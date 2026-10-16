El Salvador

Del puesto callejero al pago digital: la transformación económica detrás de la Navidad en el Centro Histórico de San Salvador

La programación navideña del Centro Histórico de San Salvador busca combinar actividades familiares, mercados, gastronomía y pagos digitales para ampliar las oportunidades de comerciantes y jóvenes

La temporada navideña pondrá a prueba la estrategia de reactivación económica en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto cortesía APLAN)
La temporada navideña pondrá a prueba la estrategia de reactivación económica en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto cortesía APLAN)
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La temporada navideña pondrá a prueba una de las apuestas económicas del Centro Histórico de San Salvador: que los espacios de recreación, el turismo y las nuevas inversiones también abran oportunidades para comerciantes reubicados, pequeños negocios y jóvenes en busca de su primer empleo formal.

La Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) prepara actividades familiares, espectáculos y un mercadito navideño que reunirá a vendedores y artesanos. La iniciativa forma parte de una estrategia que busca llevar visitantes a las plazas, los mercados y los comercios, mientras incorpora herramientas de formalización económica.

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La directora general de APLAN, Adriana Larín, sostuvo que el proyecto de revitalización excede las obras en edificios y calles. “La intervención en infraestructura pública es la base para que esto atraiga al sector privado a que invierta”, afirmó programa Entrevista AM. Según explicó, esa inversión apunta a impulsar restauraciones, actividad comercial y empleos formales.

Los pequeños comerciantes incorporan cobros con tarjeta para facilitar las ventas y construir un historial crediticio. (Foto cortesía APLAN)
Los pequeños comerciantes incorporan cobros con tarjeta para facilitar las ventas y construir un historial crediticio. (Foto cortesía APLAN)

El mercadito navideño reunirá a vendedores reubicados y artesanos

Larín indicó que el mercadito navideño ofrecerá comida típica, productos artesanales y artículos para regalos. Allí participarán grupos de vendedores que fueron reordenados o reubicados durante etapas previas del proyecto urbano, encabezadas por la alcaldía.

“Para ellos es una oportunidad de poder trabajar de la mano también en conjunto”, dijo la funcionaria. APLAN les entregó uniformes, delantales y carnés en las ediciones anteriores, según relató Larín, quien destacó que varios comerciantes comenzaron a aceptar formas de pago digital.

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La transformación de esos puestos busca ampliar el alcance de los negocios frente a un público que utiliza cada vez menos efectivo. Larín señaló que la entidad trabaja junto con instituciones financieras para que los vendedores puedan cobrar con tarjeta en mercados y actividades temporales.

“El que la gente ya no use efectivo” no debe ser “un impedimento” para vender, planteó. La funcionaria agregó que el registro de transacciones digitales puede facilitar el acceso de los comerciantes a productos financieros, entre ellos microcréditos para comprar insumos, renovar mercadería o modificar su oferta.

El Mercado Tinetti es conocido por su oferta constante de sopa de pata, lo que refuerza su posición como referente gastronómico en la capital. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El Mercado Tinetti es conocido por su oferta constante de sopa de pata, lo que refuerza su posición como referente gastronómico en la capital. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Los mercados buscan atraer visitantes a través de la gastronomía

La estrategia también incluye a los mercados Hula Hula, Central y Tinetti. APLAN creó una ruta gastronómica que recomienda puestos de comida típica, sopas, mariscos y otros platos salvadoreños. La intención es que los visitantes ingresen a esos edificios por la oferta culinaria y permanezcan para realizar otras compras.

“La gastronomía mueve al mundo y nos mueve a diario”, afirmó Larín. La funcionaria sostuvo que las consultas de turistas sobre dónde probar comida local llevaron a la institución a organizar esa ruta como una herramienta de orientación y promoción de los mercados.

El plan contempla, además, actividades recreativas en plazas y edificios del Centro Histórico, como talleres artísticos, presentaciones musicales, clases de baile y propuestas familiares. Para Larín, estos eventos permiten que los visitantes recorran más áreas, consuman en negocios locales y conozcan espacios que antes no integraban los circuitos turísticos.

APLAN también impulsa capacitaciones gratuitas para establecimientos y trabajadores del área. Los programas incluyen idiomas, manipulación de alimentos, digitalización y uso de inteligencia artificial para pequeños negocios. La institución articula, además, con la organización CESAL una feria de oportunidades laborales dirigida a jóvenes de zonas cercanas al Centro Histórico.

Larín aseguró que APLAN ha tramitado más de $200 millones en inversión privada para proyectos en ejecución o ya inaugurados. Entre las próximas aperturas mencionó restaurantes, cafeterías y comercios, mientras la programación navideña busca concentrar una parte de la actividad económica en diciembre.

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