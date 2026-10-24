EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 24 de octubre: cierre parcial en la México-Puebla por accidente

Este sábado 24 de octubre, la Ciudad de México tendrá seis concentraciones sociales, dos rodadas motociclistas, seis recorridos ciclistas y una rodada en patines, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX.

Las actividades pueden generar afectaciones viales en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac.

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