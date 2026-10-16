Cuba

Edificios desahuciados, la única opción de vivienda de cientos de cubanos

La crisis de vivienda en Cuba mantiene a miles de familias expuestas a desalojos, albergues temporales y vivir en edificios con daños estructurales, en particular en La Habana, donde los derrumbes forman parte de la vida cotidiana en numerosos barrios

El problema se concentra en La Habana, donde el deterioro de construcciones antiguas obliga a evacuar viviendas, trasladar familias a albergues temporales. (Infobae Cuba/EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El problema se concentra en La Habana, donde el deterioro de construcciones antiguas obliga a evacuar viviendas, trasladar familias a albergues temporales. (Infobae Cuba/EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Guardar

El déficit habitacional oficial supera las 800 mil viviendas, mientras una parte relevante del parque inmobiliario requiere reparaciones o rehabilitación.

Datos divulgados por las autoridades indican que cerca del 35% de las 4.1 millones de viviendas del país se encuentra en estado regular o malo, una situación que se agrava por la escasez de materiales, combustible y recursos para ejecutar obras.

PUBLICIDAD

En la capital cubana, los inmuebles declarados inhabitables o con riesgo de derrumbe suelen derivar en evacuaciones que no siempre tienen una solución definitiva.

Familias que abandonan sus casas pueden permanecer durante años en albergues o regresar a sectores aún en pie de los mismos edificios, pese a los daños.

Muchos de estos edificios carecen de energia eléctrica. Sus residentes optan por otras formas de iluminar sus residencias. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramón Espinosa)
Muchos de estos edificios carecen de energia eléctrica. Sus residentes optan por otras formas de iluminar sus residencias. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramón Espinosa)
Es común ver derrumbes en los edificios desahuciados, poniendo en riesgo la vida de los cubanos que aún los habitan. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramoó Espinosa)
Es común ver derrumbes en los edificios desahuciados, poniendo en riesgo la vida de los cubanos que aún los habitan. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramoó Espinosa)
El mayor temor de Elisa Bacyán es que ella y su hija Lesyanis puedan morir bajo los escombros del edificio donde ambas viven en La Habana Vieja. Teme que el inmueble colapse, algo común en varios municipios de La Habana. (Infobae Cuba)
El mayor temor de Elisa Bacyán es que ella y su hija Lesyanis puedan morir bajo los escombros del edificio donde ambas viven en La Habana Vieja. Teme que el inmueble colapse, algo común en varios municipios de La Habana. (Infobae Cuba)
Entre estas edificaciones es común ver fotografías, pinturas alusivas a figuras comunistas como el expresidente cubano Raúl Castro y del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en La Habana, Cuba, el martes 19 de mayo de 2026. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramón Espinosa)
Entre estas edificaciones es común ver fotografías, pinturas alusivas a figuras comunistas como el expresidente cubano Raúl Castro y del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en La Habana, Cuba, el martes 19 de mayo de 2026. (Infobae Cuba/AP Foto/Ramón Espinosa)
Edificios desahuciados de Cuba, cientos de cubanos viven en estos edificios inseguros
Un común problema en cada edificio es la escasez de agua. Sus habitantes deben acarrear entre los niveles de edificios cubetas de agua para almacenar un poco. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
Edificios desahuciados de Cuba, cientos de cubanos viven en estos edificios inseguros
Un símbolo de los edificios desahuciados es el Riomar, En la década del 50 un boom inmobiliario de altas torres de apartamentos transformó la fisonomía de la capital cubana. (Infobae Cuba/Cortesía On Cuba News)
Edificios desahuciados de Cuba, cientos de cubanos viven en estos edificios inseguros
La proximidad al mar exigía un intenso mantenimiento, pero con el tiempo se fue desatendiendo. (Infobae Cuba/Cortesía On Cuba News)
Edificios desahuciados de Cuba, cientos de cubanos viven en estos edificios inseguros
La construcción se deterioró progresivamente. Algunas familias se mudaron, mientras otras permanecieron y rezaban para que el efecto del salitre y la falta de atención no doblegaran al edificio. (Infobae Cuba/Cortesía On Cuba News)
Edificios desahuciados de Cuba, cientos de cubanos viven en estos edificios o sin vivienda digna
La falta de mantenimiento acumulada durante décadas, las lluvias, los huracanes, la humedad y el salitre aceleran los daños, sobre todo en barrios históricos y zonas cercanas al Malecón. (Infobae Cuba/Cortesía Cuba noticias 360)
Edificios desahuciados de Cuba, cientos de cubanos viven en estos edificios o sin vivienda digna
Las autoridades cubanas han reconocido un faltante superior a 800 mil viviendas. La demanda no se resuelve al mismo ritmo que surgen nuevos daños y derrumbes. (Infobae Cuba/Cortesía Cuba noticias 360)
Edificios desahuciados de Cuba, cientos de cubanos viven en estos edificios o sin vivienda digna
La situación genera una paradoja: algunas familias reciben una orden de evacuación por seguridad, pero pasan años en albergues o soluciones transitorias. Otras regresan a inmuebles dañados por falta de una vivienda alternativa. (Infobae Cuba/Cortesía Cuba noticias 360)

Temas Relacionados

Cubaedificios dañadosvivienda cubavivienda digna

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Félix Savón buscando comida en un basurero, un exboxeador con artrosis sin respaldo y el sistema cubano que «recicla personas»

El video del tricampeón olímpico superó el millón de reproducciones en un día y reabrió una herida colectiva. Detrás de él, una lista de glorias del deporte cubano que sobreviven con pensiones mínimas, vendiendo objetos o cultivando la tierra.

Félix Savón buscando comida en un basurero, un exboxeador con artrosis sin respaldo y el sistema cubano que «recicla personas»

La jueza aparta definitivamente a un miembro del jurado del proceso de sentencia contra el cubano Alberto Sierra

Un mensaje enviado durante la décima jornada expuso secuelas médicas, insomnio y angustia familiar, mientras el panel afrontaba una deliberación decisiva sobre el castigo solicitado por la fiscalía en Miami

La jueza aparta definitivamente a un miembro del jurado del proceso de sentencia contra el cubano Alberto Sierra

Periodista cubano fue enviado a una celda de castigo tras el hallazgo de un cuchillo que asegura no le pertenece

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reclamó una investigación independiente después de que el periodista Henry Constantín fuera castigado por la presunta tenencia de un cuchillo en prisión

Periodista cubano fue enviado a una celda de castigo tras el hallazgo de un cuchillo que asegura no le pertenece

Cuatro cubanos detenidos por protestar y orar en público: lo que revelan sus casos sobre el uso de la prisión provisional en Cuba

Las organizaciones de derechos humanos identificaron a los pastores Ariel Limias y Maikel Pupo Velázquez, junto al tatuador Oscar Echevarría Rubio y Cleidys García, como afectados por actuaciones estatales recientes

Cuatro cubanos detenidos por protestar y orar en público: lo que revelan sus casos sobre el uso de la prisión provisional en Cuba

De la tierra urbana de Camagüey a las 100 heroínas de la FAO: Cubana destaca por su modelo agrícola

La productora fundó y dirigió un organopónico de Referencia Nacional, distinguido como el mejor de ese municipio, cuya actividad se orientó a cultivos sostenibles y al fortalecimiento de redes alimentarias cercanas en un contexto de crisis alimentaria en la isla

De la tierra urbana de Camagüey a las 100 heroínas de la FAO: Cubana destaca por su modelo agrícola

TECNO

Cómo cancelar el envío de un correo en Gmail y que ya no quiero que lo vean

Cómo cancelar el envío de un correo en Gmail y que ya no quiero que lo vean

Tesla Roadster: cómo funciona la tecnología espacial de SpaceX que hace volar el carro de Musk

El nuevo Tesla que “vuela” y los memes más famosos que bromean la creación de Musk

Este es el precio de la criptomoneda Bitcoin este 16 de octubre

El sube y baja de ethereum: cuál es su valor este 16 de octubre <br>

ENTRETENIMIENTO

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Lady Gaga le canta La Vie en Rose a su hija cada noche y asegura sentirse en una “familia completa” con Michael Polansky

“Ella es probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”: Selena Gomez se refirió a su vínculo con Taylor Swift

Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a unirse como los O'Connell en la cuarta entrega de La Momia

Vince Gilligan palideció en plena presentación de Breaking Bad: la serie con una premisa parecida que amenazó con arruinar su proyecto

MUNDO

Ataques rusos dejaron sin electricidad a cientos de miles de hogares ucranianos y causaron 15 heridos

Ataques rusos dejaron sin electricidad a cientos de miles de hogares ucranianos y causaron 15 heridos

La coalición saudita derribó drones y misiles lanzados por los hutíes que iban dirigidos contra Riad y el mar Rojo

Quién fue San Peregrino, el santo al que rezan por la salud del papa León XIV

El papa León XIV habló con Putin desde el hospital y le pidió un alto el fuego urgente en Ucrania

Cómo fue la misa del papa León XIV en el hospital donde está internado