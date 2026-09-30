El alza del costo de vida desplaza a la seguridad como el principal eje político en América Latina

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, saluda al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a su llegada para una reunión bilateral en Santiago, Chile, el 10 de marzo de 2026. REUTERS/Juan González

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El desplome en la aprobación de mandatarios que llegaron al poder prometiendo mano dura contra el crimen, como el chileno José Antonio Kast y el ecuatoriano Daniel Noboa, revela que la ola de populismo que recorrió Latinoamérica en los últimos comicios no responde a un giro ideológico duradero, sino a la frustración de los votantes con la incapacidad de la política tradicional para resolver problemas cotidianos. Así lo sostienen Dan Restrepo y Ricardo Zuniga en un análisis publicado por Foreign Affairs.

Según los autores, la seguridad dominó la última ronda electoral en la región, pero la economía vuelve ahora al centro de la escena, empujada por dos choques externos simultáneos: el cierre prolongado del estrecho de Ormuz y uno de los fenómenos de El Niño más intensos registrados, que ya golpean a gobiernos con escaso margen fiscal.

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El malestar económico reordena el tablero político

El alza del costo de vida desplaza a la seguridad como eje político en América Latina. REUTERS/Claudia Morales

Restrepo y Zuniga advierten que el año próximo los votantes podrían rebelarse no contra la inseguridad, sino contra el encarecimiento del costo de vida y las desigualdades sociales y económicas persistentes. En marzo, la aprobación de Kast cayó 14 puntos después de que el mandatario chileno se negara a otorgar subsidios al consumo para amortiguar el alza de los precios energéticos.

En Argentina, pese a la expansión del sector hidrocarburífero, los mayores costos de energía reavivaron la preocupación por la inflación. El rechazo a la gestión de Javier Milei saltó a 63% a fines de abril, frente al 49% registrado a comienzos de año, según el artículo.

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El presidente argentino, que en 2023 ganó las elecciones con una campaña centrada contra el mal manejo económico, enfrenta ahora una reelección cuesta arriba en 2027, mientras los argentinos lidian con dificultades diarias pese a las mejoras macroeconómicas del país.

En Perú, la inflación también alteró el mapa político: en abril, ante el mayor salto inflacionario mensual en más de 30 años, el candidato de izquierda Roberto Sánchez creció de forma inesperada en la primera vuelta presidencial, aunque terminó perdiendo por un margen estrecho en el balotaje ante la candidata de derecha Keiko Fujimori.

Para los autores, el patrón es claro: la turbulencia económica seguirá alimentando la polarización y podría beneficiar a populistas cuyas soluciones prometidas no resuelven las fallas estructurales que frenan el crecimiento de la región.

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El cierre de Ormuz encarece la energía y los alimentos

El presidente dominicano Luis Abinader (Cortesía: Presidencia RD).

El cierre efectivo y prolongado del estrecho de Ormuz ya reconfiguró la política latinoamericana al disparar los precios de la energía y los fertilizantes, según el artículo de Foreign Affairs. Dada la dependencia regional de la gasolina y el diésel importados, el costo económico de los precios sostenidamente altos del petróleo sigue en aumento.

Los gobiernos de República Dominicana, Nicaragua y varios países pequeños del Caribe optaron por subsidiar los costos energéticos, una medida cada vez más costosa. En otros países, sin margen para ese alivio, el impacto recayó directamente sobre los consumidores: el precio del maíz, un alimento básico en Centroamérica, subió más de 60% en Honduras entre 2025 y 2026. En Guatemala, el encarecimiento de la gasolina derivó en protestas públicas.

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No todos los países sufrieron el mismo impacto. Guyana, cuyos ingresos petroleros crecieron más de 50% en lo que va del año, encabeza la lista de beneficiados, según Restrepo y Zuniga. Venezuela también obtuvo ganancias, aunque los autores señalan que la viabilidad de largo plazo de su sector petrolero y gasífero sigue en duda sin una transición democrática real.

El acuerdo de la administración de Donald Trump con la presidenta interina Delcy Rodríguez ya enfrenta escrutinio en el Congreso estadounidense, que se intensificará si las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos otorgan a los demócratas el control de alguna de las cámaras, de acuerdo con el análisis.

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En Argentina, la expansión de la producción de petróleo y gas de esquisto convirtió al país en exportador neto de energía, lo que impulsó sus ingresos en dólares. Brasil, por su parte, se consolidó como el mayor productor de petróleo de América Latina y uno de los diez principales del mundo, con margen para seguir creciendo, mientras Perú y Chile compensaron los mayores costos energéticos con exportaciones de cobre y oro, cuyos precios alcanzaron máximos históricos.

Un Niño histórico se suma a la presión fiscal

Un mapa satelital ilustra el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y la formación de nubes asociadas al fenómeno de El Niño frente a Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los efectos del cierre de Ormuz se sumará este año uno de los fenómenos de El Niño más significativos jamás registrados, que en los próximos meses traerá inundaciones a Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú; sequía en Centroamérica y la Amazonía; y trastornos en las principales pesquerías del Pacífico, según el artículo. Los gobiernos que ya agotaron sus presupuestos respondiendo a los choques de mercado del conflicto en el Golfo enfrentarán estos nuevos desafíos con las arcas vacías.

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Cuando un El Niño de fuerza similar golpeó a la región hace una década, los autores recuerdan que perjudicó a los agricultores de El Salvador, Guatemala y Honduras y alimentó una ola migratoria hacia Estados Unidos. Esa válvula de escape hoy está mucho más restringida, lo que deja a esos países ante la perspectiva de un creciente malestar social dentro de sus propias fronteras.

Perú ya atraviesa lluvias intensas, deslizamientos e inundaciones que afectaron a cientos de miles de personas, y los trastornos económicos derivados probablemente se intensifiquen conforme avance el año, según el texto. Colombia, golpeada además por un sismo de magnitud 7,4 en agosto, enfrenta presión sobre sus plantas hidroeléctricas y su producción de café, una fuente clave de ingresos por exportación.

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Brasil, dicen los autores, enfrenta la exposición más amplia dado su territorio y sus climas diversos: El Niño amenaza las cosechas de soja y maíz en el sur mientras profundiza la sequía e incendios en las sabanas y selvas tropicales, y podría forzar una mayor dependencia de generación eléctrica a gas, diésel y carbón, más costosa, en el norte y noreste del país. Todo esto ocurre en medio de una elección presidencial polarizada entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, condenado por planear un golpe de Estado.

Una imagen compuesta muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda), reaccionando durante una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 4 de septiembre de 2026, y al candidato presidencial brasileño y senador Flavio Bolsonaro (derecha) asistiendo a un acto de campaña para las elecciones presidenciales de 2026, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de agosto de 2026. REUTERS/Adriano Machado and Pilar Olivares

En Argentina, el plan económico de Milei depende de una buena cosecha de granos para reconstruir las reservas en dólares y sostener su cruzada contra la inflación. El país necesita las lluvias por encima del promedio que traerá El Niño tras una sequía prolongada, pero un exceso de precipitaciones podría dañar la infraestructura y reducir los rendimientos, golpeando los ingresos por exportación, algo que favorecería a los sectores más extremos del peronismo que competirán contra Milei en 2027.

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La apuesta por la integración regional

Restrepo y Zuniga sostienen que los países latinoamericanos pueden hacer poco para reabrir el estrecho de Ormuz o enfriar las aguas del Pacífico, por lo que su única salida frente a estas crisis pasa por una cooperación regional que hasta ahora les ha resultado esquiva. En ese sentido, afirman: “Ninguna región del mundo comercia menos consigo misma que América Latina y el Caribe”.

Los gobiernos, según el artículo, deben encontrar la voluntad política para integrar mejor sus economías, fortalecer el Estado de derecho y ejercer mayor disciplina fiscal. Bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe pueden aportar financiamiento de emergencia, apoyo para la planificación ante desastres y una mayor captación de inversión privada.

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la izquierda, el 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral en Doral, Florida, EE.UU. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Si los gobiernos no logran contener la inflación, la inseguridad alimentaria y otras disrupciones económicas, advierten los autores, el malestar social se profundizará. Líderes elegidos con agendas de seguridad, como el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Noboa, probablemente intensifiquen su retórica y sus políticas de mano dura. Otros, como el colombiano Abelardo de la Espriella, que lanzó recientemente una ofensiva contra migrantes venezolanos en su país, podrían caer en la tentación de avivar la xenofobia para desviar las críticas por sus propias falencias de política.

Los autores también anticipan que el kirchnerismo, los seguidores de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y otros populismos económicos volverán a ganar terreno en las urnas. “Como suelen hacer los populistas, harán campaña con promesas que no pueden cumplir y aplicarán políticas que disparan el gasto y el déficit sin generar un crecimiento significativo ni ampliamente compartido”, sostiene el texto de Foreign Affairs.

Restrepo y Zuniga señalan que la Unión Europea (UE) ya se posiciona como una alternativa confiable frente a China y Estados Unidos: si el Tribunal de Justicia del bloque europeo ratifica el año próximo el largamente buscado Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, la UE consolidará el libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A través de su iniciativa “Global Gateway”, la UE respalda además la economía regional con más de USD 50 mil millones en inversiones públicas y privadas.

Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, adoptó en cambio un enfoque de coerción basado en aranceles y el uso de la fuerza, según los autores, quienes advierten que Washington podría presionar a un país como Venezuela para una ganancia de recursos de corto plazo, pero ese enfoque arriesga dilapidar la influencia estadounidense en la región a largo plazo. Si Washington y Europa no respaldan la integración económica, concluye el artículo, China profundizará sus lazos en todo el hemisferio ofreciendo victorias rápidas y visibles a gobiernos de cualquier signo ideológico, lo que los sostendría en el corto plazo pero agravaría sus dificultades a futuro.