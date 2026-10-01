EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de octubre

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Agenda de movilizaciones hoy 1 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, 30SEPTIEMBRE2026.- Tráfico y tránsito de vehículos sobre la Calzada Chivatito, a un costado del Bosque de Chapultepec, durante la tarde. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

10:00 horas: Trabajadores activos y jubilados del IMSS marcharán del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Doctores, a la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en la Condesa. Exigen la renuncia del dirigente sindical, mejores condiciones laborales, insumos médicos, aumento salarial y una jubilación digna. Se prevén 500 asistentes.

10:00 horas: Integrantes de Boicot, Desinversiones y Sanciones México se reunirán en el Monumento a Cuauhtémoc. A las 11:00 horas marcharán a las oficinas de GNP Seguros, en Reforma 144, para pedir que rompa vínculos comerciales con Palantir Technologies.

11:00 horas: Amigos del Refugio Franciscano acudirán a la Junta de Asistencia Privada, en Polanco, para solicitar una auditoría por la presunta venta irregular de un predio relacionado con el albergue de animales.

11:00 horas: El colectivo Unidas se concentrará en los juzgados de control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. Exige justicia para una víctima de violencia familiar y la vinculación a proceso del presunto agresor.

Actividades por el 2 de Octubre

Crédito: Cuartoscuro

En vísperas de la conmemoración por los hechos del 2 de octubre de 1968, también se contemplan actividades en el Centro Histórico y Tlatelolco.

A las 12:45 horas, la Resistencia Anarquista Comunista “Las Nietas del Ahuizote” iniciará un recorrido histórico desde la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro hacia el Museo Memorial 1968 y la Plaza de las Tres Culturas. El acto busca recordar a las víctimas de la represión estudiantil.

Más tarde, a las 16:00 horas, comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, realizarán un foro en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominado “Represión y resistencia a 58 años de los hechos represivos del 2 de octubre”.

Además, el colectivo Ternurines Guerrilleros se concentrará desde las 11:00 horas frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para respaldar a una adulta mayor citada a declarar por cargos relacionados con su participación en causas sociales. Los asistentes exigirán el cese de la criminalización de la protesta.

Concentraciones

Desde las 12:00 horas: La Plataforma 4:20 realizará concentraciones en el Monumento a la Madre, Narvarte y la zona de Gran Canal con Circuito Interior. El colectivo llevará a cabo actividades informativas sobre derechos cannábicos y recolección de firmas.

13:00 horas: La colectiva Deconstrucción Violeta se manifestará frente a los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en Doctor Lavista, para exigir justicia en un caso de abuso sexual.

Durante el día: Se prevén protestas y reuniones frente a la Secretaría de Gobierno de la CDMX, en el Zócalo, y la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez.

19:00 horas: Habrá un mitin frente a la FGR, en Río Pánuco, para exigir la activación inmediata de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

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