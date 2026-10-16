Una denuncia de 17 agentes señala a un jefe policial de Costa Rica por amenazas y expresiones xenófobas contra nicaragüenses

Diecisiete agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica denunciaron al subdirector policial Hidalgo Páez por presuntas amenazas y expresiones xenófobas./ (Imagen ilustrativa Infobae)

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Una denuncia presentada por 17 agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica apunta contra un jefe policial de la provincia de Guanacaste por presuntas amenazas, represalias laborales y expresiones xenófobas contra nicaragüenses. El caso involucra a un funcionario con responsabilidades de mando en una zona fronteriza, donde los vínculos familiares, sociales y laborales entre ambos países son frecuentes.

De acuerdo con el medio La Mesa Redonda, los señalamientos recaen sobre Hidalgo Páez, subdirector de la Dirección Regional Undécima Chorotega Norte. La acusación fue impulsada por la Unión Nacional de Policías (UNP), que pidió investigar los hechos y determinar si corresponde abrir un proceso disciplinario.

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El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica confirmó que mantiene una investigación en curso, aunque no aportó detalles sobre el alcance de las diligencias ni sobre eventuales medidas contra el funcionario. La institución alegó que debe respetar el debido proceso.

Uno de los puntos centrales de la denuncia, según La Mesa Redonda, se refiere a comentarios que el subdirector habría realizado durante actividades de inducción para personal policial. De acuerdo con los testimonios recogidos, el jefe consultaba a los agentes sobre el origen de sus apellidos, en un contexto donde varios funcionarios tenían ascendencia o familiares en Nicaragua.

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Un denunciante relató que, después de que un agente mencionara que “todos somos del norte” por los lazos existentes con el país vecino, el mando policial habría reaccionado con una burla y una frase sobre su rechazo a los nicaragüenses. La denuncia le atribuye la expresión de “Odiaba a los nicas”.

La provincia fronteriza de Guanacaste registra una habitual integración social, laboral y familiar entre las poblaciones de Costa Rica y nicaragüenses que han abandonado el país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento (de denuncia), según el medio, también refiere un comentario sobre el matrimonio entre una persona costarricense y una nicaragüense, al que presuntamente calificó como un “castigo de Dios”. Los agentes consideran que esas manifestaciones reflejan un trato discriminatorio hacia compañeros de trabajo y ciudadanos vinculados con Nicaragua.

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Las acusaciones adquieren relevancia por la ubicación del mando denunciado. Guanacaste mantiene intercambios cotidianos con comunidades nicaragüenses y con costarricenses que tienen familiares al otro lado de la frontera. La xenofobia puede afectar tanto a personas migrantes como a ciudadanos costarricenses por su origen, apellido o relaciones familiares.

Los 17 policías también denunciaron presuntas presiones dentro de la estructura laboral. Según el escrito, el subdirector habría intimidado a funcionarios que cuestionaban sus instrucciones o expresaban desacuerdo con sus exigencias.

Entre las frases atribuidas al jefe policial figuran advertencias como “se le traslada” o “se le revienta”. El documento además señala que habría dicho: “Yo hablo una sola vez. Si no se acomoda, lo reviento. Yo no me quedo con el problema, yo lo elimino”, y “sepa que lo estoy investigando”.

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Los denunciantes sostienen que existieron amenazas, acoso laboral, elaboración de informes falsos y traslados arbitrarios. Afirmaron que estas conductas generaron temor, estrés y desmotivación entre el personal, además de dificultades para cumplir con sus funciones.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados reportó que Costa Rica alberga a más de 194 mil solicitantes de asilo de nicaragüenses que han abandonado su país por la situación social y política./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, los agentes resolvieron presentar el reclamo de forma anónima. Argumentaron que temían consecuencias laborales si sus identidades quedaban expuestas ante una autoridad con capacidad de influir en sus destinos, evaluaciones e informes internos.

Costa Rica concentra solicitudes de asilo de nicaragüenses

El caso surge en un país que se ha convertido en uno de los principales destinos de quienes abandonaron Nicaragua por la situación política y de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cientos de miles de nicaragüenses han buscado protección fuera de su país desde 2018, con Costa Rica como principal lugar de acogida.

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La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que, en marzo de 2025, Costa Rica albergaba a más de 194 mil solicitantes de asilo nicaragüenses y a 9,216 refugiados reconocidos de esa nacionalidad. El organismo advirtió que la continuidad de los desplazamientos y los recortes presupuestarios presionan el sistema de protección costarricense.

La denuncia cuestiona que un funcionario acusado de comentarios contra nicaragüenses ocupe un cargo de conducción policial en una región donde esa población forma parte de la vida cotidiana. El medio La Mesa Redonda informó que intentó obtener la versión de Hidalgo Páez, pero no había recibido respuesta al momento de publicar la información.

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