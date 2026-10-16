Edificios desahuciados, la única opción de vivienda de cientos de cubanos

El problema se concentra en La Habana, donde el deterioro de construcciones antiguas obliga a evacuar viviendas, trasladar familias a albergues temporales. (Infobae Cuba/EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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El déficit habitacional oficial supera las 800 mil viviendas, mientras una parte relevante del parque inmobiliario requiere reparaciones o rehabilitación.

Datos divulgados por las autoridades indican que cerca del 35% de las 4.1 millones de viviendas del país se encuentra en estado regular o malo, una situación que se agrava por la escasez de materiales, combustible y recursos para ejecutar obras.

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En la capital cubana, los inmuebles declarados inhabitables o con riesgo de derrumbe suelen derivar en evacuaciones que no siempre tienen una solución definitiva.

Familias que abandonan sus casas pueden permanecer durante años en albergues o regresar a sectores aún en pie de los mismos edificios, pese a los daños.

Muchos de estos edificios carecen de energia eléctrica. Sus residentes optan por otras formas de iluminar sus residencias. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramón Espinosa)

Es común ver derrumbes en los edificios desahuciados, poniendo en riesgo la vida de los cubanos que aún los habitan. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramoó Espinosa)

El mayor temor de Elisa Bacyán es que ella y su hija Lesyanis puedan morir bajo los escombros del edificio donde ambas viven en La Habana Vieja. Teme que el inmueble colapse, algo común en varios municipios de La Habana. (Infobae Cuba)

Entre estas edificaciones es común ver fotografías, pinturas alusivas a figuras comunistas como el expresidente cubano Raúl Castro y del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en La Habana, Cuba, el martes 19 de mayo de 2026. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramón Espinosa)

Un común problema en cada edificio es la escasez de agua. Sus habitantes deben acarrear entre los niveles de edificios cubetas de agua para almacenar un poco. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

Un símbolo de los edificios desahuciados es el Riomar, En la década del 50 un boom inmobiliario de altas torres de apartamentos transformó la fisonomía de la capital cubana. (Infobae Cuba/Cortesía On Cuba News)

La proximidad al mar exigía un intenso mantenimiento, pero con el tiempo se fue desatendiendo. (Infobae Cuba/Cortesía On Cuba News)

La construcción se deterioró progresivamente. Algunas familias se mudaron, mientras otras permanecieron y rezaban para que el efecto del salitre y la falta de atención no doblegaran al edificio. (Infobae Cuba/Cortesía On Cuba News)

La falta de mantenimiento acumulada durante décadas, las lluvias, los huracanes, la humedad y el salitre aceleran los daños, sobre todo en barrios históricos y zonas cercanas al Malecón. (Infobae Cuba/Cortesía Cuba noticias 360)

Las autoridades cubanas han reconocido un faltante superior a 800 mil viviendas. La demanda no se resuelve al mismo ritmo que surgen nuevos daños y derrumbes. (Infobae Cuba/Cortesía Cuba noticias 360)

La situación genera una paradoja: algunas familias reciben una orden de evacuación por seguridad, pero pasan años en albergues o soluciones transitorias. Otras regresan a inmuebles dañados por falta de una vivienda alternativa. (Infobae Cuba/Cortesía Cuba noticias 360)