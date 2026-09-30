América Latina

La policía chilena decomisó 700 kilos de drogas valuadas en más de USD 4,6 millones

Ambos procedimientos fueron realizados en la región de Antofagasta, la puerta de entrada del narco al país

Cuatro personas fueron detenidas, las que serán formalizadas este jueves.
Cuatro personas fueron detenidas, las que serán formalizadas este jueves.
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Cuatro sujetos -un dominicano, dos venezolanos y un chileno-, fueron detenidos en 48 horas en dos operativos policiales en la Región de Antofagasta (1.300 kms al norte de Santiago), los que permitieron decomisar alrededor de 700 kilos drogas entre cocaína, marihuana y pasta base avaluados en unos $4.500 millones de pesos (más de USD 4,6 millones). Todos serán formalizados este jueves por el delito de tráfico de estupefacientes.

Ambas pesquisas fueron llevadas a cabo en conjunto por la Fiscalía local y el OS7 de Carabineros y la primera se desarrolló durante la tarde del pasado domingo, cuando uniformados que realizaban una fiscalización en el sector conocido como “La Negra” detectaron un vehículo acondicionado con varios compartimentos para esconder droga.

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Tras el interrogatorio de rigor, los uniformados llegaron hasta un domicilio en la ciudad de Antofagasta donde hallaron 103 kilos 300 gramos de clorhidrato de cocaína pura.

En medio de dicho allanamiento, los agentes policiales pudieron establecer que otro cargamento de similares características iba en camino hacia Santiago, por lo que de inmediato se ordenó interceptarlo, cuestión que ocurrió en la Región de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago), logrando los efectivos policiales incautar, esta vez, 103 kilos 700 gramos de la misma droga y elevando el decomiso total a unos exactos 207 kilos.

La policía chilena decomisó 700 kilos de drogas avaluadas en más de USD 4,5 millones
Parte de la droga incautada.

3 millones de dosis fuera de circulación

El segundo operativo se llevó a cabo la madrugada de este martes, mientras la policía patrullaba diversos pasos no habilitados en plena pampa. En uno de ellos divisaron una camioneta cuyos ocupantes, al verse sorprendidos, pusieron pies en polvorosa adentrándose en el desierto.

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Al interior del vehículo, los uniformados encontraron 484 kilos 660 gramos de marihuana y 8 kilos 90 gramos de cocaína base, y se estableció que la camioneta tenía encargo por robo en Santiago y circulaba con las patentes clonadas.

“Como nos muestran estos procedimientos, las incautaciones no sólo se producen en frontera, sino que también en ciudades, en carreteras e incluso en la pampa, y esa es una característica muy destacable, pues, tal como ha dicho nuestro Fiscal Regional, no hay espacio al que no podamos llegar”, señaló el fiscal Cristian Aguilar, según consignó Antofagasta TV.

Por su parte, el prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, agregó que gracias a los dos operativos fue posible sacar de circulación alrededor de 3 millones de dosis de drogas.

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Juan Fernández Valenzuela, valoró la coordinación entre la Fiscalía y Carabineros de Chile, cuya labor en la región marca récords nacionales pues en lo que va del año, los decomisos de drogas superan las 59 toneladas, un alza de 181% respecto a 2025.

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