Pico y placa en Bogotá, rotaciones por categoría y multas: este es el calendario para vehículos particulares y de servicio durante octubre de 2026

Durante octubre de 2026, el pico y placa en Bogotá tendrá restricciones diferenciadas para vehículos particulares, transporte especial, taxis y carga con más de 20 años de antigüedad. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) advirtió que incumplir la medida puede generar una multa de $633.200. Los controles se realizarán en distintos puntos de la ciudad.
Para los vehículos particulares, la rotación se define por la fecha: los días impares pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; en los pares, las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La medida no opera los sábados ni domingos, salvo la restricción regional de ingreso a la capital prevista para el lunes festivo 12 de octubre.
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Particulares: las placas habilitadas cambian según el día
- Jueves 1: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 2: 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 3: no aplica.
- Domingo 4: no aplica.
- Lunes 5: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 6: 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 7: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 8: 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 9: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 10: no aplica.
- Domingo 11: no aplica.
- Lunes 12: aplica pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
- Martes 13: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 14: 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 15: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 16: 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 17: no aplica.
- Domingo 18: no aplica.
- Lunes 19: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 20: 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 21: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 22: 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 23: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 24: no aplica.
- Domingo 25: no aplica.
- Lunes 26: 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 27: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 28: 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 29: 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 30: 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 31: no aplica.
El 12 de octubre operará el pico y placa regional
El lunes 12 de octubre, último día del puente festivo, regirá el pico y placa regional en los nueve corredores de acceso a Bogotá. Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar los carros particulares con placas pares: 0, 2, 4, 6 y 8.
De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el acceso estará habilitado únicamente para vehículos con placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m. no habrá restricción de ingreso.
La medida se aplicará en los siguientes corredores viales:
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.
- Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte.
- Avenida Centenario (calle 13): desde río Bogotá hasta avenida Cali (avenida Carrera 86), sentido occidente-oriente.
- Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente-oriente.
- Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur.
- Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte.
- Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte-sur.
- Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida Carrera 7, sentido oriente-occidente.
- Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.
Transporte especial y taxis tendrán la misma rotación diaria
El pico y placa para servicio de transporte especial funciona de lunes a sábado, entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m. La misma programación aplica para los taxis. En ambas categorías no hay restricción los domingos ni el lunes festivo 12 de octubre.
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Las placas habilitadas para circular serán las siguientes:
- Viernes 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Sábado 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Domingo 4: no aplica.
- Lunes 5: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 6: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 7: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Viernes 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Sábado 10: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 11: no aplica.
- Lunes 12: no aplica.
- Martes 13: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Jueves 15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Viernes 16: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 17: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 18: no aplica.
- Lunes 19: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Miércoles 21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Jueves 22: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 23: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 24: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 25: no aplica.
- Lunes 26: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Martes 27: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Miércoles 28: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 29: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 30: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 31: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Los camiones con más de 20 años tienen restricción los sábados
Para los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad, la medida opera únicamente los sábados, de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos están excluidos de la restricción.
El calendario de octubre queda así:
- Sábado 3: pueden circular placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
- Sábado 10: pueden circular placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
- Sábado 17: pueden circular placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
- Sábado 24: pueden circular placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
- Sábado 31: pueden circular placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
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