Estados Unidos respaldó a Rodrigo Paz tras la captura del fiscal general de Bolivia acusado de proteger al narcotráfico

Estados Unidos respaldó al gobierno del presidente Rodrigo Paz tras la detención del fiscal general Roger Mariaca por vínculos con el narcotráfico. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Estados Unidos expresó este jueves su respaldo al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz después de que las autoridades detuvieran al fiscal general Roger Mariaca, acusado de mantener vínculos con redes de narcotráfico y de haber utilizado su cargo para favorecer a organizaciones criminales. La detención se produjo apenas dos días después de que Washington anunciara restricciones de entrada contra Mariaca y otros funcionarios bolivianos.

“La Administración Trump respalda firmemente al presidente y al Gobierno democráticamente electo de Bolivia en sus acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia”, escribió el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en sus redes sociales.

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Rubio agregó que “las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para lograr un hemisferio más seguro, fuerte y próspero”.

El fiscal Mariaca fue detenido el miércoles en Santa Cruz. Junto con él también fue aprehendido Alberto Zeballos, fiscal departamental de la misma localidad. En total, las autoridades informaron sobre 14 detenidos en el marco del operativo, incluidos fiscales y trabajadores del Ministerio Público.

Bolivia se incorporó a la iniciativa Escudo de las Américas para reforzar la cooperación bilateral contra el crimen organizado. (REUTERS/Jeenah Moon)

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la investigación permitió desarticular una estructura que, según la acusación oficial, se había instalado dentro del sistema de justicia.

“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración del Ministerio Público”, declaró.

Oviedo sostuvo además que esa estructura estaba orientada a “incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”. Las acusaciones todavía deberán ser sometidas al proceso judicial correspondiente. Entre los delitos investigados figuran legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

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Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de grandes cantidades de dinero dentro de una ambulancia que había salido durante la madrugada de un inmueble relacionado con Mariaca. Cuatro personas fueron detenidas en el vehículo mientras trasladaban bolsas y paquetes con efectivo.

El conteo realizado posteriormente estableció que había 3.532.100 bolivianos y 10.000 dólares. La Fiscalía informó que se investigará el origen del dinero y si quienes lo transportaban podían justificar legalmente su procedencia. El efectivo quedó bajo custodia oficial mientras avanza la investigación.

Las autoridades bolivianas aprehendieron al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal departamental Alberto Zeballos en Santa Cruz. (EFE/Luis Gandarillas)

La ofensiva boliviana coincidió con las medidas adoptadas esta semana por Washington contra funcionarios de la región. El Departamento de Estado retiró la autorización de entrada a Estados Unidos a Mariaca, a Zeballos y a otros funcionarios bolivianos, además de ciudadanos de Colombia y Perú, bajo acusaciones relacionadas con corrupción y narcotráfico.

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En el caso boliviano, la lista incluyó a 13 funcionarios o exfuncionarios. Washington sostuvo que algunos habían utilizado sus posiciones para facilitar actividades vinculadas al tráfico de drogas o para obstaculizar la acción de la Justicia. La medida también alcanza a familiares directos de los funcionarios afectados.

El gobierno de Paz asumió en noviembre de 2025 y comenzó a reconstruir la relación con Washington después de años de fuertes tensiones bilaterales. En ese marco, Bolivia se incorporó al denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos para reforzar la cooperación regional contra el crimen organizado.

Rubio recordó precisamente ese marco de cooperación al señalar que Estados Unidos reafirma su compromiso con la seguridad y la gobernabilidad democrática de la región frente a las redes criminales transnacionales.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró la autorización de entrada a trece funcionarios bolivianos acusados de corrupción. (REUTERS/Kylie Cooper)

La investigación también alcanzó instalaciones del Ministerio Público en distintas ciudades. Las autoridades realizaron allanamientos en La Paz y Sucre, mientras la conducción temporal de la Fiscalía quedó en manos de Luis Montaño Morales, como consecuencia de la ausencia de Mariaca.

El abogado del fiscal detenido, Romel Ipamo, afirmó que su cliente está dispuesto a colaborar con las autoridades, pero reclamó garantías procesales. Mariaca había sido designado fiscal general en octubre de 2024 y permaneció en el cargo durante la transición política que llevó a Paz a la Presidencia.

Durante su gestión, la Policía boliviana capturó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los principales objetivos de las autoridades regionales, quien posteriormente fue enviado a Estados Unidos. Ahora, la actuación de Mariaca se encuentra bajo investigación por las acusaciones formuladas por las autoridades bolivianas y estadounidenses.

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