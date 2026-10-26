Médicos de Costa Rica regresan al país tras atender a 78 pacientes afectados por terremoto en Panamá

El Equipo Médico de Emergencias de la CCSS regresó a Costa Rica tras concluir su misión humanitaria en Panamá, donde atendió a 78 pacientes.

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El Equipo Médico de Emergencias (EMT) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) regresó a Costa Rica después de concluir una misión humanitaria en Panamá, donde brindó atención médica a 78 pacientes, entre recién nacidos y adultos, tras el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026.

La delegación costarricense estuvo integrada por profesionales en medicina, enfermería y especialistas en logística, quienes se trasladaron hasta territorio panameño para apoyar a los servicios de salud afectados por el movimiento sísmico.

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Según informó la institución, el personal atendió pacientes de los hospitales Cecilio Castillero, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, y Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

La misión formó parte de la respuesta humanitaria de Costa Rica ante las dificultades que enfrentaron los establecimientos hospitalarios panameños después del terremoto, particularmente en los servicios de atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.

El contingente salió de Costa Rica el 13 de octubre y llegó a Panamá al día siguiente, después de un recorrido terrestre de aproximadamente 18 horas, transportando personal especializado, equipos médicos y recursos para habilitar espacios temporales de atención.

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Profesionales costarricenses de medicina, enfermería y logística participaron en la atención de personas afectadas por las consecuencias del terremoto en Panamá. Crédito: CCSS

Una vez en la zona afectada, los funcionarios instalaron dos módulos médicos climatizados, con el objetivo de reforzar temporalmente la capacidad de los centros hospitalarios mientras las autoridades panameñas evaluaban los daños provocados por el terremoto.

Los equipos contaban con plantas eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y aire acondicionado, recursos que permitieron desarrollar las labores médicas sin depender completamente de la infraestructura de los hospitales afectados.

Durante los primeros días de operación, entre el 15 y el 18 de octubre, los especialistas costarricenses habían registrado 46 atenciones médicas, correspondientes a 30 adultos y 16 recién nacidos.

Sin embargo, al concluir la misión, la cifra aumentó a 78 pacientes atendidos, de acuerdo con el balance final comunicado por la CCSS.

El doctor Hugo Madrigal Vargas, jefe de la delegación costarricense, había explicado durante el operativo que los módulos permitían mantener condiciones adecuadas para los pacientes que necesitaban asistencia médica.

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“Estamos brindando atención a nuestros hermanos panameños en dos módulos climatizados, que ofrecen condiciones controladas y seguras para la atención de los pacientes”, manifestó el especialista durante los primeros días de trabajo.

La presencia del equipo costarricense también recibió el reconocimiento de las autoridades locales de Panamá.

El 22 de octubre, representantes del Consejo Municipal de Chitré entregaron las llaves de la ciudad a los integrantes de la misión, como agradecimiento por su colaboración durante la emergencia sanitaria derivada del terremoto.

La delegación costarricense instaló dos módulos médicos para reforzar los servicios de salud de hospitales afectados por el movimiento sísmico. Crédito: CCSS

La ceremonia se realizó después de ocho días de apoyo médico en los hospitales de la región de Azuero, donde los profesionales costarricenses trabajaron junto con personal sanitario panameño.

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La cooperación permitió mantener servicios esenciales en instalaciones que habían sufrido afectaciones estructurales y que requerían evaluaciones antes de retomar completamente sus operaciones.

De hecho, el Hospital Cecilio Castillero anunció la reanudación de sus servicios de consulta externa para este lunes 26 de octubre, luego de las inspecciones efectuadas por las autoridades panameñas para verificar las condiciones de seguridad del inmueble.

Con el regreso de los funcionarios de la CCSS, Costa Rica dio por concluida su participación en esta misión humanitaria, que permitió asistir a decenas de pacientes y respaldar la atención médica en dos hospitales panameños afectados por el terremoto.

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