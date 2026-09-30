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EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de septiembre

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La Ciudad de México tendrá este miércoles 30 de septiembre de 2026 una jornada con una marcha, al menos nueve concentraciones sociales, tres citas programadas y diversas rodadas ciclistas, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:04 hsHoy

Agenda de movilizaciones

(Ovial)
(Ovial)

La principal movilización será encabezada por el colectivo “Hasta Encontrarles”, que convocó a las 10:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma y Niza, en la colonia Juárez. El contingente marchará hacia el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado en Niños Héroes 102, colonia Doctores.

Las y los manifestantes exigirán verdad, justicia y la localización de un joven desaparecido desde el 28 de septiembre de 2019 en Santo Tomás Ajusco, alcaldía Tlalpan. Se prevé la participación de la colectiva Glorieta de las y los Desaparecidos, así como de otras organizaciones de búsqueda.

Desde temprano también se esperan actividades en Paseo de la Reforma. A las 7:00 horas, el Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” realizará un mitin frente al Hotel Marquis Reforma, en rechazo a la participación del expresidente de México del periodo 2006-2012 en el Foro América Libre 2026. Los asistentes cuestionan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, medida que afectó a miles de trabajadores, según su convocatoria.

En el Centro Histórico, la Alianza Nacional de Jubilados se concentrará a las 8:30 horas en el asta bandera del Zócalo capitalino para demandar respeto a derechos adquiridos y certeza jurídica en materia de pensiones. Una comisión acudirá a la Secretaría de Gobernación para entregar documentos.

A las 10:00 horas, ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán frente a la Secretaría de Gobierno capitalina, en Plaza de la Constitución, para exigir pagos relacionados con el fideicomiso F/100. A esa misma hora, la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate protestará frente al Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, contra disposiciones de la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

La SSC advirtió que esta última concentración podría reunir a unas 300 personas y que podrían arribar autobuses procedentes de distintas entidades, con posibles afectaciones en la zona de Reforma y Tabacalera.

En Benito Juárez, el colectivo Boicot, Desinversiones y Sanciones México se reunirá a las 10:00 horas en el Parque Hundido. A las 11:00 horas prevé caminar hacia las instalaciones de GNP Seguros, en Insurgentes Sur 1079, para pedir a la empresa romper relaciones comerciales con Palantir Technologies.

Otra de las movilizaciones con posible impacto vial se realizará a las 13:00 horas en las oficinas centrales del Instituto de Educación Media Superior, en Doctor Lavista 181, colonia Doctores. Integrantes del sindicato de trabajadores del IEMS anunciaron posibles bloqueos en Doctor Lucio y Doctor Río de la Loza, como parte de sus demandas presupuestales, laborales y de infraestructura.

Por la tarde habrá actividades frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, realizarán a las 16:00 horas el foro “Contra el avance del fascismo en América Latina”. Además, comerciantes en vía pública del grupo Quetzalcóatl tienen programada una cita a las 17:00 horas en oficinas de reordenamiento de la vía pública, en la colonia Obrera.

Rodadas y eventos masivos

La jornada también contempla ocho rodadas ciclistas, principalmente durante la noche. Entre las de mayor convocatoria destaca la de Ciclistas Pachecos CDMX, prevista a las 21:15 horas desde el Ángel de la Independencia hacia el segundo piso del Periférico, con una asistencia estimada de 500 personas.

En materia de espectáculos, se esperan eventos de alta afluencia: el concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional, con un estimado de 9 mil 790 asistentes, y la presentación de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde se prevé una afluencia de hasta 18 mil 500 personas.

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