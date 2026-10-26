Guatemala

Localizaron dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala

Los hallazgos ocurrieron este lunes en las zonas 18 y 3; peritos del Ministerio Público trasladarán los cuerpos a la sede forense para establecer las identidades y las causas de muerte

Ilustración con dos escenas de bomberos y policías junto a bolsas plásticas cerradas y vehículos de emergencia en aceras urbanas.
Los cuerpos de socorro localizaron dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los cuerpos de socorro localizaron dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala durante las primeras horas de este lunes 26 de octubre.

Los avisos atendidos por el Cuerpo de Bomberos Municipales confirmaron la presencia de bultos sospechosos en las zonas 18 y 3 de la capital, una situación que obligó a desplegar cordones policiales para resguardar las evidencias en la vía pública.

PUBLICIDAD

La primera alerta ingresó mediante la línea de emergencia 123 hacia la 17 avenida y 11 calle de la colonia Lomas de la Barreda, en la zona 18.

En ese sector, los socorristas inspeccionaron un paquete de nailon oscuro abandonado sobre la calle y constataron que contenía restos humanos.

Ante el hecho, los elementos del casco rojo solicitaron la presencia de peritos y fiscales del Ministerio Público (MP) para determinar el sexo y la identidad de la víctima.

Los cuerpos de socorro localizaron dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales hallaron restos humanos dentro de un paquete de nailon en la colonia Lomas de la Barreda de la zona 18. (Bomberos Municipales)

Un segundo fallecido en la zona 3

Pocos minutos después, otra llamada notificó la existencia de un bulto semejante sobre la banqueta de la 38 calle y novena avenida de la zona 3, también de la Ciudad de Guatemala.

PUBLICIDAD

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al punto para cerrar el paso y custodiar el área.

Peritos del Ministerio Público asumieron las diligencias de rigor con el propósito de trasladar ambos cuerpos a la sede forense e identificar las causas de la muerte.

Los cuerpos de socorro localizaron dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.
Las fuerzas de seguridad acordonaron la 38 calle y novena avenida de la zona 3 tras el reporte de un segundo bulto en la vía pública. (Bomberos Municipales)

El Ministerio Público contabiliza 137 víctimas en bolsas, sábanas y costales durante 2026

Este patrón delictivo mantiene una marcada tendencia al alza a lo largo del año. Registros de la fiscalía señalan que, entre el primero de enero y el 25 de octubre de 2026, las fuerzas de seguridad han documentado 137 hallazgos de este tipo en el país.

El recuento triplica con amplitud los 39 casos que la institución policial computó en todo 2025.

El desglose estadístico oficial precisa que los investigadores levantaron a 68 víctimas dentro de bolsas plásticas, 53 en sábanas y 10 en costales, en tanto que los casos restantes aparecieron en circunstancias afines.

Los registros del Ministerio Público contabilizan más de 140 cuerpos abandonados en la vía pública dentro de sábanas, bolsas o sacos durante el año.
El 18 de octubre Bomberos Voluntarios localizaron el cadáver de una persona envuelto en bolsas plásticas a la orilla de una carretera en Santa Cruz Chinautla. (Bomberos Voluntarios)

El fenómeno golpea a 14 de los 22 departamentos, aunque 105 cuerpos se concentraron en el departamento de Guatemala, jurisdicción que abarca la capital y sus áreas conurbanas.

Las disputas territoriales del narcotráfico y las purgas internas motivan los crímenes

Las pesquisas oficiales vinculan esta modalidad a las pugnas violentas entre organizaciones criminales.

Según la PNC, el abandono metódico de restos mortales en espacios públicos responde a la confrontación territorial entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, facciones declaradas grupos terroristas por la legislación local en 2025.

Además, de una vinculación directa con la organización criminal de narcomenudeo conocida como “Los Caradura”, que hasta ahora ha mantenido el control en la Ciudad de Guatemala.

Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
El control del narcomenudeo sería el principal motivador de la guerra entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y Los Caradura en la Ciudad de Guatemala. (PNC)

El portavoz policial César Mateo ha explicado en varias entrevistas que las motivaciones centrales radican en “el control de sectores utilizados para la venta y distribución de drogas, así como ‘correcciones’ a lo interno de las propias pandillas”.

La Unidad de Videoforense rastrea grabaciones de cámaras viales para reconstruir las rutas de escape de los vehículos implicados, trabajos que ya facilitaron la captura de más de diez personas ligadas a estos homicidios.

Temas Relacionados

GuatemalaCadáveresBolsas plásticasHomicidioMara SalvatruchaBarrio 18CaraduraNarcotráficoCiudad de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Catrinas en el Centro Histórico de Guatemala: 70 participantes, flores, encajes y una tradición mexicana que cruzó fronteras

La tercera edición del desfile atravesó la principal vía peatonal de la zona 1 este 25 de octubre, con caracterizaciones inspiradas en el Día de Muertos y una premiación junto a la Catedral Metropolitana

Catrinas en el Centro Histórico de Guatemala: 70 participantes, flores, encajes y una tradición mexicana que cruzó fronteras

Guatemala será sede de los XII Juegos Centroamericanos para estudiantes con discapacidad, con 744 atletas escolares

Las delegaciones de los siete países del istmo comenzarán a llegar el 25 de octubre, antes de la apertura oficial prevista para el día siguiente y de las pruebas programadas hasta el 29

Guatemala será sede de los XII Juegos Centroamericanos para estudiantes con discapacidad, con 744 atletas escolares

Sin licencia, con escape ilegal y en fuga: el joven que arrolló a un policía en Guatemala y terminó detenido

John Henry “N” ignoró una orden de alto de la Comisaría 31 y embistió a un agente en pleno operativo. La revisión posterior reveló irregularidades que agravaron su situación ante la justicia.

Sin licencia, con escape ilegal y en fuga: el joven que arrolló a un policía en Guatemala y terminó detenido

Rescataron a 14 personas extraviadas, incluidos nueve niños, en San Pedro Ayampuc en Guatemala

Bomberos Municipales y Voluntarios hallaron al grupo a la 1:00 de la madrugada, tras un rastreo en áreas boscosas y cercanas a ríos iniciado luego del aviso familiar del sábado

Rescataron a 14 personas extraviadas, incluidos nueve niños, en San Pedro Ayampuc en Guatemala

El sector exportador de Guatemala mantendrá en 2027 la presión para reducir cuatro barreras que encarecen las ventas externas

La asociación priorizará demoras en puertos, fallas viales, tarifas eléctricas y gestiones administrativas, con el objetivo de mejorar la producción, el traslado y la comercialización de bienes guatemaltecos hacia mercados internacionales

El sector exportador de Guatemala mantendrá en 2027 la presión para reducir cuatro barreras que encarecen las ventas externas

TECNO

“No nos lo hemos tomado en serio”: Sam Altman alerta sobre los riesgos de la próxima generación de IA

“No nos lo hemos tomado en serio”: Sam Altman alerta sobre los riesgos de la próxima generación de IA

Claude, la IA de Anthropic, burló un pago para obtener datos electorales públicos de Georgia

Microsoft ofreció retiros voluntarios a unos 60.000 empleados en cuatro países

Una radio de Los Ángeles tiene a una IA como copresentadora y su audiencia joven creció 84,9%

GTA VI podría parodiar WhatsApp, Uber y OnlyFans: los dominios que anticipan la vida digital en Vice City

ENTRETENIMIENTO

Hija de Noel Gallagher relata el ataque de pánico que sufrió durante una función de cine: "Me costaba mucho trabajo respirar"

Hija de Noel Gallagher relata el ataque de pánico que sufrió durante una función de cine: "Me costaba mucho trabajo respirar"

Holland Taylor cuestiona el salario que recibió en 'Two and a Half Men': “Nunca me dieron un aumento”

La extravagante obsesión de Noel Gallagher con Matthew McConaughey

“No quiero volver a hacer una película”: Sofia Coppola reveló cómo la agotó el rodaje de "María Antonieta"

Paris Hilton canceló 17 veces la entrevista para la biografía de Kim Kardashian y reavivó antiguas tensiones

MUNDO

Los representantes de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán acuerdan prolongar el diálogo con Irán

Los representantes de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán acuerdan prolongar el diálogo con Irán

Lista de Estudiantes: así es el movimiento que dio el golpe en Serbia, ganó las elecciones e inquieta a Putin

El papa León XIV confirmó que viajará a Uruguay, Argentina y Perú: “Me llena de alegría”

“Me siento privado de practicar mi cultura”: la Justicia australiana le negó una comida tradicional a un asesino y su reclamo generó controversia

Lucharon más de media hora contra un pez de casi 3 metros en Polonia y todo indica que es el mismo gigante que había sido pescado hace un año