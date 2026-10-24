Flávio Bolsonaro aseguró que Brasil “se cansó de esperar” con Lula: “La gente está del lado del cambio”

El candidato opositor centró sus críticas al gobierno de Lula da Silva en la violencia, la presión tributaria y los proyectos sin terminar (REUTERS/Raquel Cunha)

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Flávio Bolsonaro afirmó que Brasil “se cansó de esperar” con Luiz Inácio Lula da Silva y quiere un “cambio”, durante el cierre de su campaña para la segunda vuelta presidencial, que se celebrará este domingo y definirá al próximo jefe de Estado del país.

El senador y candidato del Partido Liberal (PL) terminó su actividad electoral con una caminata en Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, donde reunió a simpatizantes antes de dirigirse a la urbanización en la que residió su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

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“Y Brasil se cansó de esperar porque lo que se vendió como esperanza, ¿se convirtió en qué? Se convirtió en miedo, desilusión, en récord de mujeres asesinadas, en récord de obras inacabadas”, afirmó.

Además, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, difundió un video en sus redes sociales en el que cuestionó la gestión del presidente Lula Da Silva y presentó su candidatura como una alternativa de gobierno.

“Infelizmente el actual Gobierno promete mucho y no cumple nada. Brasil ya no está dividido entre izquierda y derecha; todos están del mismo lado, que es el lado del cambio”, sostuvo.

Durante esta jornada de campaña, Flávio Bolsonaro centró sus críticas en la situación económica, las obras públicas y la seguridad. El senador acusó al Ejecutivo de haber dejado proyectos sin terminar, de impulsar una presión tributaria elevada y de no contener la violencia, especialmente en el nordeste, una región que históricamente respaldó a los sectores de izquierda.

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Flávio Bolsonaro afirmó que Brasil “se cansó de esperar” con Lula y quiere un “cambio” (REUTERS/Raquel Cunha)

El aspirante presidencial prometió una política de seguridad más dura y anunció que, si gana las elecciones, avanzará con recortes de impuestos, burocracias y gasto público. Bolsonaro aseguró que esas medidas no afectarán a la población de menores ingresos. “Entonces, aquí, al lado de mi esposa, me pongo a disposición como presidente de la República. Daré lo mejor de mí”, declaró.

Antes de su acto en Río de Janeiro, Bolsonaro encabezó una movilización de motociclistas en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. El estado, que reúne el segundo mayor padrón electoral de Brasil, ocupó un lugar central en la estrategia de ambos candidatos por su peso en los comicios nacionales.

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El senador recorrió parte del centro de la ciudad sobre un tráiler, acompañado por dirigentes y referentes de su espacio. Cientos de motocicletas escoltaron la marcha hasta una plaza donde miles de personas, muchas de ellas vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, aguardaron su llegada.

“El pueblo mineiro tendrá un presidente que no lanzará amenazas y que va a ser un socio de ustedes”, expresó Bolsonaro antes de iniciar el recorrido. Durante el acto, sus seguidores corearon “mito, mito, mito”, el apodo con el que identificaron durante años a Jair Bolsonaro.

El candidato del Partido Liberal cerró su campaña con una caminata en Barra da Tijuca, Río de Janeiro (Reuters)

La votación del domingo convocará a casi 159 millones de brasileños, que elegirán al presidente que asumirá el 5 de enero de 2027. La campaña cerró con un escenario de paridad entre Lula y Bolsonaro, según los sondeos difundidos durante los últimos días.

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Una encuesta de CNT/MDA, elaborada entre el 21 y el 23 de octubre con 2.032 entrevistados, otorgó a Flávio Bolsonaro el 46,3 % de los votos y a Lula el 45 %. El estudio estableció un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, por lo que mantiene a los dos candidatos en situación de empate técnico.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro definirán el domingo quién gobernará Brasil entre 2027 y 2031 (Reuters)

(Con información de Reuters)