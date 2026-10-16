Panamá

Mulino cancela las dianas presidenciales y evaluará si se mantienen los desfiles patrios en Panamá tras terremoto de 7.5

El Consejo de Gabinete abordaría el tema el próximo martes, mientras varios municipios suspenden celebraciones tradicionales ante los daños ocasionados por el terremoto

Las tradicionales dianas marcan el inicio de las celebraciones del 3 de noviembre con interpretaciones musicales durante la madrugada en distintos puntos del país. Tomada de la Presidencia
Las tradicionales dianas marcan el inicio de las celebraciones del 3 de noviembre con interpretaciones musicales durante la madrugada en distintos puntos del país. Tomada de la Presidencia
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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que este año no se celebrarán las tradicionales dianas en el Palacio de las Garzas, debido a las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado 9 de octubre.

El mandatario también adelantó que el Consejo de Gabinete evaluará si se mantienen los desfiles patrios programados para noviembre.

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“Lo único que sí adelanté es que este año no habrán dianas en la Presidencia de la República, porque no hay nada que celebrar”, manifestó Mulino, quien explicó que todavía no existe una decisión sobre los desfiles y que el tema podría discutirse con sus ministros el próximo martes, durante la reunión del Consejo de Gabinete.

Las dianas constituyen una de las tradiciones más representativas de las fiestas patrias panameñas. Consisten en interpretaciones musicales de bandas de guerra, agrupaciones institucionales y conjuntos musicales durante la madrugada del 3 de noviembre, cuando se conmemora la separación de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903.

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Miles de estudiantes participan cada año en los desfiles patrios que conmemoran la separación de Panamá de Colombia y otros acontecimientos históricos nacionales. Tomada de SRTV
Miles de estudiantes participan cada año en los desfiles patrios que conmemoran la separación de Panamá de Colombia y otros acontecimientos históricos nacionales. Tomada de SRTV

La celebración suele reunir a autoridades y ciudadanos en los alrededores de la Presidencia, donde las interpretaciones de marchas y piezas patrióticas anuncian el inicio de las festividades nacionales. Su cancelación representa una modificación de las actividades oficiales, en momentos en que el país continúa atendiendo los daños ocasionados por el terremoto.

Por el momento, el Ministerio de Educación (Meduca) no ha anunciado una decisión oficial sobre la suspensión de los desfiles estudiantiles correspondientes al 3, 4 y 5 de noviembre. Estas jornadas forman parte de las principales celebraciones cívicas del país, con la participación de centros educativos y bandas musicales.

Mulino reconoció que varias comunidades ya han suspendido sus celebraciones tradicionales, aunque evitó anticipar una decisión nacional. “Sé que algunos lugares han suspendido fiestas tradicionales de ellos, pero bueno, los desfiles los vamos a ver prontito”, expresó el mandatario al referirse a las actividades pendientes de evaluación.

En la provincia de Los Santos, el Municipio de Las Tablas anunció la suspensión de las festividades del 8 de noviembre, fecha de especial significado histórico para la comunidad. Las autoridades explicaron que la decisión responde a la necesidad de proteger a residentes y visitantes y concentrar los esfuerzos en la recuperación del distrito.

Desfile de las mil polleras, Panamá
. El Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, celebrado en Los Pozos, Herrera, figura entre las actividades culturales suspendidas tras la emergencia. Foto de archivo-ilustrativa

Por su parte, el Municipio de Montijo, en la provincia de Veraguas, canceló las actividades previstas para el 3, 4 y 14 de noviembre. La medida incluye las celebraciones patrias y la conmemoración de los 123 años de adhesión del distrito a la gesta separatista de 1903, ante las afectaciones sufridas por numerosas familias.

En Herrera, el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, previsto del 14 al 18 de octubre en Los Pozos, también fue cancelado. La decisión afecta una celebración folclórica que incluye presentaciones culturales, concursos y desfiles tradicionales, ante los daños materiales y las condiciones de seguridad.

Las suspensiones alcanzan además el Festival Nacional del Sombrero Pintao en La Pintada y otras actividades tradicionales en Natá, Antón y Aguadulce. También se canceló el Festival Nacional del Cangrejo y el Marisco en Montijo, dentro de las medidas adoptadas por los organizadores tras el desastre.

El balance oficial divulgado el 14 de octubre contabilizó 13.623 personas afectadas, pertenecientes a 4.045 familias. El Sistema Nacional de Protección Civil informó que 879 familias perdieron completamente sus viviendas, mientras 3.696 personas permanecían alojadas en 45 albergues habilitados para atender la emergencia.

El balance oficial divulgado el 14 de octubre contabilizó 13.623 personas afectadas y 4.045 familias perjudicadas por el terremoto. EFE
El balance oficial divulgado el 14 de octubre contabilizó 13.623 personas afectadas y 4.045 familias perjudicadas por el terremoto. EFE

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y distribución de asistencia humanitaria en las comunidades afectadas, principalmente en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. Mientras continúan estas operaciones, la realización de los desfiles patrios sigue pendiente de una decisión del Gobierno, que evaluará el tema durante la próxima reunión del Consejo de Gabinete.

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