Un senador comunista dijo que no le dieron la visa para entrar a Estados Unidos, pero nunca inició el trámite

El senador Núñez acusó que "es inaceptable un veto a senador comunista".

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En una guerra de dimes y diretes se enfrascaron este miércoles el senador comunista Daniel Núñez y el embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd. Mientras el primero aseguró que no le dieron la visa para viajar a EEUU por razones de tiempo, el segundo sostuvo que nunca recibieron una solicitud suya y acusó una “mentira descarada” por parte del parlamentario.

Todo comenzó cuando Núñez explicó a la prensa las razones por las que no pudo asistir a una asamblea parlamentaria de la Unión Interparlamentaria (UIP), en Nueva York, la que se realizó en paralelo a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

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“Hice las gestiones, lo que conllevó sacar mi pasaporte diplomático, que no lo había sacado, y hacer la solicitud de visa a Estados Unidos. El encargado de Relaciones Internacionales (del Congreso) me dijo que por los plazos no había posibilidad de sacar esa visa y eso significó que yo no pude viajar”, sostuvo.

“Lo que uno entiende es que, cuando se hace un evento de esta magnitud, la Asamblea de Naciones Unidas, son los Estados que organizan el evento y que tienen la sede, los que facilitan el acceso a las visas”, agregó el parlamentario.

Y a renglón seguido se despachó una publicación en su cuenta de X, emplazando a la embajada de EEUU a explicar “por qué me negó visa para asistir a cita de Unión Interparlamentaria. Es inaceptable un veto a senador comunista. Trump debe respetar la democracia chilena y autoridades que elige el pueblo. ¿Qué más vendrá con el Escudo de Las Américas?“.

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El embajador, Brandon Judd, replicó que "Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud".

“Mentira descarada”

La respuesta desde la legación norteamericana no se hizo esperar y fue el propio embajador quien retrucó a través de la misma red social.

“Cuando me hicieron llegar esta publicación, pensé que era una broma. Pero luego comencé a leer notas de prensa que no verificaron en absoluto la veracidad de la acusación. No era una broma sino una mentira descarada“, aseguró Judd.

“El Gobierno de los Estados Unidos no comenta casos individuales de visas. Sin embargo, cuando se difunden falsedades tan evidentes en nuestra contra, respondemos con los hechos: Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud. Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe”, agregó Judd.

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“No hay nada más detrás de esto. Son simplemente más mentiras destinadas a avivar el rechazo hacia Estados Unidos. Siempre aceptaré con respeto las críticas basadas en la verdad. Pero este no es el caso”, remató el diplomático.

La réplica del senador Núñez vino casi de inmediato: “Qué bueno saber de boca del embajador Judd que EEUU no aplica vetos. Podría recordárselo al Pdte Trump, quien vetó a CNN y otros medios (...) La negativa de mi visa me fue informada por la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado. No acepto que se ponga en duda mi palabra”, refutó.

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Desde el Senado refrendaron las palabras del embajador Judd y aseguraron que no han "presentado, remitido ni gestionado documentación alguna ante la embajada de Estados Unidos de América vinculada a dicha materia”.

Senado niega gestiones

Sin embargo, esta jornada desde la Cámara Alta respaldaron las palabras del embajador estadounidense. Mediante un comunicado de prensa firmado por el presidente subrogante del Senado, Iván Moreira, garantizó que “ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado ha realizado gestiones destinadas a tramitar una visa para el senador”.

De acuerdo al documento, el Senado “no ha presentado, remitido ni gestionado documentación alguna ante la embajada de Estados Unidos de América vinculada a dicha materia”.

A pesar de ellos, horas después el senador Núñez volvió a la carga y en conversación con Radio ADN, insistió en que “la Unidad de Relaciones Internacionales del Senado es la que me informa que se hicieron las gestiones y no se pudo conseguir la visa para hacer el viaje”.

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“Cuando parte esta conversación que yo tuve con el equipo de Relaciones Internacionales del Senado, ellos me dicen: nosotros gestionamos la visa con la embajada, pero va a ser difícil, porque Estados Unidos pone muchas exigencias. Usted sabe cómo es. Todos nos hemos enterado por la prensa de las restricciones que tiene”, cerró el parlamentario de oposición.