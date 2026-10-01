Pico y placa en Bogotá, rotaciones por categoría y multas: este es el calendario para vehículos particulares y de servicio durante octubre de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad fijó una multa de $ 633.200 para los conductores que incumplan el pico y placa en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

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Durante octubre de 2026, el pico y placa en Bogotá tendrá restricciones diferenciadas para vehículos particulares, transporte especial, taxis y carga con más de 20 años de antigüedad. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) advirtió que incumplir la medida puede generar una multa de $633.200. Los controles se realizarán en distintos puntos de la ciudad.

Para los vehículos particulares, la rotación se define por la fecha: los días impares pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; en los pares, las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La medida no opera los sábados ni domingos, salvo la restricción regional de ingreso a la capital prevista para el lunes festivo 12 de octubre.

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Particulares: las placas habilitadas cambian según el día

Jueves 1: 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 2: 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 3: no aplica.

Domingo 4: no aplica.

Lunes 5: 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 6: 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7: 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 8: 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 9: 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 10: no aplica.

Domingo 11: no aplica.

La rotación para vehículos particulares permite la circulación de placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 durante los días impares - crédito Alcaldía de Bogotá

Lunes 12: aplica pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 13: 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 14: 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 15: 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 16: 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 17: no aplica.

Domingo 18: no aplica.

Lunes 19: 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 20: 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 21: 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 22: 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 23: 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 24: no aplica.

Domingo 25: no aplica.

Lunes 26: 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 27: 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 28: 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 29: 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 30: 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 31: no aplica.

La medida tiene sanciones económicas para los conductores que sean sorprendidos transitando en una franja horaria que no les corresponde - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El 12 de octubre operará el pico y placa regional

El lunes 12 de octubre, último día del puente festivo, regirá el pico y placa regional en los nueve corredores de acceso a Bogotá. Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar los carros particulares con placas pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el acceso estará habilitado únicamente para vehículos con placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m. no habrá restricción de ingreso.

La medida se aplicará en los siguientes corredores viales:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde río Bogotá hasta avenida Cali (avenida Carrera 86), sentido occidente-oriente.

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente-oriente.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte-sur.

Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, sentido oriente-occidente.

Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.

Transporte especial y taxis tendrán la misma rotación diaria

El pico y placa para servicio de transporte especial funciona de lunes a sábado, entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m. La misma programación aplica para los taxis. En ambas categorías no hay restricción los domingos ni el lunes festivo 12 de octubre.

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Las placas habilitadas para circular serán las siguientes:

Viernes 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Sábado 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Domingo 4: no aplica.

Lunes 5: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Viernes 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 10: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 11: no aplica.

Lunes 12: no aplica.

Martes 13: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Jueves 15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Viernes 16: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 17: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 18: no aplica.

Lunes 19: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Martes 20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Miércoles 21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Jueves 22: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 23: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 24: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 25: no aplica.

Lunes 26: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Martes 27: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Miércoles 28: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 29: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 30: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 31: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

La restricción para el transporte especial y los taxis opera de lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Los camiones con más de 20 años tienen restricción los sábados

Para los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad, la medida opera únicamente los sábados, de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos están excluidos de la restricción.

El calendario de octubre queda así:

Sábado 3 : pueden circular placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 10 : pueden circular placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Sábado 17 : pueden circular placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Sábado 24 : pueden circular placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Sábado 31: pueden circular placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.