes de formato inflable encabezan el volumen de búsquedas y ventas para la celebración del 31 de octubre.

El estreno de Spider-Man: Brand New Day reactivó la demanda del traje rojo y azul del superhéroe de Marvel, una opción que se mantiene vigente entre distintas generaciones y que admite variantes económicas con solo una máscara y algunos accesorios. El regreso de la franquicia de Mario Bros, impulsado por el lanzamiento de Super Mario Galaxy, la película, también se ubica entre las alternativas con mayor crecimiento, con posibilidades de armar grupos familiares que incluyan a Luigi, Peach y Yoshi.

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El anime y el K-pop ganan terreno entre los jóvenes universitarios

Los personajes de KPop Demon Hunters, Demon Slayer y Dragon Ball Z ganan preferencia entre los jóvenes universitarios - crédito imagen ilustrativa

La cultura asiática digital dejó su marca en la temporada. Los personajes de KPop Demon Hunters, la producción animada de Netflix protagonizada por el grupo ficticio Huntr/x, figuran entre las referencias más buscadas. Rumi, Mira y Zoey se repiten en las listas de tiendas especializadas junto con otras producciones de anime como Demon Slayer y Dragon Ball Z.

El análisis de Google Trends sobre el comportamiento regional en Colombia identificó patrones diferenciados según el departamento. El disfraz de Bambi se ubica entre los más buscados por mujeres en Antioquia, gracias a su combinación de ternura y sencillez, lograda con maquillaje básico y un atuendo en tonos café.

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El personaje de terror Chucky, junto con su pareja Tiffany, mantiene vigencia en zonas como Magdalena, Cundinamarca y Valle del Cauca. El payaso Pennywise, de la saga It, concentra búsquedas en Norte de Santander, Santander, Caldas, Tolima y Huila. A esta lista de clásicos de terror se suma Coraline, la protagonista de la película de animación stop-motion, recreable con una chaqueta amarilla, botas y una peluca azul.

Datos de Google Trends muestran que departamentos como Caquetá, Chocó y Boyacá priorizan los disfraces de preso, con variantes en rayas blancas y negras o trajes naranjas, mientras que Nariño y Casanare registran mayor interés por el traje de Hombres de Negro, asociado al ambiente corporativo.

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