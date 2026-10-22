Senadores buscan trato VIP en el AICM: piden a la SRE acceso al Salón de Protocolo para diplomáticos

Un salón de protocolo en una terminal aeroportuaria dispone de mobiliario frente a la plataforma donde un avión comercial realiza el abordaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Senadores de distintas bancadas pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acceso al Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un espacio destinado a diplomáticos extranjeros.

La petición se dio en medio de la polémica por los privilegios de los legisladores en los aeropuertos, luego de que la senadora de Morena Martha Lucía Mícher cuestionara las nuevas restricciones de Aeroméxico para el ingreso a sus salas premier.

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Las “facilidades” que pedían los senadores

La senadora del PRI, Claudia Anaya, fue quien reveló en sus redes sociales el documento en donde se hacía la petición. “Los legisladores de Morena están ávidos de privilegios en los aeropuertos. Ahora piden las salas de protocolo exclusivas para diplomáticos”, escribió.

(Captura de pantalla)

El oficio, fechado el 5 de octubre de 2026 y con número de referencia LXVI/ST/261/2026, estuvo dirigido al canciller Roberto Velasco Álvarez. Lo firmó el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Andrés Sibaja González.

El texto argumentó que las y los legisladores requerían realizar traslados aéreos con motivo de las sesiones en el Senado. La petición buscó “facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias”.

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Entre los legisladores que aparecieron en copia del oficio hubo integrantes de distintas bancadas: Verónica Noemí Camino Farjat, María Marivel Solís Barrera, Alejandra Berenice Arias Trevilla y Claudia Tello Espinosa, de Morena; José Carlos Ramírez Marín y Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Lizeth Sánchez García, del PT; Mauricio Vila Dosal y Gina Gerardina Campuzano, del PAN, y Claudia Anaya Mota y Néstor Camarillo Medina, del PRI.

Anaya aclaró que, pese a formar parte de la Mesa Directiva, ella no solicitó el beneficio. “Y de una vez aclaro que aunque yo soy parte de la mesa directiva; yo no pedí nada, ellos mandan”, apuntó en la misma publicación.

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Trascendió que la Cancillería rechazó la petición

(Captura de pantalla)

Después de que el documento se viralizara, la periodista Leti Robles de la Rosa aseguró que la SRE y las autoridades del AICM respondieron de forma negativa a la petición de la Mesa Directiva.

“EXTRA Estoy en condiciones de informarles que la Cancillería y las autoridades del AICM respondieron NO a la petición de la Mesa Directiva del @senadomexicano El acuerdo en la Mesa existió. El escrito es auténtico, como constata la senadora @ClaudiAnaya, pero no les resultó”, se lee en un tuit.

La disputa surgió tras el reclamo de Mícher contra Aeroméxico

La petición al canciller se dio en medio de la polémica de la senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, quien cuestionó las nuevas políticas de Aeroméxico para el uso de sus salas premier. En un mensaje publicado un viernes por la noche, Mícher señaló que la clientela frecuente ya no puede utilizar esos espacios salvo en vuelos internacionales o con tarjeta American Express.

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La senadora Malú Micher. (X/@MaluMicher)

“Ahora sí se pasaron en Aeroméxico”, escribió la senadora, quien agregó que la aerolínea no tuvo “la cortesía de avisar” sobre el cambio y que el acceso implicó subir y bajar escaleras sin elevadores disponibles.

El mensaje acumuló más de un millón de visualizaciones y 4,000 comentarios. La mayoría señaló la contradicción entre el reclamo y el discurso de austeridad republicana de la Cuarta Transformación.

Mícher explicó después, en un foro en el Senado, que su enojo se debió a que vio a una mujer con una manga de linfedema subir y bajar escaleras sin apoyo del personal de la aerolínea. “Me conmoví muchísimo... me enojé tanto de lo que estaba pasando, que abrí la boca. Y así me fue”, dijo.

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(Captura de pantalla)

Los cambios en las salas premier no eran recientes. Aeroméxico había anunciado la medida desde agosto, casi dos meses antes del reclamo de Mícher. La empresa canceló el acceso a los Salones Premier en los aeropuertos, aunque los pasajeros hubieran pagado boletos de Clase Premier en vuelos nacionales.

La queja de la senadora generó críticas de usuarios en X. “Para eso le pagamos a su equipo, para que ‘esté’ pendiente de estas cosas que la afectan a usted y a su trabajo legislativo. ¿No? Ojalá hiciera así de efectivo las acciones contra víctimas de la violencia, madres buscadoras o enfermos de cáncer sin medicinas”, escribió una usuaria. La senadora panista Lilly Téllez calificó a Mícher de “prepotente” y acusó: “Solo quiere privilegios mientras fue cómplice y promotora de la destrucción del sistema de salud”.

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