José Luis Abarca estuvo en la presidencia municipal de Iguala del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2014. (Foto: Archivo)

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José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, fue condenado a 60 años de prisión junto a otras 25 personas por un juez federal, por los homicidios y ataques ocurridos durante la llamada “Noche de Iguala”, en septiembre de 2014. La resolución se suma a otra condena previa dictada contra el exedil en el marco del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La sentencia fue firmada el 10 de noviembre por Irving Joan González Balleza, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas. Entre los 26 condenados figura también Felipe Flores Velázquez, exdirector de la Policía Municipal de Iguala.

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Los hechos que llevaron a la condena

La resolución corresponde a la causa penal 4/2018 y sus acumuladas 5/2018, 6/2018 y 7/2018, según informó la Red Solidaria Década contra la Impunidad, organismo que tuvo acceso al contenido del fallo.

Entre los episodios juzgados se encuentra el ataque perpetrado por la Policía Municipal de Iguala contra el equipo de futbol juvenil Los Avispones. Jugadores de entre 14 y 17 años viajaban en un autobús rumbo a Chilpancingo tras disputar un partido de tercera división contra el equipo Las Iguanas, cuando hombres vestidos de negro dispararon contra la unidad.

CHILPANCINGO, GUERRERO, 27SEPTIEMBRE2014.- Velorio del menor David Josué Evangelista de 15 años, quien murió en la agresión de Iguala, y fuera destacado jugador de tercera división del equipo “Los Avispones “. FOTO: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

Pese a que los jugadores gritaban que eran futbolistas, los disparos continuaron. El chofer de la unidad perdió el control del vehículo, que impactó contra un alud de tierra. En el ataque murieron David Josué García Evangelista, conocido como “El Zurdito”, de 15 años, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del equipo.

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Los hechos ocurrieron la misma noche en que desaparecieron los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Las investigaciones apuntaron a una presunta relación entre integrantes de la Policía Municipal de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos, que habría ordenado el ataque por una confusión con el grupo rival Los Rojos.

El rol atribuido a Abarca y a Flores Velázquez

De acuerdo con la sentencia a la que accedió la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Abarca, entonces presidente municipal de Iguala, “actuó como inductor” de los crímenes. Flores, en tanto entonces secretario de Seguridad Pública municipal, fue calificado como “autor mediato”.

El organismo señaló que, con esta determinación, el tribunal reconoce que autoridades del Estado participaron en el origen de los hechos. La resolución establece de forma directa la responsabilidad del entonces alcalde y del jefe de la policía municipal en los crímenes cometidos esa noche.

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Antecedentes judiciales del exalcalde

Esta nueva condena se suma a una sentencia previa de 92 años de prisión que ya pesaba sobre Abarca por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos el perredista Arturo Hernández Cardona.

José Luis Abarca pasará 92 años de prisión por el delito de secuestro agravado. (Cuartoscuro)

El exalcalde había sido absuelto en mayo de 2023 del delito de secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa por un tribunal federal, uno de los episodios centrales del caso que marcó su trayectoria judicial.

Apelación y reclamos de las víctimas

La defensa de Abarca ya presentó una apelación contra la sentencia de 60 años. Corresponderá ahora a un Tribunal Colegiado de Apelación determinar si confirma o revoca la condena, por lo que el fallo no se encuentra firme.

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Caso Ayotzinapa: dan 60 años de prisión al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el ataque armado a “Los Avispones”. Especial

La Red Solidaria Década contra la Impunidad y familiares de las víctimas cuestionaron un aspecto puntual de la resolución. Señalaron que el juez ubica a Julio César Mondragón como una víctima más de homicidio, sin reconocer ni sancionar el delito de tortura que sufrió esa misma noche.

Los policías condenados en esta causa recibieron penas tanto por homicidio en grado de tentativa como por homicidio calificado, de acuerdo con su grado de participación en los ataques ocurridos durante la “Noche de Iguala”.

Quién es José Luis Abarca

José Luis Abarca Velázquez nació el 18 de marzo de 1961 en Arcelia, Guerrero. Es hijo de los comerciantes Nicolás Abarca y Esther Velázquez Villegas, dedicados al negocio familiar de sombreros, vestidos de novia y venta de oro.

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Desde joven se dedicó a la compra y venta de joyería. Llegó a administrar seis locales en el centro joyero de Iguala, fundó la empresa Abarpin S.A. de C.V. y participó en el desarrollo de bienes raíces, incluido el centro comercial Galerías Tamarindos.

En 1983 se casó con María de los Ángeles Pineda Villa, con quien tuvo cuatro hijos. Juntos expandieron sus negocios en el sector joyero. Pineda Villa tiene vínculos familiares con miembros del Cártel de los Beltrán Leyva, situación mencionada en diversas investigaciones periodísticas sobre la relación entre política y criminalidad en la zona.

El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa (Foto: Archivo)

Abarca ingresó a la política en 2011, cuando apoyó económicamente al entonces candidato a gobernador Ángel Aguirre Rivero. Un año después fue postulado como candidato externo a la alcaldía de Iguala por una coalición del PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, y ganó con una diferencia de 30 puntos porcentuales. Durante su gestión, su esposa ocupó el cargo honorario de directora municipal del DIF.

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La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, significó la caída política del exalcalde. La entonces Procuraduría General de la República lo señaló como presunto responsable intelectual de los hechos, lo que derivó en su destitución y expulsión del PRD. Fue detenido el 5 de noviembre de 2014 junto a su esposa en Ciudad de México.