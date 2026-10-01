Colombia

Bruce Mac Master dejó de ser el presidente de la Andi y así reaccionó el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Los gremios son espacios de interlocución con el Gobierno”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, tomó la vocería inicial por el Ejecutivo, aunque no se refirió en extenso a la postura que había adoptado el presidente de la República frente a la permanencia del líder gremial

La inflación en Colombia, actualmente en 5,5%, se convierte en un factor clave para definir el ajuste del salario mínimo en 2026, según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master - crédito Colprensa
La inflación en Colombia, actualmente en 5,5%, se convierte en un factor clave para definir el ajuste del salario mínimo en 2026, según el presidente de la Andi, Bruce Mac Master - crédito Colprensa
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Con una carta de dos páginas, el cartagenero Bruce Mac Master confirmó en la mañana del jueves 1 de octubre su renuncia como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), luego de sus evidentes desencuentros con el Gobierno de Abelardo de la Espriella que, al parecer, ordenó su veto al equipo de ministros.

Frente a esta decisión, la respuesta del Ejecutivo vino, principalmente, del ministro del Interior Rodrigo Lara, que hizo énfasis en la independencia del organismo gremial; pese a que el canal de comunicación con la administración actual estaba ya roto.

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“Es una decisión autónoma dentro de la Andi. No tengo realmente nada que comentar”, afirmó el ministro tras conocer la noticia, a la salida del Capitolio y luego de ser abordado por los periodistas. En sus declaraciones, Lara insistió en que la relación entre los empresarios y el Estado debe sostenerse sobre canales de diálogo abiertos.

El mensaje toma distancia de la relación que tuvo el Gobierno de Abelardo de la Espriella con Mac Master, marcada por choques y denuncias de un supuesto veto al entonces presidente de la Andi. El titular de la cartera política planteó que los gremios son interlocutores necesarios para la administración pública.

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