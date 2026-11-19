Una voz atribuida a Maycol Brandon Vásquez habla de presupuestos limitados, líderes políticos y ciudadanos seleccionados por su supuesto apoyo a dos candidaturas locales (CanalTRO- @Jsvasquezg/x)

Guardar

En redes sociales se conoció una grabación en audio atribuidos a Maycol Brandon Vásquez, hermano del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, que describe un presunto esquema de asignación de recursos según los apoyos electorales reportados durante la campaña de 2023.

El registro de voz se hizo conocido luego de la fuerte respuesta que emitió el jefe municipal al presidente Abelardo de la Espriella, luego de que este denunciara presuntas irregularidades en distintos contratos, en la ciudad santandereana, durante una rueda de prensa del miércoles, 18 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

El alcalde se ha mostrado molesto en sus redes sociales por medio de varias publicaciones en las que, incluso —de acuerdo con el más reciente video que subió a su perfil—, ha afirmado que “no le tiene miedo” al jefe de Estado porque, además, “no es una autoridad judicial”.

Las grabaciones, reveladas por Semana, se refieren a listados de personas entregados por líderes políticos, llamadas de sondeo desde un supuesto “call center” y la asignación de “cupos” asociados a un presupuesto.

En el audio, el interlocutor plantea que los recursos debían destinarse a quienes, según las respuestas recogidas, votarían por Jonathan Vásquez para la Alcaldía y por un candidato al Concejo identificado como Ariel.

PUBLICIDAD

El contenido no permite establecer por sí mismo la fecha, el contexto completo de las grabaciones ni la autenticidad plena de la voz atribuida a Maycol Brandon Vásquez. Esos elementos deberán ser verificados por las autoridades competentes-

Noticia en desarrollo...