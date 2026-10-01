América Latina

Cómo votar en las elecciones en Brasil 2026 desde Argentina

El Tribunal Superior Electoral habilitó la consulta de los establecimientos para los residentes que están fuera del país. Quiénes están obligados a sufragar y cómo justificar una ausencia

Los residentes en Argentina podrán votar el 4 de octubre en los establecimientos asignados por la Justicia Electoral de Brasil (AP)
Los residentes en Argentina podrán votar el 4 de octubre en los establecimientos asignados por la Justicia Electoral de Brasil (AP)
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El domingo 4 de octubre, Brasil celebrará la primera vuelta de sus elecciones generales. Más de 158 millones de electores estarán habilitados para votar y elegirán autoridades para la Presidencia, el Congreso y los gobiernos estaduales. Si ninguna fórmula presidencial obtiene más del 50 % de los votos válidos, la definición pasará a un balotaje el 25 de octubre.

El calendario de la Justicia Electoral de Brasil prevé además una eventual segunda vuelta para las gobernaciones que no alcancen la mayoría absoluta. Los votos en blanco y nulos no integran el cálculo de los votos válidos.

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Quiénes pueden votar en las elecciones Brasil 2026

El voto es obligatorio para los brasileños alfabetizados de entre 18 y 70 años. En cambio, es optativo para los adolescentes de 16 y 17 años, las personas mayores de 70 y los ciudadanos analfabetos.

Quienes tengan la obligación de sufragar y no se presenten deberán justificar la ausencia ante la Justicia Electoral para regularizar su situación. La elección se realizará con urnas electrónicas y, dentro de Brasil, cada elector deberá efectuar seis selecciones: diputado federal, diputado estadual o distrital, dos senadores, gobernador y presidente.

La Presidencia y las gobernaciones se resuelven en primera vuelta solo si una candidatura supera la mitad de los votos válidos. De lo contrario, competirán en el balotaje las dos fórmulas con mayor cantidad de sufragios.

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Cómo votar en las elecciones en Brasil desde Argentina

Los brasileños que residen en Argentina y trasladaron a tiempo su domicilio electoral al exterior podrán participar el 4 de octubre. Ese registro debía realizarse antes del cierre del padrón, por lo que no es posible incorporarse para estos comicios una vez vencido el plazo.

Los electores con domicilio electoral en el exterior votan únicamente para presidente y vicepresidente de Brasil. No intervienen desde Argentina en las categorías de gobernador, Senado, Cámara de Diputados ni legislaturas locales.

El día de la elección deberán concurrir al establecimiento asignado con un documento brasileño oficial con fotografía. Se admiten, entre otros, la cédula de identidad, el pasaporte y la licencia de conducir brasileña. La aplicación e-Título sirve como identificación si exhibe la foto del elector.

Los electores brasileños con domicilio registrado en Argentina votarán solo para presidente y vicepresidente (REUTERS/Diego Vara)
Los electores brasileños con domicilio registrado en Argentina votarán solo para presidente y vicepresidente (REUTERS/Diego Vara)

El lugar de votación puede verificarse desde el 1 de septiembre en la aplicación e-Título o en la consulta oficial de la Justicia Electoral de Brasil. El organismo también establece que los ciudadanos que no puedan asistir deben presentar la justificación correspondiente.

Dónde se podrá votar en las elecciones en Brasil en Argentina

La Justicia Electoral brasileña habilitará mesas en cinco ciudades argentinas: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. La asignación dependerá de la inscripción de cada elector, por lo que se recomienda consultar previamente la sección y el establecimiento informados por el sistema oficial.

Según el Tribunal Superior Electoral de Brasil, habrá 918.876 brasileños habilitados para sufragar fuera del país, distribuidos en 186 ciudades del mundo. Las mesas en el exterior funcionan, en su mayoría, en embajadas y consulados, aunque también pueden instalarse en otros espacios autorizados.

La normativa exige un mínimo de 30 votantes para abrir una mesa en el exterior. Para el uso de urna electrónica, el piso previsto es de 100 electores registrados en esa sección.

Lo que hay que saber sobre las elecciones en Brasil

La primera vuelta de las Elecciones Brasil 2026 se realizará entre las 8 y las 17, según el horario fijado para cada lugar de votación. Las personas que permanezcan en la fila al momento del cierre podrán emitir su voto.

En territorio brasileño, la urna electrónica muestra el nombre, la fotografía, el cargo y el partido de cada candidatura antes de la confirmación. Al comenzar la jornada, el equipo imprime la zerésima, que certifica la ausencia de votos cargados; al final, emite el boletín con el resultado de esa sección.

En esta elección se renovarán las 513 bancas de la Cámara de Diputados y 54 escaños del Senado, equivalentes a dos tercios de la cámara alta. También se elegirán las 26 gobernaciones estatales y la del Distrito Federal. La fórmula presidencial que resulte ganadora asumirá el 5 de enero de 2027 para un mandato de cuatro años.

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