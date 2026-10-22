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Quiénes son los nominados de la séptima semana en La Granja VIP 2026

Entre votos, empates y el uso del Huevo Dorado, el reality armó la nueva tabla de nominados

La Granja VIP
Entre votos, empates y el uso del Huevo Dorado, el reality armó la nueva tabla de nominados. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)
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La séptima semana de La Granja VIP 2026 trajo consigo una noche marcada por la tensión y los enfrentamientos directos entre los Granjeros. El Juego del Poder tuvo que repetirse por completo después de que surgieran desacuerdos sobre el desarrollo de la competencia original.

Tras la repetición de la prueba, el Equipo Amarillo resultó vencedor. Lo conforman Natalia Alcocer, Rafael Mercadante, Fernando Lozada, Ivonne Montero, Pablo Montero y Kevyn “Bicolor” Contreras, quienes quedaron con la posibilidad de influir directamente en el rumbo de la nominación.

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Antes de llegar a los nombres definitivos, se desarrolló también la dinámica de los elementos. En ella se asignaron puntos de la siguiente forma: fuego para Ivonne, tierra para Rafa, agua para Azalia y aire nuevamente para Ivonne, un reparto que dejó un empate que debía resolverse.

Rafa y Mono son los primeros nominados de la asamblea

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El Juego del Poder se repite en La Granja VIP tras fuertes desacuerdos entre los Granjeros y deja un ganador que cambia el rumbo de la semana. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

En la asamblea semanal, el espacio donde los propios Granjeros votan entre sí, los nominados directos resultaron Rafael y “Mono” Osuna. Cada voto emitido en esa dinámica puede modificar el equilibrio de fuerzas dentro del reality y dejar expuesto a cualquier participante frente a la eliminación.

El empate generado en la dinámica de los elementos quedó entre Mono y Azalia. Fue Julio Camejo, en su papel de capataz de la semana, quien tuvo que tomar la decisión final. Su determinación inclinó la balanza hacia Azalea, que pasó a sumarse formalmente a la lista de nominados.

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La dinámica del “Huevo Dorado”cambió la jugada de la tabla

El giro final de la noche llegó con el Huevo Dorado, el objeto de poder que el Equipo Amarillo había ganado tras la repetición del juego. Este elemento quedó en manos de Fernando, quien tenía la facultad de subir a otro Granjero directamente a la tabla sin pasar por votación adicional. Fernando utilizó ese poder para elegir a Mono, que quedó confirmado así como tercer nominado de la semana.

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Un empate en la dinámica de los elementos obliga al capataz a tomar una decisión que sacude la convivencia dentro de la casa-granja. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Con Rafael Mercadante, Mario “Mono” Osuna, Manelyk, Fernando Lozada y Azalia Ojeda ya confirmados en la tabla de nominados, la próxima gala de eliminación definirá quién abandona la competencia, en una semana marcada por el reinicio del Juego del Poder y la intervención directa del Huevo Dorado sobre el resultado final.

Ellos son todos los nominados:

  • Fernando Lozada
  • Mario “Mono” Osuna
  • Manelyk
  • Rafael Mercadante
  • Azalia Ojeda

Tras la noche Asamblea, los críticos en el foro compartieron sus pronósticos para los nominados. “Felicito a Natalia, tomarse la vida a broma es una virtud de la inteligencia y ahorita lo hizo de la manera más inteligente y sabe jugar”, explicó Alfredo Adame. “Ahorita ya puso a Azalia en un riesgo severo de salir el domingo. Yo considero a Azalia la más débil en el juego”.

Por su parte, Ferka se inclinó más entre Rafael y Fernando como los granjeros en peligro de abandonar el reality el próximo domingo de eliminación.

Mientras que Rey Grupero también señaló a Azalia Ojeda, ya que el público la tiene en la mira para sacarla, según el panelista.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

  1. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  2. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  3. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  4. Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness
  5. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  6. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  7. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  8. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  9. Natalia Alcocer — Actriz y conductora
  10. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  11. Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad
  12. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante
  13. Pablo Montero — Cantante

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