México

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Cuándo cae el pago del programa a las beneficiarias?

La política está disponible en los 125 municipios del Edomex y además de brindar el recurso monetario, otorga a cada mujer participante otros beneficios

Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto
Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el gobierno del Estado de México diseñado para brindar apoyo económico de 2 mil 500 pesos a mujeres de 18 a 59 años (Gob. Edomex)
Guardar

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el gobierno del Estado de México diseñado para brindar apoyo económico de 2 mil 500 pesos a mujeres de 18 a 59 años en situación de vulnerabilidad, mediante un incentivo monetario entregado cada dos meses.

La política está disponible en los 125 municipios del Edomex y además de brindar el recurso monetario, otorga a cada mujer participante otros beneficios como acceso a seguro médico, descuentos en el transporte público y asesoría en temas financieros, psicológicos o legales.

PUBLICIDAD

El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)
El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)

¿Ya cayó el pago de Mujeres con Bienestar?

El pago de Mujeres con Bienestar aún no se ha realizado. Se estima que el depósito para las beneficiarias llegue durante octubre, en particular en la segunda semana, debido a que los recursos se entregan cada dos meses y la última ronda de pagos tuvo lugar en agosto.

Para que no pierdas ningún detalle, así será la entrega de recursos durante 2026:

  • Marzo-abril: Pagado
  • Mayo-junio: Pagado
  • Julio-agosto: Pagado
  • Septiembre-octubre: Se espera que el pago se realice en octubre
  • Noviembre-diciembre: Pendiente
Mujeres con Bienestar Edomex
Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

La dispersión de recursos se organiza en cinco bloques, cada uno correspondiente a un rango alfabético de la CURP. El grupo 1, que abarca las letras A, B, C y D, accede primero al depósito bimestral mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar. El grupo 2 comprende las letras E, F, G y H. El grupo 3 incluye de la I a la M. El grupo 4 considera de la N a la R. Por último, el grupo 5 corresponde a S, T, U, V, W, X, Y y Z.

PUBLICIDAD

Imagen A2DWSOTFJNGJRCUZG34LKOAHCI

¿Cómo saber si ya llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Las participantes del programa tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Otros beneficios del programa

El programa Mujeres con Bienestar ofrece, además del apoyo económico, una serie de servicios complementarios orientados al desarrollo integral de las beneficiarias. Entre los beneficios se encuentran la atención médica primaria y la telemedicina, que brinda orientación médica, psicológica, nutricional y legal a distancia. Las titulares pueden acceder también a consultas y orientación veterinaria para sus mascotas, tanto de manera telefónica como presencial.

El seguro de vida incluido en el programa otorga una cobertura de hasta 35,000 pesos por fallecimiento de la beneficiaria, además de asistencia funeraria integral. En materia educativa, el Centro de Capacitación Digital facilita cursos, talleres y herramientas para el desarrollo de habilidades digitales y el autoempleo. El programa contempla asesoría y acompañamiento para finalizar estudios en distintos niveles.

Las beneficiarias obtienen tarifas preferenciales en transporte público, medicamentos y otros productos o servicios comerciales. Los servicios médicos preventivos pueden extenderse a hasta tres hijos menores de edad de cada titular.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarEdomexpagos2026Programas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Muere Manuel Alonso, hijo de María del Pilar Montes de Oca, directora de la revista Algarabía

A través de un comunicado, la editorial mandó el pésame a la familia

Muere Manuel Alonso, hijo de María del Pilar Montes de Oca, directora de la revista Algarabía

¿Mejor efectividad que  El Canelo? El insólito e imbatible récord de nocauts que dejó Jorge Kahwagi

Kahwagi tuvo una carrera corta y polémica como boxeador profesional

¿Mejor efectividad que  El Canelo? El insólito e imbatible récord de nocauts que dejó Jorge Kahwagi

Grecia Quiroz se defiende ante posible detención en Michoacán: pide que la FGR atraiga el caso y aclara que “es solo un celular”

La presidenta municipal niega resistencia para colaborar y aclara que solo existe un dispositivo telefónico en cuestión

Grecia Quiroz se defiende ante posible detención en Michoacán: pide que la FGR atraiga el caso y aclara que “es solo un celular”

Grave denuncia y hospitalización: el oscuro escándalo de agresión que involucró a Jorge Kahwagi Macari y sus influencias

El empresario, políticio y famoso murió este miércoles 30 de septiembre de 2026, a los 58 años

Grave denuncia y hospitalización: el oscuro escándalo de agresión que involucró a Jorge Kahwagi Macari y sus influencias

Dos firmas en México vinculadas al Tren de Aragua fueron sancionadas en EEUU por fraude en cajeros automáticos

El Departamento del Tesoro incluyó a Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca en una lista de sanciones contra una red que utilizaba malware para ordenar la entrega de efectivo sin debitar cuentas

Dos firmas en México vinculadas al Tren de Aragua fueron sancionadas en EEUU por fraude en cajeros automáticos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Dos firmas en México vinculadas al Tren de Aragua fueron sancionadas en EEUU por fraude en cajeros automáticos

Narcocorridos no tienen vía libre en Jalisco: Gobierno aclara alcance del fallo de la SCJN

México insistirá a Estados Unidos que retire asilo político a juez Ulises Bernabé, ligado al caso Ayotzinapa

De Mayito Flaco a una casa de cambio en Tijuana: la ruta del dinero que sancionó el Tesoro de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Muere Manuel Alonso, hijo de María del Pilar Montes de Oca, directora de la revista Algarabía

Muere Manuel Alonso, hijo de María del Pilar Montes de Oca, directora de la revista Algarabía

Grave denuncia y hospitalización: el oscuro escándalo de agresión que involucró a Jorge Kahwagi Macari y sus influencias

Fue diputado desde la televisión: el día que Jorge Kahwagi burló a la política mexicana para entrar a Big Brother VIP

De qué murió Jorge Kahwagi Macari: revelan la posible causa de su fallecimiento tras luchar contra graves padecimientos

Pondrán Caifanes con concierto tributo gratis en CDMX: dónde y cuándo será

DEPORTES

México vs Estados Unidos: conoce el impresionante estadio donde Rafa Márquez buscará su primera victoria como técnico Tricolor

México vs Estados Unidos: conoce el impresionante estadio donde Rafa Márquez buscará su primera victoria como técnico Tricolor

Lluvia, luchadora del CMLL confiesa que luchó embarazada y no lo sabía: así descubrió que esperaba a su segundo hijo

¿Mejor efectividad que  El Canelo? El insólito e imbatible récord de nocauts que dejó Jorge Kahwagi

El nocaut que indignó al mundo: la pelea más falsa en la historia del boxeo que protagonizó Jorge Kahwagi

Semana 4 NFL: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los juegos en México