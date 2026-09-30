Cristina, experta en limpieza: “El programa de lavado rápido está pensado para reducir el tiempo, pero no es el más adecuado para esto”

El panel de control de una lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tu lavadora lleva años ocupando un lugar sagrado en el hogar y, probablemente, sigues cometiendo el mismo error de siempre frente a su panel de control. Pulsas los botones por intuición: cuando hay prisa eliges el ciclo corto, y cuando no, te lo piensas. Seguro que más de una vez te has preguntado cuál es la opción ideal para no disparar la factura de la luz ni malgastar litros de agua. ¿Realmente el modo rápido ahorra recursos por durar menos tiempo? La respuesta corta es no.

A poner orden en este dilema ha llegado Cristina, experta en limpieza, quien a través de su cuenta de TikTok (@brillaycocinaconcris) ha querido aclarar de una vez por todas cómo funciona realmente este electrodoméstico que usamos a diario. “¿Utilizas el programa eco o el programa rápido?”, comienza planteando la divulgadora a su comunidad para evitar que sigan seleccionando la opción equivocada por mera costumbre o desinformación.

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“Mucha gente utiliza el programa rápido pensando que como dura menos tiempo también va a gastar menos agua y menos energía”, arranca explicando la creadora de contenido. Según detalla, la duración de un ciclo no es un indicador directo del gasto energético, ya que el funcionamiento interno de la máquina responde a dinámicas muy distintas, especialmente en la fase en la que tiene que calentar el agua, el proceso que más electricidad consume de todo el lavado.

Una mujer vierte blanqueador líquido en la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El programa rápido está pensado principalmente para reducir el tiempo de lavado. Es adecuado para poca cantidad de ropa, ropa poco sucia o para un lavado puntual”, aclara. El problema surge cuando este botón se convierte en la opción predeterminada para la colada habitual: “Muchas veces lo utilizamos para coladas completas o ropa bastante sucia cuando no es el programa más adecuado”.

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El secreto de las tres horas

Frente a la inmediatez del lavado corto, el ciclo ecológico suele generar desconfianza por su extensa duración, pero la experta subraya que esa lentitud es precisamente la clave de su eficiencia. “El programa eco está diseñado precisamente para ahorrar agua y energía”, señala ante la pregunta de por qué tarda tanto. “Trabaja durante más tiempo y puede utilizar temperaturas más moderadas, reduciendo así la energía necesaria para calentar el agua, que supone una parte muy importante del consumo de la lavadora”, aclara Cristina.

Una persona pulsa el botón del programa ecológico de una lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender este fenómeno basta con mirar el motor y la resistencia de los electrodomésticos: calentar el agua a gran velocidad en pocos minutos requiere un pico de potencia altísimo, mientras que un proceso prolongado permite lavar con eficacia y disolver el detergente sin necesidad de elevar bruscamente la temperatura. Por esta razón, un lavado de más de 180 minutos resulta paradójicamente mucho más económico. “Por eso puede durar más de tres horas, pero sigue siendo un programa de bajo consumo”, recalca la especialista.

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La regla para aplicar a partir de ahora en casa al lavar tu ropa es clara: “El rápido busca reducir el tiempo de lavado y el eco busca ahorrar agua y energía. Más corto no significa gastar menos y más largo no significa gastar más”. Un cambio de hábito tan sencillo como presionar el botón correcto en el momento adecuado puede suponer un alivio notable al final del mes en las facturas del hogar.