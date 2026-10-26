Los banqueros más ricos de Brasil pierden USD 10.000 millones tras la victoria de Lula

Los banqueros más acaudalados de Brasil perdieron cerca de 10.000 millones de dólares tras el desplome de la bolsa de valores. (REUTERS/Jean Carniel)

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Los banqueros más ricos de Brasil perdieron cerca de 10.000 millones de dólares el lunes, después de que una victoria sorpresa de la izquierda provocara un desplome en los mercados locales, lo que obligó a la bolsa de valores a suspender sus operaciones.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, obtuvo un cuarto mandato tras derrotar al conservador Flávio Bolsonaro por 4,4 millones de votos, a pesar de que Bolsonaro llegaba a la segunda vuelta como favorito. El resultado provocó una caída en los mercados ante la expectativa de que Lula adopte una política fiscal más expansiva, lo que reduciría el margen para recortar las tasas de interés.

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En total, los 10 brasileños que figuran entre las 500 personas más ricas del mundo perdieron, en conjunto, 15.000 millones de dólares hasta el mediodía (hora de Nueva York), según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg; se trata de la mayor caída en un solo día desde que comenzó a elaborarse la lista en 2012.

André Esteves, de 58 años —fundador del Banco BTG Pactual SA y quien se reunió con Bolsonaro durante la campaña—, registró una pérdida de 4.400 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 30% de su fortuna actual, valorada en 11.300 millones de dólares, según el índice de riqueza.

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David Vélez, quien controla Nu Holdings Ltd., vio cómo su fortuna disminuía cerca de 2.600 millones de dólares. Vélez, de 45 años, es colombiano, pero Nubank es una entidad financiera brasileña que concentra la mayor parte de sus operaciones en dicho país.

El fundador de Banco BTG Pactual, André Esteves, resignó 4.400 millones de dólares de su patrimonio en una sola jornada. (Foto: DFSud)

Pedro y Fernando Moreira Salles, quienes controlan Itaú Unibanco Holding SA —el banco más grande de América Latina—, sufrieron una pérdida conjunta de aproximadamente 2.000 millones de dólares.

En conjunto, estos cuatro ejecutivos del sector bancario poseen un patrimonio neto de 45.000 millones de dólares, según el índice de riqueza de Bloomberg; cerca del 18% de sus fortunas se evaporó en un solo día.

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La fortuna de David Vélez en Nu Holdings disminuyó cerca de 2.600 millones de dólares tras la reacción de los mercados. (REUTERS/Paulo Whitaker)

El resultado electoral también provocó una caída de aproximadamente el 9% en la moneda nacional el lunes, lo que encarecerá las importaciones y podría alimentar la inflación.

La familia Moreira Salles es el clan más rico de Brasil y está compuesta por cuatro hermanos; sin embargo, solo Pedro, de 67 años, y Fernando, de 80, son accionistas de Itaú. Los otros dos hermanos, João y Walter, vendieron sus participaciones en 2022 y son destacados partidarios de Lula.

Las inversiones de João y Walter Moreira Salles en Alpargatas y minería privada sumaron pérdidas por 1.200 millones de dólares. (EFE)

Durante la campaña, João escribió un artículo en Piauí —revista que él mismo fundó— en el que criticaba a los ejecutivos brasileños que se habían reunido con Bolsonaro durante una cena, entre ellos Esteves. Walter es un director de cine ganador de un Óscar que, en el pasado, también ha criticado a Bolsonaro.

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João y Walter, cuyas inversiones se centran en una empresa minera de capital privado y en Alpargatas SA —fabricante de las sandalias Havaianas—, habían perdido, en conjunto, 1200 millones de dólares hasta el mediodía.

© 2026 , Bloomberg