México

La CNDH incorporará la e.firma del SAT en sus trámites: qué servicios pedirán este nuevo requisito

Durante la firma del acuerdo se destacó que reducir requisitos y permitir el envío electrónico de documentos representa menores tiempos de espera y costos para la población

(Foto: X/@SATMX)
CNDH implementará la e.firma para tramites (Foto: X/@SATMX)
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecieron un convenio de colaboración para incorporar la Firma Electrónica Avanzada (e.firma) en los trámites del organismo. La medida busca simplificar procedimientos, reducir tiempos y facilitar el cumplimiento de las disposiciones legales mediante herramientas digitales.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló que esta medida administrativa puede contribuir a eliminar obstáculos para que las personas ejerzan y defiendan sus derechos humanos. Durante la firma del acuerdo se destacó que reducir requisitos y permitir el envío electrónico de documentos representa menores tiempos de espera y costos para la población.

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Por su parte, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, resaltó que la cooperación entre ambas instituciones permitirá fortalecer los servicios de la CNDH, al tiempo que la autoridad fiscal continúa apoyando a otras instancias del Estado mexicano en la modernización y agilización de sus procedimientos mediante soluciones digitales.

CNDH incorporará la e.firma en sus trámites

Con el convenio, la CNDH podrá utilizar la e.firma para autenticar documentos oficiales, resoluciones, acuerdos, comunicaciones institucionales y otras actuaciones administrativas y sustantivas, todos estos procedimientos tendrán la misma validez jurídica que los realizados por otros medios.

Piedra Ibarra afirmó que cada trámite que se elimina, requisito que se simplifica o documento que puede enviarse de manera electrónica representa una reducción en las dificultades que enfrentan las personas para acceder a la protección de sus derechos.

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Infografía con ilustraciones de personas usando computadoras, un certificado digital, la balanza de la justicia y un mapa de México.
Una infografía de Infobae detalla el convenio entre la CNDH y el SAT para digitalizar trámites con respaldo jurídico y agilizar el acceso a los derechos humanos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La titular del organismo sostuvo que disminuir la burocracia no implica únicamente ahorrar papel o tiempo, sino también reducir las barreras existentes entre la población y sus derechos. Añadió que acercar las instituciones a las personas permite que los derechos humanos se traduzcan en una realidad tangible.

Asimismo, reconoció el trabajo del ingeniero Arturo Sánchez Martínez y del programador Atzin Domínguez Romero para poner en funcionamiento la herramienta digital en los diferentes procedimientos del organismo.

SAT amplía uso de herramientas digitales

Martínez Dagnino destacó que el acuerdo permitirá fortalecer y brindar certeza a los servicios de la CNDH, con respeto a la autonomía del organismo, explicó que el SAT mantiene una labor de acompañamiento a otras instituciones públicas para modernizar sus procesos mediante instrumentos que aportan seguridad jurídica y eficiencia.

El funcionario informó que actualmente existen tratos para utilizar la firma electrónica con los 32 estados, 20 municipios y 144 dependencias federales y estatales, que emplean esta tecnología para validar diversos trámites.

Además, indicó que durante 2026 el SAT ha proporcionado alrededor de 37 millones de atenciones a contribuyentes en todo el país. De acuerdo con el funcionario, estas herramientas forman parte de los mecanismos empleados para hacer más ágiles las tareas de las instituciones públicas.

En la firma participaron funcionarios de ambas dependencias, entre ellos Cecilia Velasco Aguirre, Juan José Sánchez González y Sergio Erik Ávalos Rubio, por parte de la CNDH; así como Andrea Yoalli Hernández Xoxtla y René Guzmán García, en representación del SAT.

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