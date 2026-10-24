EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 24 de octubre: cierre parcial en la México-Puebla por accidente

Este sábado 24 de octubre, la Ciudad de México tendrá seis concentraciones sociales, dos rodadas motociclistas, seis recorridos ciclistas y una rodada en patines, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la SSC-CDMX.
Las actividades pueden generar afectaciones viales en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac.
Sigue las actualizaciones más importantes hoy:
Se reestablece circulación en km 115 de la México-Querétaro.
Se registran cierres parciales en las carreteras México-Puebla y México-Querétaro
- México-Puebla afectaciones en km 96 dirección Puebla por accidente
- México-Querétaro afectaciones en km 115 dirección CDMX debido a accidente.
Una tarde de personajes disfrazados, carreras y cierres viales llegará este sábado 24 de octubre al Centro Histórico de la Ciudad de México como parte de las actividades de octubre para el público familiar.
¿Qué movilizaciones habrá hoy?
Desde las 11:00 horas se prevé una reunión del Movimiento de Personas con Discapacidad en Parque de los Venados, en Benito Juárez. Al mediodía habrá actividades de la Colectiva Hijas de la Cannabis en Plaza Tlaxcoaque, así como jornadas de Plataforma 4:20 en puntos de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.
A las 13:00 horas están contempladas concentraciones en el Monumento a la Revolución, por parte de Antimonumenta Vivas Nos Queremos, y en Polanco, donde Liberación Animal MX protesta frente a una tienda de Louis Vuitton. Más tarde, a las 18:00 horas, Justicia Histórica Trans realizará una velada en 20 de Noviembre y República de Uruguay, en el Centro Histórico.
También habrá rodadas motociclistas desde Venustiano Carranza y Ciudad Universitaria durante la noche. La SSC recomienda anticipar traslados y considerar rutas alternas ante posibles cortes o avance lento en las zonas mencionadas.