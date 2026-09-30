Cristal dentro de una secundaria de Monterrey: tres alumnas lo consumieron y dos terminaron hospitalizadas

Tres alumnas de la Secundaria Número 7 Fray Servando Teresa de Mier consumieron presunta droga tipo cristal dentro del plantel. (Foto: DGE - Mendoza)

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Tres alumnas de la Secundaria Número 7 Fray Servando Teresa de Mier, ubicada en la colonia Martínez de Monterrey, Nuevo León, consumieron una sustancia identificada preliminarmente como cristal dentro de las instalaciones del plantel, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL).

El caso se dio a conocer el 29 de septiembre, luego de que varias estudiantes ingresaran durante el receso a uno de los baños de la escuela y posteriormente se detectara que algunas presentaban síntomas de intoxicación.

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De acuerdo con las autoridades, fueron tres alumnas las que consumieron la droga. Dos de ellas comenzaron a presentar malestares que requirieron atención médica y fueron trasladadas a diferentes hospitales del Área Metropolitana de Monterrey. Una de las menores fue reportada inicialmente en condición delicada y permaneció bajo observación médica. Reportes locales ubicaron el hecho en el cruce de las calles Luis G. Urbina y Pípila.

Una estudiante habría llevado la droga desde su casa

La principal línea de investigación establece que una de las menores habría obtenido la sustancia en su domicilio y posteriormente la llevó a la escuela para compartirla con sus compañeras.

Las primeras versiones señalaron que la estudiante habría tomado el presunto cristal de la habitación de sus padres. Sin embargo, este dato forma parte de las indagatorias y no se ha establecido públicamente cómo llegó exactamente la sustancia al domicilio ni quién era su propietario.

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La Fiscalía de Nuevo León investiga el domicilio de una de las alumnas para determinar el origen de la sustancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía estatal informó que la vivienda de la alumna está siendo investigada ante la posibilidad de que exista un vínculo con actividades de narcomenudeo. La revisión del domicilio forma parte de las diligencias para establecer el origen de la droga y determinar las circunstancias en las que la menor tuvo acceso a ella.

El caso ya había generado una movilización de elementos de la Policía de Monterrey, quienes acudieron al plantel después de que se reportara la intoxicación de una de las estudiantes. La FGJNL recibió posteriormente el reporte policial para continuar con las investigaciones.

Las autoridades mantienen bajo reserva las identidades y edades de las menores debido a que son adolescentes.

Dos estudiantes ya fueron dadas de alta

Después de permanecer bajo atención médica, las dos alumnas que fueron hospitalizadas ya fueron dadas de alta durante la mañana del miércoles 30 de septiembre, de acuerdo con la información difundida por autoridades educativas.

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La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que ambas se encuentran fuera de peligro y bajo el resguardo de sus familias.

El caso ocurrió en la Secundaria Número 7, ubicada en la colonia Martínez de Monterrey. Crédito: Cuartoscuro

El alta médica ocurrió un día después de que se reportara el caso y de que una de las menores fuera descrita inicialmente como delicada. Los primeros informes señalaban que las estudiantes habían sido trasladadas a hospitales distintos para recibir atención luego de presentar síntomas asociados al consumo de la sustancia.

El caso provocó preocupación entre madres y padres de familia de la Secundaria Número 7, quienes pidieron mayores medidas de vigilancia dentro del plantel.

Entre las solicitudes planteadas se encuentra la implementación de un operativo mochila para revisar las pertenencias de los alumnos e impedir el ingreso de sustancias u objetos prohibidos. Hasta la actualización del miércoles, esta petición no había sido atendida por las autoridades educativas ni por la Secretaría de Seguridad, de acuerdo con los reportes disponibles.

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La investigación también involucra al DIF, debido a que se trata de menores de edad y las autoridades buscan determinar las circunstancias familiares y escolares que rodearon el consumo.

El episodio de Monterrey ocurrió prácticamente al mismo tiempo que otro caso de intoxicación registrado en una secundaria de Montemorelos, donde una alumna fue atendida después de consumir presuntamente una gomita con marihuana. Ese hecho ocurrió en la Secundaria Número 2 “Antonio de la Garza García” y también es investigado por autoridades educativas.

La Fiscalía de Nuevo León busca ahora establecer cómo llegó la droga a la Secundaria Número 7, de dónde provino y si existe alguna actividad de distribución de sustancias alrededor del domicilio de la estudiante investigada. Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas por este caso.

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