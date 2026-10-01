Certificado Laboral para la Agroexportación, el nuevo requisito que cambia desde hoy la salida del aguacate mexicano al extranjero

Aguacateros exigen seguridad para reactivar exportaciones a Estados Unidos.

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El aguacate mexicano destinado a exportación debe contar desde este 1 de octubre con el Certificado Laboral para la Agroexportación, un documento que deberá declararse en el pedimento para realizar el despacho aduanero, anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La medida regula la exportación del producto clasificado en la fracción arancelaria 0804.40.01.

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El certificado deberá tramitarse mediante la plataforma digital VELAGRO antes de efectuar operaciones de venta del aguacate mexicano en el extranjero.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informa que los certificados solicitados y emitidos a través de VELAGRO desde el 15 de septiembre de 2026 son válidos a partir de la entrada en vigor del Acuerdo publicado este 1 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

El certificado debe anexarse al pedimento aduanero

El Certificado Laboral para la Agroexportación es un documento nominativo e intransferible emitido por la STPS.

De acuerdo con la dependencia, el documento acredita el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social por parte de personas físicas o morales que intervienen en la cadena de valor de productos agrícolas para exportación.

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El Acuerdo establece que el Certificado Laboral para la Agroexportación es una regulación no arancelaria.

Las personas exportadoras deben tramitarlo en VELAGRO y transmitirlo como documento digital o electrónico anexo al pedimento correspondiente.

La obligación aplica a la exportación de aguacate mexicano. La STPS llama a las personas físicas y morales exportadoras a realizar el trámite de manera oportuna y contar con el certificado antes de concretar sus operaciones.

Medida se sustenta en la Ley Federal del Trabajo

La certificación deriva del artículo 283 Quáter de la Ley Federal del Trabajo, que faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social en el sector agroexportador.

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La dependencia señala que el mecanismo forma parte de una política para fortalecer el trabajo digno en el campo mexicano, impulsar la formalización laboral y garantizar el acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras que participan en cadenas productivas destinadas a mercados internacionales.

La STPS sostiene que incorporar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social respalda los productos agrícolas mexicanos que se dirigen a la exportación.

Las personas interesadas pueden consultar requisitos, información y procedimientos para obtener el Certificado Laboral para la Agroexportación en la plataforma VELAGRO: https://velagro.stps.gob.mx/

Exportación del aguacate mexicano

Las exportaciones mexicanas de aguacate a Estados Unidos aumentaron 35% durante el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

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Entre enero y abril de este año, productores mexicanos enviaron 501,824 toneladas de aguacate al mercado estadounidense. En los primeros cuatro meses de 2025, el volumen fue de 370,551 toneladas, según cifras de la Secretaría de Economía.

Marzo concentró uno de los mayores incrementos. Durante ese mes se exportaron 148 mil 511 toneladas de aguacate, un aumento de 57% respecto al mismo mes del año anterior.

Agricultura señaló que el desempeño de las ventas refleja la competitividad de la cadena productiva, integrada por productores, empacadores, exportadores y autoridades.

La dependencia atribuyó el resultado al cumplimiento de estándares de calidad, sanidad e inocuidad requeridos por los mercados internacionales.

El crecimiento de las exportaciones beneficia a regiones productoras de Michoacán, Jalisco, Estado de México y Nayarit, de acuerdo con la Secretaría. La dependencia sostuvo que el comportamiento de las ventas reafirma el liderazgo de México como principal proveedor mundial de aguacate.

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El aguacate se colocó como el segundo producto agroalimentario mexicano más exportado a Estados Unidos durante 2025.

Ese año alcanzó ventas por 3 mil 653 millones de dólares, equivalentes a 8.1% de las exportaciones agroalimentarias mexicanas enviadas a ese mercado.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, indicó que mantiene acciones enfocadas en productividad, sanidad vegetal, innovación tecnológica y apertura de mercados internacionales.

La dependencia afirmó que esas medidas buscan consolidar el crecimiento del sector agroalimentario y ampliar oportunidades comerciales para productores.

También señaló que el gobierno de México mantiene coordinación con el sector productivo para responder a la demanda internacional con una oferta competitiva, sostenible y de alta calidad.

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