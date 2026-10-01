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“Nadie nos va a extrañar” confirma oficialmente su tercera temporada en Prime Video con emotivo video

El fenómeno nostálgico de esta serie traerá un nuevo capítulo que explorará la vida de este grupo de amigos

(prime video)
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La plataforma de streaming Prime Video confirmó de manera oficial la producción de la tercera temporada de “Nadie nos va a extrañar”, la aclamada serie de época de género coming-of-age que desde su debut en 2024 se convirtió en un fenómeno sociocultural.

La noticia llega como un espaldarazo definitivo al proyecto creativo encabezado por Adriana Pelusi y Gibrán Portela, asegurando la continuidad de las vivencias del entrañable grupo de amigos conocido como los “Súper Amigos”.

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La confirmación ratifica el enorme impacto que la producción ha mantenido entre audiencias de distintas generaciones. Lo que comenzó como una mirada nostálgica y cuidada hacia el México de los años noventa —específicamente ambientada en el convulso año de 1994— ha evolucionado hasta consolidarse como un retrato humano, honesto y multifacético sobre los dolores del crecimiento, las pérdidas irreparables y el tránsito hacia la madurez.

La serie conectó con varias generaciones, no solo con adolescentes y estudiantes. (Prime Video)
La serie conectó con varias generaciones, no solo con adolescentes y estudiantes. (Prime Video)

De la preparatoria a la universidad: ¿Qué depara la nueva entrega?

Aunque la plataforma no ha revelado la fecha exacta de lanzamiento en su catálogo global, se dio a conocer que las labores de producción y rodaje arrancarán formalmente durante el primer trimestre de 2027. La expectativa sobre el rumbo argumental de la historia es elevada, especialmente por la evolución natural de sus protagonistas tras los eventos explorados en la segunda temporada.

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En los primeros ciclos de la historia, la trama se enfocó de lleno en el ambiente escolar de preparatoria, donde Alex, Marifer, Tenoch y Daniela navegaban por los dilemas propios de la adolescencia mientras gestionaban un peculiar negocio clandestino de venta de tareas e itinerarios escolares dentro de su colegio. Sin embargo, la tercera temporada marcará una ruptura narrativa clave: el ingreso de los personajes a una etapa completamente nueva centrada en la educación superior, la vida universitaria y los primeros retos de la adultez temprana fuera de su entorno de confort.

Este salto generacional permitirá explorar cómo el grupo de jóvenes enfrenta las exigencias académicas de nivel licenciatura, la independencia personal, la redefinición de sus metas de vida y las complejidades de mantener la cohesión grupal en una etapa caracterizada por la dispersión y la búsqueda de identidad individual.

Tras el éxito de la serie, Prime Video hizo oficial la llegada de una nueva temporada sobre las aventuras de estos amigos.

El elenco y el equipo creativo detrás del proyecto

El éxito vertiginoso de “Nadie nos va a extrañar” descansa en gran medida sobre el talento de su reparto juvenil, cuya química en pantalla fue calificada por la crítica como uno de los puntos más sólidos del audiovisual mexicano contemporáneo. Para esta tercera entrega se ha confirmado el regreso de los actores principales que dan vida al núcleo central de amigos:

  • Nicolás Haza (Alex)
  • Axel Madrazo (Tenoch)
  • Camila Calónico (Marifer)
  • Virgilio Delgado (Daniela)

Junto al elenco joven, se anticipa el retorno del cuerpo de actores consolidados que interpretan a los padres y figuras de autoridad del entorno escolar, además de la incorporación de nuevos personajes que dinamizarán las tramas del ámbito universitario.

En el apartado creativo, la serie mantendrá la dirección y visión estética que le otorgó su identidad visual retro. La dirección continuará bajo la batuta de realizadores clave del cine y la televisión nacional como Catalina Aguilar Mastretta y Samuel Kishi, quienes se han caracterizado por imprimir un tono sensible, alejado de los estereotipos tradicionales y con una cuidadosa selección musical noventera que incluye temas emblemáticos del rock en español y el pop de la época.

(prime video)
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Un reflejo generacional que trasciende la nostalgia

Desde su estreno original en la segunda mitad de 2024, “Nadie nos va a extrañar” logró distanciar su propuesta de los clichés habituales sobre la juventud. Si bien el diseño de producción, el vestuario, los peinados y la ambientación de los años noventa funcionaron como un gancho de innegable atractivo para los espectadores que vivieron su juventud en esa época, la serie conectó fuertemente con las audiencias más jóvenes debido a la profundidad temática de sus guiones.

Aspectos como el duelo juvenil, la presión académica, los choques de clase social, las identidades en construcción, los problemas de salud mental y las dinámicas familiares complejas fueron abordados con rigor y empatía.

La confirmación de esta tercera temporada no solo garantiza el regreso de una de las marcas más exitosas del streaming producido en México, sino que consolida un modelo de ficción nacional capaz de trascender fronteras y generar conversación en toda América Latina.

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