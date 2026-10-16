América Latina

Lula destacó el diálogo democrático durante la promulgación de la jornada laboral de 40 horas en Brasil

La reforma puso fin al sistema de seis días de trabajo por uno de descanso y alcanzará a más de 37 millones de empleados registrados

Luiz Inácio Lula da Silva promulgó la enmienda constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales sin reducción de sueldo (REUTERS/Diego Herculano)
Luiz Inácio Lula da Silva promulgó la enmienda constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales sin reducción de sueldo (REUTERS/Diego Herculano)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió la democracia durante la promulgación en el Congreso de una enmienda constitucional que redujo la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales, sin rebaja salarial, y aseguró dos días de descanso remunerado.

La reforma eliminó la escala 6x1 y beneficiará a más de 37 millones de trabajadores con contrato formal.

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Durante su discurso, Lula vinculó la aprobación de la medida con la capacidad de negociación entre los poderes del Estado. Además sostuvo que las diferencias políticas debían resolverse dentro de las instituciones. “Sin la democracia no hay salida. Es dictadura”.

El jefe de Estado recordó que el Partido de los Trabajadores (PT) contó con 70 de los 513 diputados y nueve de los 81 senadores, una representación minoritaria en ambas cámaras. Pese a ello, indicó que el Gobierno reunió apoyos de otras fuerzas para impulsar proyectos y defendió la legitimidad de los representantes elegidos por los ciudadanos.

Lula compartió el acto con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Motta. Ante Alcolumbre, rechazó que las divergencias entre el Ejecutivo y el Legislativo implicaran una enemistad. “Otro día parecía que usted y yo éramos dos enemigos. Eso es una tontería”, declaró.

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La enmienda redujo de forma gradual el máximo constitucional de la jornada laboral. Tras su publicación oficial, comenzaron a regir las disposiciones sin plazo específico. A los 60 días entrará en vigor el límite de 42 horas semanales junto con dos días de descanso remunerado. Un año después de esa primera etapa, el tope bajará a 40 horas.

La norma conserva el límite de ocho horas por día y permitió compensar horarios. También mantuvo la posibilidad de que los convenios colectivos reduzcan aún más la jornada. Las nuevas condiciones alcanzarán a los contratos ya vigentes y no podrán provocar recortes de sueldos ni de salarios mínimos de categoría.

Una vendedora de pollos trabaja en un mercado de São Paulo (Reuters)
Una vendedora de pollos trabaja en un mercado de São Paulo (Reuters)

Los trabajadores tendrán dos días de reposo semanal remunerado, uno de ellos preferentemente el domingo. De forma excepcional, un acuerdo o convención colectiva podrá distribuir esos descansos según el promedio mensual, aunque cada empleado deberá conservar al menos una jornada libre por semana.

La reforma también se aplicará a empleados tercerizados que presten servicios para las administraciones federal, estaduales, del Distrito Federal y municipales. Quedaron fuera los trabajadores privados con título universitario y una remuneración superior a dos veces y media el tope de la seguridad social, salvo que sus empleadores decidan incluirlos.

El Senado aprobó la propuesta el miércoles en dos votaciones, con 75 votos a favor y uno en contra. Como los senadores conservaron el texto que la Cámara de Diputados aprobó cinco meses antes, la iniciativa no necesitó regresar a esa instancia. El único rechazo fue del senador Hamilton Mourão.

El senador Flávio Bolsonaro, rival de Lula en el balotaje, votó a favor de la reforma después de haberse pronunciado en ocasiones anteriores contra el final de la escala 6x1. La promulgación ocurrió en la etapa final de una campaña en la que la reducción de la jornada se convirtió en una de las principales propuestas del presidente para su reelección.

En la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, equivalentes a 56,1 millones de sufragios, mientras Lula reunió el 45,16%, unos 53,8 millones. Una encuesta difundida ese viernes sitúa al senador con 50,8% de las intenciones de voto válido y al presidente con 49,2%.

Una imagen dividida muestra a Lula da Silva a la izquierda, vestido de traje azul y corbata, gesticulando; a la derecha, Flávio Bolsonaro con traje gris y camisa clara
Lula y Flávio Bolsonaro disputarán el balotaje del 25 de octubre tras una primera vuelta marcada por una diferencia estrecha

Lula sostuvo que el cambio responde a una mejora de las condiciones de vida y rechazó las advertencias empresariales sobre eventuales perjuicios. “Hoy dimos un paso importante, algo para mejor. Cada vez que la sociedad conquista algo, aparece un grupo que dice que no va a funcionar”, dijo.

El mandatario agregó que el Gobierno mantuvo abierta la discusión sobre la aplicación de la medida y afirmó: “Nadie se niega a debatir. Nadie quiere que una empresa quiebre. Pero tampoco nadie quiere que un trabajador muera por falta de descanso”. Al referirse a objeciones similares, recordó los cuestionamientos que recibió el salario adicional de fin de año cuando se implantó a comienzos de la década de 1960.

(Con información de EFE y O Globo)

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