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EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de octubre

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La Ciudad de México tendrá este jueves 1 de octubre una jornada con diversas movilizaciones sociales, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:20 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 1 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 30SEPTIEMBRE2026.- Tráfico y tránsito de vehículos sobre la Calzada Chivatito, a un costado del Bosque de Chapultepec, durante la tarde. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 30SEPTIEMBRE2026.- Tráfico y tránsito de vehículos sobre la Calzada Chivatito, a un costado del Bosque de Chapultepec, durante la tarde. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM
  • 10:00 horas: Trabajadores activos y jubilados del IMSS marcharán del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Doctores, a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en la Condesa. Exigen la renuncia del dirigente sindical, mejores condiciones laborales, insumos médicos, aumento salarial y una jubilación digna. Se prevén 500 asistentes.
  • 10:00 horas: Integrantes de Boicot, Desinversiones y Sanciones México se reunirán en el Monumento a Cuauhtémoc. A las 11:00 horas marcharán a las oficinas de GNP Seguros, en Reforma 144, para pedir que rompa vínculos comerciales con Palantir Technologies.
  • 11:00 horas: Amigos del Refugio Franciscano acudirán a la Junta de Asistencia Privada, en Polanco, para solicitar una auditoría por la presunta venta irregular de un predio relacionado con el albergue de animales.
  • 11:00 horas: El colectivo Unidas se concentrará en los juzgados de control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. Exige justicia para una víctima de violencia familiar y la vinculación a proceso del presunto agresor.

Actividades por el 2 de Octubre

Marcha 2 octubre
Crédito: Cuartoscuro

En vísperas de la conmemoración por los hechos del 2 de octubre de 1968, también se contemplan actividades en el Centro Histórico y Tlatelolco.

A las 12:45 horas, la Resistencia Anarquista Comunista “Las Nietas del Ahuizote” iniciará un recorrido histórico desde la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro hacia el Museo Memorial 1968 y la Plaza de las Tres Culturas. El acto busca recordar a las víctimas de la represión estudiantil.

Más tarde, a las 16:00 horas, comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, realizarán un foro en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominado “Represión y resistencia a 58 años de los hechos represivos del 2 de octubre”.

Además, el colectivo Ternurines Guerrilleros se concentrará desde las 11:00 horas frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para respaldar a una adulta mayor citada a declarar por cargos relacionados con su participación en causas sociales. Los asistentes exigirán el cese de la criminalización de la protesta.

Concentraciones

  • Desde las 12:00 horas: La Plataforma 4:20 realizará concentraciones en el Monumento a la Madre, Narvarte y la zona de Gran Canal con Circuito Interior. El colectivo llevará a cabo actividades informativas sobre derechos cannábicos y recolección de firmas.
  • 13:00 horas: La colectiva Deconstrucción Violeta se manifestará frente a los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en Doctor Lavista, para exigir justicia en un caso de abuso sexual.
  • Durante el día: Se prevén protestas y reuniones frente a la Secretaría de Gobierno de la CDMX, en el Zócalo, y la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez.
  • 19:00 horas: Habrá un mitin frente a la FGR, en Río Pánuco, para exigir la activación inmediata de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

Eventos

Habrá eventos de alta afluencia, entre ellos los conciertos de Tove Lo en el Pepsi Center, La Malinche en el Frontón México, El Rey León en el Teatro Telcel y Motorama en el Auditorio Nacional. En el Centro Banamex continuará el encuentro The Food Tech Summit & Expo 2026.

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