América Latina

Lula y Bolsonaro cierran su propaganda electoral con mensajes de cercanía al pueblo brasileño

El oficialismo y la oposición agotaron este jueves su tiempo en pantalla, en una campaña que los sondeos proyectan rumbo a un balotaje

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron sus espacios de propaganda electoral en televisión antes de las elecciones presidenciales. (Reuters)
Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron sus espacios de propaganda electoral en televisión antes de las elecciones presidenciales. (Reuters)
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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro cerraron este jueves sus respectivos espacios de propaganda electoral en televisión con mensajes centrados en la cercanía con el electorado brasileño, en la última jornada permitida por la ley antes de los comicios presidenciales del domingo.

Los dos postulantes apostaron por recorridos emotivos junto a votantes de distintas edades y condiciones sociales, aunque con estrategias diferenciadas en sus tramos finales de campaña.

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El senador y candidato del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, apareció vestido de traje en un video que construyó un discurso centrado en la idea de cambio y en el vínculo que dijo haber forjado con distintas regiones del país durante sus giras. El relato se apoyó en escenas junto a madres, trabajadores, jóvenes y adultos mayores, mientras el aspirante afirmaba: “Yo me sumergí de cuerpo y alma en este gran Brasil”. También sostuvo haber comprobado de cerca el esfuerzo de las familias para “llenar el carro de mercado”.

Flávio Bolsonaro durante acto de campaña en São Paulo. 28 de septiembre de 2026 (REUTERS/Fraga Alves)
Flávio Bolsonaro durante acto de campaña en São Paulo. 28 de septiembre de 2026 (REUTERS/Fraga Alves)

Sin lanzar alusiones directas contra su rival, concluyó el comercial con una declaración personal, al afirmar “yo nunca recibí tanto amor en toda mi vida”. Definió la posible presidencia como una “misión” para superar el “viejo sistema” y aseguró: “Yo amo a mi país. Yo voy a cuidar de Brasil, yo voy a cuidar del pueblo brasileño, yo voy a cuidar de ti. Brasil va a vencer”.

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Lula, en cambio, destinó su espacio a repasar logros de gestión y anticipar propuestas de un eventual nuevo mandato, entre ellas la reducción de la jornada laboral para suprimir el trabajo de los sábados. “Esta es mi última elección. Mi último gobierno será el más importante de todos”, declaró el mandatario, que está a punto de cumplir 81 años y busca un cuarto período no consecutivo al frente del país.

El video sumó también momentos junto a electores de diferentes generaciones, a quienes instó a votar por alguien a quien, dijo, “le gusta el pueblo”.

A diferencia de su contrincante, Lula reservó el inicio y el cierre de su pieza para apuntar contra Bolsonaro. El primer tramo retomó el caso de Ana Clara Machado, la niña de cinco años fallecida en 2021 en Niterói tras recibir un disparo durante un operativo de la Policía Militar, en el que el senador actuó como uno de los abogados defensores del agente acusado. “¿Crees que quien defiende al asesino de una niña te defenderá a ti?”, planteó la narradora del video mientras se exhibían fotografías de la menor.

Las encuestas de intención de voto otorgan al oficialismo una ventaja de cinco puntos y proyectan la definición en una segunda vuelta. (REUTERS/Brian Snyder)
Las encuestas de intención de voto otorgan al oficialismo una ventaja de cinco puntos y proyectan la definición en una segunda vuelta. (REUTERS/Brian Snyder)

El tramo final, por su parte, incluyó un mensaje escrito que buscaba vincular a Flávio con supuestas “críticas a la religión católica”, en referencia a una información falsa divulgada en la última semana con el fin de erosionar su imagen entre el electorado católico.

La jornada marcó además el límite legal para la realización de debates, entrevistas y actos de campaña con pedido explícito de voto. Bolsonaro tenía agendada su participación en un debate televisivo junto a otros dos postulantes a la presidencia, mientras que Lula prefirió mantener, en el mismo horario, una conversación con un youtuber.

Entre el viernes y el sábado ambos dirigentes podrán seguir recorriendo espacios públicos, aunque sin pronunciar discursos ni solicitar directamente el sufragio. Los sondeos de intención de voto conocidos hasta el momento otorgan al oficialismo una ventaja de unos cinco puntos porcentuales, un margen que, según las proyecciones, llevaría la definición presidencial a un balotaje dentro de tres semanas.

El domingo, cerca de 158 millones de brasileños están convocados a las urnas para definir la presidencia, elegir a los gobernadores de las 27 regiones del país, renovar la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado.

(Con información de EFE y O GLOBO)

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