El dueño de la pyme bloqueada por el gremialista de Camioneros dijo que le preocupa la seguridad de su familia

Ariel Rey, Maximiliano Cabaleyro y Pablo Moyano

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El empresario Ariel Rey, dueño de la distribuidora de San Pedro que fue bloqueada por el Sindicato de Camioneros, dijo que está preocupado por la seguridad de su familia luego de que el juez Alejandro López absolvió al dirigente Maximiliano Cabaleyro, uno de los que lideró la protesta.

En diálogo con Infobae, Rey dijo: “Me preocupa porque con este fallo se va a empoderar y va a venir de vuelta a mi negocio, no me va a dejar sacar mi vehículo y me va a decir: ‘Todos tus empleados son míos. Vos no me hiciste caso la otra vez, me llevaste a juicio, me metiste preso y ahora el juez me dio la razón. Así que pasame todos tus empleados a Camioneros. Si no, te bloqueo’”.

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Los temores de Rey, uno de los dueños de la pyme familiar, se hicieron públicos en forma simultánea con las primeras declaraciones de Cabaleyro tras el fallo judicial que lo favoreció, donde se mostró desafiante: “No me quedan dudas, si lo tuviera que volver a hacer, lo haría”, dijo en una conferencia de prensa al referirse al bloqueo que lideró y que lo mantuvo 4 años en prisión (los últimos tres, bajo arresto domiciliario).

Ariel Rey advirtió que los sindicalistas “ahora se van a sentir empoderados” tras el fallo de Alejandro López

Fortalecido por el fallo absolutorio, el jefe de Camioneros en San Nicolás destacó: “Acompañé a mis trabajadores hasta el final y eso a mucha gente le molesta. En mi gen sindical, jamás en mi vida podré dejar tirado a un trabajador, menos por un reclamo que es legítimo”.

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“Perdí parte de la crianza de mis hijos y de mi familia. Uno tiene una convicción y quiere jubilarse como sindicalista”, dijo al victimizarse por su detención.

Recordó, además, que le “sacaron” el cargo de concejal del Frente de Todos en San Nicolás por esta causa. “Calculo que uno molestaba mucho en ese lugar. Fui el único condenado por poner un colectivo en la vereda de una empresa”. Y negó que haya recibido coimas: “Nunca las hubo. La plata que pagaron fue legal. No hay una filmación con un insulto. Decían que no se pudo trabajar y hay videos que demuestran lo contrario”.

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Maximiliano Cabaleyro fue concejal del Frente de Todos en San Nicolás

“Vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre -advirtió Cabaleyro-. Quédense tranquilos que van a seguir creciendo con nosotros. Saben cómo trabajamos: los reclamos son por vía legal y siempre damos la oportunidad de llegar a un acuerdo”.

Además, anticipó que iniciará acciones legales contra sus denunciantes: “Estaré esperando un tiempo y accionaré contra los que armaron este mamarracho”, señaló.

Rey Distribución, pyme de San Pedro, sufrió un bloqueo en 2021 que se extendió durante 5 días e incluyó amenazas y hostigamiento, pero los responsables de la protesta (Cabaleyro y otros 6 imputados) fueron absueltos por el juez Alejandro Lópéz, miembro del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás, quien dio por probado la protesta que impidió el acceso de camiones y afectó la actividad de la empresa, pero consideró que fue llevado adelante como el “legítimo ejercicio de un derecho” y, por lo tanto, no configuró ningún delito.

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Maximiliano Cabaleyro, en el bloqueo del Sindicato de Camioneros a la Distribuidora Rey

“Es una locura lo que pasó -remarcó Rey luego del polémico fallo-. Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil, pero no vamos a bajar los brazos. Estamos con la verdad. Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”.

El empresario dijo estar “sorprendido” por la sentencia: “El Ministerio Público Fiscal encontró pruebas (del bloqueo) y la jueza de Garantía acusó a los responsables porque encontró pruebas suficientes en los cuatro hechos denunciados. Después, en un fallo unánime, Casación también encontró pruebas suficientes. Y ahora un juez limpia absolutamente todo. Dijo: ‘No, todo lo que hicieron está mal. No hay pruebas suficientes’”.

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Con pesar, Rey dijo que los dirigentes gremiales que lo bloquearon “ahora se van a sentir empoderados” ya que el fallo “le está diciendo a la sociedad: “Si tenés problemas con el sindicato, arreglá con ellos porque, si no, en la Justicia no vas a encontrar reparo”.

El juez de San Nicolás Alejandro López

“Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”, afirmó. “Si yo quiero abrir mi negocio, sacar el camión para salir a repartir y un grupo de personas hace un cordón humano y te dicen: “No avanzás”, ¿eso no es un delito? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho de huelga?“, se preguntó Rey.

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Por su parte, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, uno de los máximos promotores de los bloqueos en la Argentina, celebró el fallo de López y descalificó a Florencia Arietto, la abogada de los dueños de Rey Distribución.

“La Justicia de San Nicolás ha absuelto y otorgado la inmediata libertad de Maxi Cabaleyro y a todos los compañeros que han sido involucrados en esta causa mentirosa que ha armado la chanta de Florencia Arietto”, sostuvo en un video filmado desde México, donde participa de un congreso sindical internacional.

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros

Asimismo, Moyano destacó la importancia del fallo para “la defensa de los derechos laborales” y sostuvo que “constituye un precedente en la lucha sindical”.

En ese sentido, remarcó que las medidas legítimas de acción gremial “no deben ser criminalizadas” y dijo: “Esto quiere decir que llevar adelante una medida legítima no es bloquear, no es extorsionar, no es ser patotero, sino que es reclamar por los derechos de los trabajadores”.

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Para el dirigente del Sindicato de Camioneros, “la resolución representa un triunfo para los trabajadores involucrados y vuelve a poner en el centro del debate el derecho a la organización sindical, la protesta y la defensa de las conquistas laborales”.