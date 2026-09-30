Denuncian a mujer por presunto uso de cédula ajena en consultorio de Coyoacán: pacientes descubrieron la anomalía

Los hechos ocurrieron en un consultorio junto a una farmacia de Santa Úrsula Coapa y ya provocaron llamados para investigar el caso.

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Una denuncia ciudadana encendió las alertas en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, luego de que pacientes señalaran a una mujer que presuntamente atendía como médica general en un consultorio ubicado junto a una farmacia y que habría utilizado una cédula profesional que no correspondería a su identidad.

El caso quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa la confrontación entre algunos usuarios y la presunta médica. Los hechos habrían ocurrido en una sucursal de Farmacias Similares localizada en la colonia Santa Úrsula Coapa.

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De acuerdo con los testimonios difundidos sobre el caso, todo comenzó cuando uno de los pacientes decidió revisar los datos de la receta que acababa de recibir después de ser atendido.

Paciente revisó la cédula y encontró otra identidad

(Captura de pantalla)

El usuario habría ingresado el número de cédula profesional que aparecía en el documento al Registro Nacional de Profesionistas, plataforma de la Secretaría de Educación Pública utilizada para consultar información sobre cédulas profesionales.

Según el relato de los afectados, la búsqueda mostró un nombre diferente al de la persona que se encontraba atendiendo dentro del consultorio. Esta discrepancia provocó que otros pacientes presentes en el lugar cuestionaran a la mujer y le solicitaran aclarar la situación.

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La Secretaría de Educación Pública cuenta con un sistema oficial para consultar cédulas profesionales y verificar los registros correspondientes.

A partir de ese momento comenzó una discusión en el establecimiento. Los usuarios exigieron conocer la identidad y preparación profesional de quien les estaba proporcionando atención médica.

La discusión quedó grabada en video

(Captura de pantalla)

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa parte del intercambio entre los pacientes, la mujer señalada y personal del establecimiento.

De acuerdo con los testimonios relacionados con el incidente, la mujer habría evitado proporcionar documentación que permitiera aclarar inmediatamente la discrepancia detectada en la cédula.

La situación también involucró a trabajadores del establecimiento, quienes intervinieron durante el reclamo. Según lo expresado por los denunciantes, una de las explicaciones proporcionadas fue que el documento profesional pertenecía a un “familiar” de la mujer.

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Esa versión, de confirmarse, no demostraría por sí misma que la persona estuviera legalmente autorizada para ejercer la medicina. La determinación de si existió una irregularidad corresponde a las autoridades competentes, después de revisar la documentación y las circunstancias del caso.

¿Qué dice la regulación sobre estos consultorios?

Los consultorios ubicados junto a farmacias están sujetos a disposiciones sanitarias. Cofepris señala entre los elementos que deben cumplir estos establecimientos la existencia de un responsable sanitario con título profesional y la exhibición de la cédula profesional del médico a la vista del público.

La regulación también contempla requisitos relacionados con los expedientes clínicos, avisos de funcionamiento y otras condiciones necesarias para brindar atención médica de primer nivel.

En cuanto a las recetas, la normativa sanitaria establece que deben incluir datos del médico, entre ellos su nombre y número de cédula profesional. El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica también contempla estos elementos.

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Por ello, cualquier discrepancia entre la identidad de quien atiende y los datos profesionales utilizados en una receta es un asunto que debe ser revisado por las autoridades.

¿Podría tratarse de usurpación de profesión?

Uno de los puntos que generó mayor preocupación entre los pacientes fue la posibilidad de que una persona ejerciera actividades profesionales utilizando una acreditación que no le corresponde.

El Código Penal Federal contempla dentro de su artículo 250 la usurpación de profesión. La legislación establece sanciones para quien, sin contar con título profesional o autorización para ejercer una profesión reglamentada, se atribuya el carácter de profesionista o realice actos propios de una actividad profesional.

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No obstante, en este caso corresponde a las autoridades determinar si efectivamente se configuró algún delito, así como establecer quién sería responsable y bajo qué circunstancias.

Piden investigar lo ocurrido en Santa Úrsula Coapa

La difusión de las imágenes provocó múltiples reacciones entre habitantes de Coyoacán, quienes pidieron que se revise lo sucedido y que las autoridades sanitarias determinen si el consultorio operaba conforme a la normativa.

Los denunciantes también solicitaron la intervención de las autoridades de la Ciudad de México para esclarecer la identidad de la persona que atendía, verificar la autenticidad y titularidad de la cédula utilizada y determinar si las recetas expedidas cumplen con los requisitos correspondientes.

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Hasta que exista una investigación formal y una resolución de las autoridades, las acusaciones difundidas en redes sociales deben considerarse como señalamientos pendientes de comprobar.

El caso, sin embargo, volvió a poner bajo la lupa la importancia de que los pacientes puedan identificar claramente al profesional que los atiende y verificar que cuenta con la preparación y autorización necesarias para ejercer la medicina.