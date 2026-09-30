Morena abre convocatorias para aspirantes a diputaciones federales: registro inicia mañana

Ariadna Montiel ofrece un mensaje sobre los acuerdos políticos de Morena con el Partido del Trabajo ante un panel institucional. (Youtube | CEN Morena (imagen intervenida con Gemini para mejorar calidad))

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Tras concluir el proceso para designar a los 17 coordinadores estatales rumbo al proceso electoral de 2027, Morena anunció que abrirá este 1 de octubre el registro para aspirantes a las Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, un proceso que abarca los 300 distritos del país, con el objetivo de completar los perfiles del partido que participarán para ocupar los cargos de diputados federales.

La convocatoria establece que las personas interesadas podrán realizar su registro desde mañana y hasta el 4 de octubre. El trámite será exclusivamente en línea mediante la plataforma registro.morena.app, aunque habrá una mesa de apoyo presencial para quienes enfrenten problemas al completar el procedimiento por internet.

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El proceso interno se activa tras la designación de las 17 coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en entidades que renovarán gubernatura en 2027. Esas figuras quedan al frente de la organización política territorial en sus estados mientras Morena avanza en la definición de sus estructuras electorales.

De senadoras con licencia a un fiscal que investigó el asesinato de Carlos Manzo, estos son los perfiles completos de los 17 coordinadores que Morena designó para disputar las gubernaturas de 2027. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Morena busca cubrir las coordinaciones en los 300 distritos federales

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por conducto de su Comisión Nacional de Elecciones, señala que la convocatoria busca establecer las bases, etapas y reglas para nombrar a quienes ocuparán las coordinaciones distritales federales.

Las personas seleccionadas tendrán la tarea de fortalecer la organización territorial del movimiento, impulsar la integración de las estructuras en cada distrito y colaborar con los objetivos políticos y organizativos que definan los órganos nacionales del partido.

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Morena divide el proceso en los 300 Distritos Federales del país. Las coordinaciones funcionarán como una red territorial que permitirá al partido extender su operación política antes de los comicios intermedios de 2027.

La convocatoria llega después de que la dirigencia morenista concluye la definición de sus perfiles estatales en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En esas entidades, las coordinaciones estatales son una figura previa a la definición formal de candidaturas. Morena utiliza estos procesos para ordenar a sus grupos locales, medir respaldos internos y construir acuerdos entre liderazgos que aspiran a competir en las elecciones de 2027.

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La apertura de los registros distritales amplía ahora el proceso a las demarcaciones que elegirán diputaciones federales. Aunque la convocatoria se refiere a coordinaciones y no a candidaturas, el mecanismo coloca a nuevos cuadros dentro de la estructura partidista que operará en territorio.

CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2026.- Santiago Nieto fue designado Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Querétaro de la coalición Morena, PT y PVEM. Lo acompañaron: Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de elecciones de Morena. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El registro será en línea del 1 al 4 de octubre

Las y los aspirantes deberán ingresar a la plataforma habilitada por Morena entre el 1 y el 4 de octubre. El partido precisa que el registro será únicamente digital, por lo que no contempla la recepción ordinaria de documentos de manera física.

La dirigencia prevé una mesa de apoyo presencial para las personas que tengan dificultades durante el registro por internet. El comunicado no detalla la ubicación ni los horarios de atención de este respaldo.

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Morena sostiene que quienes busquen una coordinación deberán demostrar compromiso con las causas del pueblo, trabajo en favor de la transformación y disposición para servir al movimiento. También plantea como requisitos políticos la honestidad, la sencillez y el apego a los principios partidistas.

Las coordinaciones distritales deberán contribuir al cumplimiento de las estrategias que determine el Comité Ejecutivo Nacional. Su labor incluye la consolidación de la organización local y la articulación de los órganos partidistas en cada una de las demarcaciones electorales federales.

El anuncio se conoce mientras Morena termina de acomodar sus liderazgos estatales en las entidades que renovarán gubernaturas. Entre los perfiles designados se encuentran legisladores, alcaldes con licencia, integrantes de gobiernos locales y dirigentes con trayectoria dentro del movimiento.

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La selección estatal también deja fuera a figuras que buscaban encabezar los trabajos políticos en sus entidades. En Chihuahua, por ejemplo, Cruz Pérez Cuéllar obtiene la coordinación por encima de Andrea Chávez; en Nuevo León, Clara Luz Flores queda al frente del proceso estatal tras la competencia interna con Tatiana Clouthier.

En Nayarit, la definición recae en Jasmine Bugarín luego de un ajuste de género aplicado por la Comisión Nacional de Elecciones. En San Luis Potosí, Elí César Cervantes encabeza la estructura de Morena en un escenario donde el partido prevé competir sin coalición con el Partido Verde Ecologista de México.

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Con la convocatoria distrital, Morena traslada su proceso de definición territorial a la escala federal. El registro concluye este 4 de octubre, antes de que el partido informe las siguientes etapas para la selección de las Coordinaciones Distritales Federales.