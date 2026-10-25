Colombiana de 36 años fue asesinada en Italia: capturan a un hombre tras confesar el feminicidio

Grey Noralba Sanmartín Villalba fue víctima de feminicidio por parte de su pareja, Marco Panichi, que la apuñaló en varias ocasiones después de una discusión en su casa en Italia - crédito @sos.llorente.narino/Facebook

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Grey Noralba Sanmartín Villalba, una colombiana de 36 años, fue asesinada con al menos 15 puñaladas en un apartamento de Cuirone, una localidad de Vergiate, en la provincia de Varese, Italia. Su pareja, Marco Panichi, técnico en calefacción de 53 años, fue detenido por feminicidio después de entregarse ante los carabineros en Avezzano, tras abandonar la vivienda.

La pareja se conocía desde hacía menos de 12 meses y mantenía una relación desde la primavera de 2026. Panichi había actualizado el 16 de julio su estado sentimental en Facebook e Instagram a “novio oficialmente”.

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El hombre recorrió en auto más de 700 kilómetros hasta Abruzzo sin detenerse a pedir ayuda. Al final del día buscó a su padre, le confesó lo ocurrido y se presentó en la comisaría de los carabineros de Avezzano, en la vía Genserico Fontana: “He matado a mi novia”.

Panichi fue trasladado a la cárcel de San Nicola. Su defensor sostiene que actuó en legítima defensa, una hipótesis que deberá ser examinada durante la investigación, según información del medio local Il Mattino.

El hallazgo en un apartamento de planta baja

Los carabineros de Abruzzo alertaron a sus colegas de Varese tras la confesión y enviaron a los servicios de emergencia a la dirección indicada. La vivienda está en la planta baja y da a un patio situado en el centro de Cuirone, una zona rodeada de bosques.

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Militares de las estaciones de Vergiate y Albizzate, el equipo operativo de Gallarate, investigadores de la unidad de investigación de Varese y bomberos intervinieron en el lugar. Estos últimos forzaron la entrada al apartamento, donde el cuerpo de Sanmartín Villalba estaba en el dormitorio. A su lado fue encontrado un cuchillo de cocina con una hoja de 33 centímetros.

La mujer había decidido vivir con su compañero sentimental, Marco Panichi, luego de varios meses de relación por redes sociales - crédito @sos.llorente.narino/Facebook

El médico que efectuó la primera inspección contabilizó al menos 15 heridas de arma blanca, muchas de ellas en el cuello. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Pavía, donde la autopsia deberá establecer también la hora exacta de la muerte.

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Una joven que reside en el mismo patio relató que una vecina había oído, cerca de las 10:00, voces alteradas durante una pelea violenta. La mujer se disponía a llamar a los carabineros, pero desistió cuando la situación pareció calmarse y una furgoneta se alejó, según recogió Il Giorno.

Este es Marco Panichi, la pareja sentimental de la colombiana asesinada en Italia por 15 puñaladas, un hecho por el que fue detenido por las Policía - crédito @CosenzaChannel/X

La vecina habría escuchado gritos y un solo golpe, tras lo cual no oyó nada más. La residente añadió que Panichi y Sanmartín Villalba habían llegado al patio la noche anterior y que otros inquilinos ya habían advertido tensiones y discusiones entre ambos, incluso por teléfono.

La versión bajo análisis y la audiencia del lunes

El fiscal de Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, interrogó a Panichi durante horas en la comisaría, hasta cerca de las 2:30 a. m., hora italiana. El hombre atribuyó el homicidio a una discusión que, de acuerdo con su relato, se habría agravado por los celos de su pareja, señaló Il Mattino.

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Panichi afirmó que ella primero lo insultó y luego lo atacó físicamente con el cuchillo, aunque sostuvo que los golpes no le provocaron heridas graves. Dijo que le quitó el arma porque estaba asustado y que la utilizó para defenderse; esa reconstrucción no ha sido confirmada.

La Fiscalía de Busto Arsizio quedó a cargo del expediente con el fiscal Carlo Nocerino y el sustituto Ciro Vittorio Caramore. Los investigadores entrevistan a amigos y conocidos de la pareja y buscan a personas que puedan haber presenciado el homicidio.

Grey Noralba Sanmartín Villalba tenía una relación con Marco Panichi desde 2025, cuando empezaron a hablar por redes sociales y ella decidió viajar a Italia - crédito @mapkpets/X

Los teléfonos y dispositivos electrónicos de ambos fueron incautados para su análisis técnico, mientras la entrada de la vivienda quedó sellada. Los actos de la detención pasarán al juez de instrucción preliminar de Avezzano.

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La audiencia de validación está prevista para el lunes 26 de octubre y se considera probable que Panichi participe por videoconferencia desde la prisión, acompañado por su defensor. No se descarta que luego sea trasladado a otra instalación.

El medio antes mencionado indicó que el delito de feminicidio por el que fue detenido está castigado con cadena perpetua en Italia. Sanmartin Villalba vivía en Ancona, estaba separada y era madre de dos hijos menores.