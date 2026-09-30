Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Cuándo cae el pago del programa a las beneficiarias?

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el gobierno del Estado de México diseñado para brindar apoyo económico de 2 mil 500 pesos a mujeres de 18 a 59 años (Gob. Edomex)

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Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el gobierno del Estado de México diseñado para brindar apoyo económico de 2 mil 500 pesos a mujeres de 18 a 59 años en situación de vulnerabilidad, mediante un incentivo monetario entregado cada dos meses.

La política está disponible en los 125 municipios del Edomex y además de brindar el recurso monetario, otorga a cada mujer participante otros beneficios como acceso a seguro médico, descuentos en el transporte público y asesoría en temas financieros, psicológicos o legales.

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El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)

¿Ya cayó el pago de Mujeres con Bienestar?

El pago de Mujeres con Bienestar aún no se ha realizado. Se estima que el depósito para las beneficiarias llegue durante octubre, en particular en la segunda semana, debido a que los recursos se entregan cada dos meses y la última ronda de pagos tuvo lugar en agosto.

Para que no pierdas ningún detalle, así será la entrega de recursos durante 2026:

Marzo-abril: Pagado

Mayo-junio: Pagado

Julio-agosto: Pagado

Septiembre-octubre: Se espera que el pago se realice en octubre

Noviembre-diciembre: Pendiente

Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

La dispersión de recursos se organiza en cinco bloques, cada uno correspondiente a un rango alfabético de la CURP. El grupo 1, que abarca las letras A, B, C y D, accede primero al depósito bimestral mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar. El grupo 2 comprende las letras E, F, G y H. El grupo 3 incluye de la I a la M. El grupo 4 considera de la N a la R. Por último, el grupo 5 corresponde a S, T, U, V, W, X, Y y Z.

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¿Cómo saber si ya llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Las participantes del programa tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Otros beneficios del programa

El programa Mujeres con Bienestar ofrece, además del apoyo económico, una serie de servicios complementarios orientados al desarrollo integral de las beneficiarias. Entre los beneficios se encuentran la atención médica primaria y la telemedicina, que brinda orientación médica, psicológica, nutricional y legal a distancia. Las titulares pueden acceder también a consultas y orientación veterinaria para sus mascotas, tanto de manera telefónica como presencial.

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El seguro de vida incluido en el programa otorga una cobertura de hasta 35,000 pesos por fallecimiento de la beneficiaria, además de asistencia funeraria integral. En materia educativa, el Centro de Capacitación Digital facilita cursos, talleres y herramientas para el desarrollo de habilidades digitales y el autoempleo. El programa contempla asesoría y acompañamiento para finalizar estudios en distintos niveles.

Las beneficiarias obtienen tarifas preferenciales en transporte público, medicamentos y otros productos o servicios comerciales. Los servicios médicos preventivos pueden extenderse a hasta tres hijos menores de edad de cada titular.