La Fiscalía General de la Nación llevó a juicio al cantante Blessd, a su manager Dímelo Jara y dos personas más por hechos ocurridos en Medellín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de la Nación llevó el caso contra el cantante Blessd, Santiago Jaramillo ―conocido como Dímelo Jara― y otras dos personas a la etapa de juicio tras presentar un escrito de acusación por hechos que habrían ocurrido en Medellín durante una reunión realizada en junio de 2022. La investigación surgió de la denuncia de Andrés Felipe Sánchez Quintero, representante de un imitador del artista urbano y conocido en redes sociales como Yo me llamo Ozuna.

Además de Stiven Mesa Londoño, nombre de pila de Blessd, el documento incluye a la abogada Laura Moreno Restrepo y al abogado Julián David Giraldo Arboleda. Cada uno afronta una situación jurídica distinta dentro del proceso, cuya audiencia fue programada para el 9 de febrero de 2027.

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Blessd fue acusado únicamente por constreñimiento ilegal

El escrito señala que al cantante se le atribuye el delito de constreñimiento ilegal, una conducta que, según la hipótesis de la Fiscalía, buscaba obligar al denunciante a suscribir un documento que no estaba obligado a firmar.

De acuerdo con el ente acusador, Sánchez acudió el 1 de junio de 2022 a las instalaciones de JM Music World, en Medellín, para tratar asuntos relacionados con Yeferzon Sánchez, un imitador de Blessd al que representaba. La reunión se habría originado por la promoción de presentaciones artísticas en las que se indicaba que el imitador tenía autorización del cantante original.

El ente acusador imputó a Blessd de manera exclusiva el delito de constreñimiento ilegal. (cortesía Margot)

La Fiscalía sostiene que los asistentes buscaron que el denunciante firmara un contrato mediante el cual su representado se comprometía a dejar de realizar imitaciones de “el Bendito”. El documento también habría incluido cláusulas para impedir la presentación de denuncias por lo que presuntamente ocurría en el lugar.

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Según la acusación, la presión contra Sánchez incluyó advertencias sobre posibles demandas y el cobro de sumas de dinero. El ente investigador considera que esas circunstancias habrían afectado la libertad de decisión de la víctima.

“Mediante violencia física, intimidaciones, amenazas y presión psicológica ejercida sobre ANDRES FELIPE SANCHEZ QUINTERO, tales como las amenazas constantes de afectar su integridad física realizadas por SANTIAGO JARAMILLO y DANIEL VELASQUEZ ya fallecido y reforzadas por las afirmaciones en ese mismo sentido vía telefónica por el reconocido cantante BLEESD, STIVEN MESA LONDOÑO y en presencia de los abogados LAURA MORENO y JULIAN GIRALDO quienes no detienen el actuar sino que por el contrario redactan un contrato que prohíbe entre otras cosas, presentar cualquier denuncia por los hechos que estaban sucediendo (sci)”, señala el documento revelado por Blu Radio.

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A Dímelo Jara le atribuyen tres delitos dentro del proceso

La situación de Santiago Jaramillo es diferente. La Fiscalía le imputó, además de constreñimiento ilegal, los delitos de acceso abusivo a un sistema informático e intimidación o amenaza con arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, arma de fuego hechiza y arma blanca.

Santiago Jaramillo afronta tres cargos por constreñimiento ilegal, acceso abusivo a sistemas informáticos y amenazas con armas. (@dimelojara/IG)

El documento de acusación plantea que Jaramillo habría agredido en el rostro a Sánchez para quitarle el teléfono celular. Según la versión expuesta por la Fiscalía, el objetivo habría sido revisar el dispositivo después de advertir que el denunciante registraba lo que sucedía durante la reunión.

La investigación también indica que Sánchez recibió insultos y amenazas contra su integridad física. En ese contexto, la acusación incorpora una llamada telefónica que Blessd habría sostenido con el denunciante mientras se encontraba en las instalaciones de la disquera.

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Sánchez afirmó que, durante esa comunicación, el cantante le habría dicho que conocía el sitio donde vivía y que debía suscribir los papeles que le presentaran las personas presentes. Esa situación forma parte de los elementos que la Fiscalía incluyó para sustentar la acusación por constreñimiento contra el artista.

La Fiscalía describe una presunta actuación conjunta para presionar al denunciante

En su relato de los hechos, la Fiscalía sostiene que los acusados actuaron de manera coordinada y con una división de tareas para presionar a Sánchez. El escrito menciona la intervención de los abogados Laura Moreno y Julián Giraldo en la elaboración del contrato que el denunciante debía firmar.

La investigación penal contra el productor musical Daniel Alejandro Velásquez Franco precluyó como consecuencia de su fallecimiento. (Brother's Lounge Bar / Instagram)

El expediente también menciona a Daniel Alejandro Velásquez Franco, conocido en la industria como Dr. Velásquez, que murió después de los hechos investigados. La Fiscalía precisó que la investigación en su contra fue precluida por su fallecimiento, aunque su nombre aparece en la reconstrucción de lo que habría sucedido.

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“Hecho que se deriva de la supuesta afrenta que se venía presentando, cuando el representante del imitador, al negociar con representantes para eventos musicales, al parecer señalaba que tenía el permiso del cantante BLEESD para realizar su imitación, situación que inicialmente le fue informada al representante de la disquera mencionada, DANIEL ALEJANDRO VELASQUEZ FRANCO, quien también participó en los hechos mencionados, pero que por su muerte le fue precluida la investigación (sci)”, se lee en el documento oficial.

De acuerdo con el documento, Velásquez habría exhibido un arma con apariencia de fuego y la habría dirigido contra Sánchez para exigirle que entregara el celular. La Fiscalía sostiene que esa acción buscaba obtener el dispositivo, en el que el denunciante tendría registros de la reunión.

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La presentación formal del escrito de acusación marca el paso del caso hacia la fase de juicio. En esta instancia, la Fiscalía deberá sustentar ante un juez los elementos con los que busca demostrar la responsabilidad de los procesados, mientras las defensas podrán controvertir la hipótesis del ente acusador.