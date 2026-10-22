América Latina

Estados Unidos alertó que el PCC brasileño puede operar en Uruguay sin tener una estructura criminal instalada

El encargado de Negocios de la embajada estadounidense, Chris Andino, advirtió sobre la red de colaboradores, redes logísticas y conexiones financieras de las organizaciones narcotraficantes brasileñas

Un letrero que dice "PCC" —en referencia a la banda de narcotraficantes brasileña Primeiro Comando da Capital— en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini)
Un letrero que dice "PCC" —en referencia a la banda de narcotraficantes brasileña Primeiro Comando da Capital— en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini)
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El gobierno de Estados Unidos advirtió en Uruguay por la amenaza que representa el avance de grupos como el Primer Comando Capital (PCC) a la región, como también de otras organizaciones criminales que no necesitan tener una infraestructura criminal instalada para desarrollar sus actividades.

Grupos como el PCC “no necesitan una base de operación para tener un efecto negativo en la población”, dijo el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Chris Andino, durante una mesa de periodistas que fue informada por el diario uruguayo El País.

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El diplomático identificó al PCC como uno de los principales desafíos del crimen organizado en los países cercanos a Uruguay porque “tiene la mayor base instalada en la región”. Consultado específicamente sobre las actividades del grupo brasileño en Uruguay, Andino dijo que no dispone de información que le permita afirmar que exista una estructura importante instalada en el país.

Encargado de Negocios de Estados Unidos en Uruguay, Chris Andino, junto al director de la Policía Nacional, José Azambuya, y el ministro del Interior, Carlos Negro (Ministerio del Interior)
Encargado de Negocios de Estados Unidos en Uruguay, Chris Andino, junto al director de la Policía Nacional, José Azambuya, y el ministro del Interior, Carlos Negro (Ministerio del Interior)

No sé de una presencia importante del PCC, ni del liderazgo, ni de base de operaciones aquí en Uruguay”, expuso ante periodistas. Sin embargo, advirtió que la falta de una estructura formal no descarta la presencia de personas vinculadas a la organización o de actividades que estén relacionadas.

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Es que este tipo de organizaciones cuentan con distintos grados de vinculación entre sus integrantes y colaboradores, lo que “dificulta establecer con precisión el alcance de su presencia en un territorio”.

“Existe la coincidencia con el gobierno uruguayo y los demás países de la región en que la delincuencia organizada constituye una de las principales amenazas para la seguridad”, señaló Andino, según este artículo periodístico.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al embajador de Estados Unidos en el país, Lou Rinaldo (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al embajador de Estados Unidos en el país, Lou Rinaldo (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El diplomático confirmó que agencias estadounidenses están colaborando con Uruguay en algunas investigaciones concretas. “La colaboración en casos puntuales ya existe”, expresó. Como ejemplo, mencionó que la Policía uruguaya puede consultar a organismos como la DEA para obtener información sobre personas investigadas que figuran en sus bases de datos internacionales.

De acuerdo a la crónica de El Observador, Estados Unidos también advirtió por la penetración en el sistema carcelario del PCC y en las fronteras de los países vecinos. “Los nombres cambian, pero los verbos no. Hoy es el PCC, mañana puede ser otra sigla. Lo crucial es tener sistemas aptos para cualquier estructura criminal”, señaló Andino.

El diplomático enfatizó ante los periodistas que estas organizaciones criminales no necesitan instalar un comando centralizado para generar un impacto directo. Suelen apelar a actores afiliados, a la logística local y a conexiones financieras y de lavado de activos.

Las autoridades norteamericanas ratificaron que Uruguay se consolidó como un país de tránsito de drogas, con el Puerto de Montevideo como uno de los puntos críticos. La especialidad del crimen organizado es explotar los “espacios grises” entre jurisdicciones en el Río de la Plata y las trabas burocráticas o la falta de patrullaje coordinado entre Uruguay y Argentina, que son aprovechadas para mover cargamentos.

Estas declaraciones surgieron en una conversación sobre el nuevo programa de cooperación de USD 6,5 millones que Estados Unidos anunció para Uruguay, con el objetivo de fortalecer el combate al crimen organizado.

Ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a una delegación de Estados Unidos integrada por representantes de la Embajada y organismos como la DEA, el FBI, HSI, el Servicio Secreto y la INL del Departamento de Estado (Ministerio del Interior)
Ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a una delegación de Estados Unidos integrada por representantes de la Embajada y organismos como la DEA, el FBI, HSI, el Servicio Secreto y la INL del Departamento de Estado (Ministerio del Interior)

Esta semana, el ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a una delegación de Estados Unidos integrada por representantes de la Embajada y organismos como la DEA, el FBI, HSI, el Servicio Secreto y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, según informó en la red social X.

“El encuentro bilateral permitió avanzar en la coordinación entre Uruguay y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas frente al crimen organizado”, detalló la cartera.

Andino también fue consultado por el crecimiento de los asesinatos que hubo en Uruguay, consignó El País. Consideró que la violencia en el país “todavía no es generalizada” y que invertir ahora en cooperación permitirá prepararse para amenazas futuras.

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