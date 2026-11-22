Lilly Téllez aborda en su espacio informativo el programa anunciado por Clara Brugada para la entrega de gallinas ponedoras en la Ciudad de México. En la emisión, Téllez expone argumentos sobre los retos logísticos y riesgos sanitarios de mantener aves de corral en hogares urbanos, mientras que se contrasta con la propuesta gubernamental de producción de huevo para autoconsumo. El video incluye imágenes de apoyo de aves y cartones de huevos.

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En su podcast, “Voz Valiente”, la senadora Lilly Téllez criticó el programa de entrega de gallinas ponedoras que anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y advirtió que criar aves de corral en patios urbanos representa un riesgo sanitario serio para las familias capitalinas.

El programa, bautizado como Gallinas en Casa, contempla la entrega de quince gallinas ponedoras por familia, alimento para el primer mes y asesoría técnica. El requisito es contar con al menos diez metros cuadrados para instalar un corral.

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Brugada promete huevos al mes de entregadas las gallinas

“Nosotros llevamos las quince gallinas que en un mes después empezarán a poner. Van a cuidarlas un mes para que empiecen a poner huevos”, dijo Brugada al presentar la iniciativa. Las estimaciones oficiales apuntan a una producción de hasta quince piezas diarias por familia.

Téllez cuestionó esa premisa. Señaló que una gallina no es una máquina de producción y que los quince huevos diarios que el programa da por hecho no están garantizados. Cuando las aves viven estresadas o amontonadas, se picotean entre ellas, se lastiman y dejan de poner.

Gallinas en Casa contempla entregar 15 aves a cada familia beneficiaria.

La Secretaría de Agricultura, que publicó en 2018 que una gallina ponedora produce aproximadamente 18 docenas de huevos al año, unas 216 unidades por ave. Con quince gallinas, la producción anual podría llegar a 3,240 huevos, aunque esa cifra no está garantizada y disminuye conforme las aves envejecen.

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Las gallinas pueden transmitir salmonelosis, E. coli e influenza aviar

La senadora del PAN citó al doctor Xavier Tello para enumerar los riesgos de salud asociados a tener aves de corral en espacios habitacionales: salmonelosis, infecciones por E. coli, influenza aviar, ácaros y piojillo de las aves. A eso agregó el incremento de ratas y moscas que atrae un corral urbano.

Gallinas ponedoras camperas en una explotación avícola. (Canva)

Téllez subrayó que cuidar gallinas exige condiciones específicas: espacio suficiente, perchas, nidos, sombra y tierra para los baños de polvo. Sin esas condiciones, el bienestar animal y la producción de huevos se comprometen.

Brugada rechaza comparaciones con Maduro y defiende la soberanía alimentaria

Las críticas también incluyeron comparaciones con Nicolás Maduro, quien en octubre de 2019 promovió la crianza de gallinas en escuelas venezolanas. Brugada rechazó los señalamientos.

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“Creo que a veces se toman ciertas ideas sin mucha información y lo hacen para desprestigiar, para malinformar a la población”, respondió la jefa de gobierno. Relacionó el programa con su estrategia de casas ecológicas, en las que busca que las familias produzcan sus propios alimentos.

Brugada relacionó la iniciativa con su estrategia de casas ecológicas y producción doméstica de alimentos.

“Las familias de la Ciudad de México no necesitan gallinas, necesitan que nadie pierda la vida por caer en un bache”, dijo Téllez. La senadora pidió que el dinero del programa se destine a resolver los problemas de infraestructura urbana que afectan a los capitalinos a diario.