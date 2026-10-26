Los cuerpos de socorro localizaron dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cuerpos de socorro localizaron dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala durante las primeras horas de este lunes 26 de octubre.

Los avisos atendidos por el Cuerpo de Bomberos Municipales confirmaron la presencia de bultos sospechosos en las zonas 18 y 3 de la capital, una situación que obligó a desplegar cordones policiales para resguardar las evidencias en la vía pública.

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La primera alerta ingresó mediante la línea de emergencia 123 hacia la 17 avenida y 11 calle de la colonia Lomas de la Barreda, en la zona 18.

En ese sector, los socorristas inspeccionaron un paquete de nailon oscuro abandonado sobre la calle y constataron que contenía restos humanos.

Ante el hecho, los elementos del casco rojo solicitaron la presencia de peritos y fiscales del Ministerio Público (MP) para determinar el sexo y la identidad de la víctima.

Los Bomberos Municipales hallaron restos humanos dentro de un paquete de nailon en la colonia Lomas de la Barreda de la zona 18. (Bomberos Municipales)

Un segundo fallecido en la zona 3

Pocos minutos después, otra llamada notificó la existencia de un bulto semejante sobre la banqueta de la 38 calle y novena avenida de la zona 3, también de la Ciudad de Guatemala.

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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al punto para cerrar el paso y custodiar el área.

Peritos del Ministerio Público asumieron las diligencias de rigor con el propósito de trasladar ambos cuerpos a la sede forense e identificar las causas de la muerte.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la 38 calle y novena avenida de la zona 3 tras el reporte de un segundo bulto en la vía pública. (Bomberos Municipales)

El Ministerio Público contabiliza 137 víctimas en bolsas, sábanas y costales durante 2026

Este patrón delictivo mantiene una marcada tendencia al alza a lo largo del año. Registros de la fiscalía señalan que, entre el primero de enero y el 25 de octubre de 2026, las fuerzas de seguridad han documentado 137 hallazgos de este tipo en el país.

El recuento triplica con amplitud los 39 casos que la institución policial computó en todo 2025.

El desglose estadístico oficial precisa que los investigadores levantaron a 68 víctimas dentro de bolsas plásticas, 53 en sábanas y 10 en costales, en tanto que los casos restantes aparecieron en circunstancias afines.

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El 18 de octubre Bomberos Voluntarios localizaron el cadáver de una persona envuelto en bolsas plásticas a la orilla de una carretera en Santa Cruz Chinautla. (Bomberos Voluntarios)

El fenómeno golpea a 14 de los 22 departamentos, aunque 105 cuerpos se concentraron en el departamento de Guatemala, jurisdicción que abarca la capital y sus áreas conurbanas.

Las disputas territoriales del narcotráfico y las purgas internas motivan los crímenes

Las pesquisas oficiales vinculan esta modalidad a las pugnas violentas entre organizaciones criminales.

Según la PNC, el abandono metódico de restos mortales en espacios públicos responde a la confrontación territorial entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, facciones declaradas grupos terroristas por la legislación local en 2025.

Además, de una vinculación directa con la organización criminal de narcomenudeo conocida como “Los Caradura”, que hasta ahora ha mantenido el control en la Ciudad de Guatemala.

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El control del narcomenudeo sería el principal motivador de la guerra entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y Los Caradura en la Ciudad de Guatemala. (PNC)

El portavoz policial César Mateo ha explicado en varias entrevistas que las motivaciones centrales radican en “el control de sectores utilizados para la venta y distribución de drogas, así como ‘correcciones’ a lo interno de las propias pandillas”.

La Unidad de Videoforense rastrea grabaciones de cámaras viales para reconstruir las rutas de escape de los vehículos implicados, trabajos que ya facilitaron la captura de más de diez personas ligadas a estos homicidios.