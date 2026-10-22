El salto del riesgo país no alteró al dólar, pero empieza a impactar en la brecha cambiaria

El tipo de cambio oficial se vio afectado por la caída de los bonos soberanos argentinos. (Foto: Reuters)

Guardar

El tipo de cambio prácticamente no se vio impactado por la suba del riesgo país, que esta semana llegó a tocar los 710 puntos básicos para luego retroceder parcialmente hasta los 674 unidades. La debilidad de los bonos no afectó al dólar oficial, que apenas tuvo un leve incremento en lo que va de octubre, pero sí empezó a pasar factura en otra variable financiera: la brecha cambiaria, que ahora roza el 6 por ciento.

La caída de las cotizaciones en la deuda en dólares refleja la mayor cautela de los inversores. No existe una única explicación para lo que viene sucediendo desde principios de julio, pero posiblemente sean una serie de factores.

PUBLICIDAD

Por un lado, el contexto internacional no ayuda con el shock petrolero y la suba de tasas tanto en Europa como en Estados Unidos para contener una inflación creciente. Por otra parte, el escenario local tiene una mayor incertidumbre política. Ahora falta un año para las elecciones presidenciales y el Gobierno está lejos de poder garantizar una victoria.

La economía tampoco muestra signos de vitalidad para entusiasmar al mercado. Ayer se conoció que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) rebotó apenas 0,1% mensual en agosto tras haber caído 2,8% en julio. Un mercado interno deprimido es un obstáculo para la mejora en la intención de voto a Javier Milei.

PUBLICIDAD

Todas las dudas se concentran en quién podría gobernar en los próximos cuatro años. Y la falta de respuestas se refleja en la debilidad de los bonos y la suba del riesgo país, al aumentar las posibilidades de un futuro incumplimiento en el pago de la deuda.

Sin embargo, el dólar apenas se movió y ayer finalizó a $1.545 con compras del Central por 46 millones de dólares. En lo que va del mes ya adquirió USD 1.150 millones y las reservas brutas trepan a 50.200 millones dólares.

Donde sí se nota un poco más de movimiento es en la brecha entre el dólar oficial y el MEP contra el contado con liquidación. El CCL subió ayer hasta $1.638, casi 6% más alto que el oficial. La distancia es casi idéntica con el dólar MEP, que ayer finalizó a 1.549 pesos.

PUBLICIDAD

Si bien no se trata de un gran salto, un aumento de la brecha no deja ser relevante porque muestra que hay más presión para dolarizarse y remitir las divisas al exterior a través del mercado de bonos. El peligro es que a medida que aumente la incertidumbre esta presión se acelere y provoque un aumento adicional de la brecha.

Uno de los argumentos más fuertes en contra de promover un tipo de cambio más alto es que la brecha entre el dólar oficial y los financieros es muy bajo. Pero si a medida que pasan las semanas se empieza a notar un aumento mayor, eso significa que el mercado está dispuesto a pagar por un dólar más elevado en un entorno de mayor volatilidad y falta de certezas.

PUBLICIDAD

Esta semana el Presidente reiteró que no hay motivos para pedir una devaluación, teniendo en cuenta el récord de exportaciones y un superávit comercial que ya supera los USD 20.000 millones en lo que va del año. Incluso este exceso de divisas permitió la acumulación por parte del Banco Central.

Sin embargo, la presión cambiaria podría manifestarse a través de los dólares financieros, en particular el CCL. El peligro hacia adelante, posiblemente ya pensando en el 2027, sea que la brecha cambiaria siga aumentando de manera lenta pero persistente.

La diferencia entre el CCL y el dólar oficial no tiene, sin embargo, nada que ver con la que se registró durante el gobierno de Alberto Fernández. En 2023 la brecha había superado cómodamente el 150 por ciento. Fue en ese entonces un reflejo de las restricciones cambiarias extremas que impedían acceder al dólar oficial, por lo que todavía la demanda se iba al tipo de cambio financiero. Ahora esa tendencia es sustancialmente menor, en buena medida por la reducción de los controles.

PUBLICIDAD