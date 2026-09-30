España

Cristina, experta en limpieza: “El programa de lavado rápido está pensado para reducir el tiempo, pero no es el más adecuado para esto”

Frente a la creencia popular de que lavar en menos tiempo gasta menos, la creadora de contenido explica cuándo conviene realmente usar cada programa

Panel de una lavadora gris con pantalla digital, perilla de selección y un botón verde con la palabra ECO.
El panel de control de una lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Tu lavadora lleva años ocupando un lugar sagrado en el hogar y, probablemente, sigues cometiendo el mismo error de siempre frente a su panel de control. Pulsas los botones por intuición: cuando hay prisa eliges el ciclo corto, y cuando no, te lo piensas. Seguro que más de una vez te has preguntado cuál es la opción ideal para no disparar la factura de la luz ni malgastar litros de agua. ¿Realmente el modo rápido ahorra recursos por durar menos tiempo? La respuesta corta es no.

A poner orden en este dilema ha llegado Cristina, experta en limpieza, quien a través de su cuenta de TikTok (@brillaycocinaconcris) ha querido aclarar de una vez por todas cómo funciona realmente este electrodoméstico que usamos a diario. “¿Utilizas el programa eco o el programa rápido?”, comienza planteando la divulgadora a su comunidad para evitar que sigan seleccionando la opción equivocada por mera costumbre o desinformación.

PUBLICIDAD

Mucha gente utiliza el programa rápido pensando que como dura menos tiempo también va a gastar menos agua y menos energía”, arranca explicando la creadora de contenido. Según detalla, la duración de un ciclo no es un indicador directo del gasto energético, ya que el funcionamiento interno de la máquina responde a dinámicas muy distintas, especialmente en la fase en la que tiene que calentar el agua, el proceso que más electricidad consume de todo el lavado.

Una mujer con camisa a rayas vierte blanqueador líquido en el cajón abierto de una lavadora blanca.
Una mujer vierte blanqueador líquido en la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El programa rápido está pensado principalmente para reducir el tiempo de lavado. Es adecuado para poca cantidad de ropa, ropa poco sucia o para un lavado puntual”, aclara. El problema surge cuando este botón se convierte en la opción predeterminada para la colada habitual: “Muchas veces lo utilizamos para coladas completas o ropa bastante sucia cuando no es el programa más adecuado”.

PUBLICIDAD

El secreto de las tres horas

Frente a la inmediatez del lavado corto, el ciclo ecológico suele generar desconfianza por su extensa duración, pero la experta subraya que esa lentitud es precisamente la clave de su eficiencia. “El programa eco está diseñado precisamente para ahorrar agua y energía”, señala ante la pregunta de por qué tarda tanto. “Trabaja durante más tiempo y puede utilizar temperaturas más moderadas, reduciendo así la energía necesaria para calentar el agua, que supone una parte muy importante del consumo de la lavadora”, aclara Cristina.

Una mano pulsa un botón plateado junto al logotipo verde ECO en el panel frontal de una lavadora en español.
Una persona pulsa el botón del programa ecológico de una lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender este fenómeno basta con mirar el motor y la resistencia de los electrodomésticos: calentar el agua a gran velocidad en pocos minutos requiere un pico de potencia altísimo, mientras que un proceso prolongado permite lavar con eficacia y disolver el detergente sin necesidad de elevar bruscamente la temperatura. Por esta razón, un lavado de más de 180 minutos resulta paradójicamente mucho más económico. “Por eso puede durar más de tres horas, pero sigue siendo un programa de bajo consumo”, recalca la especialista.

La regla para aplicar a partir de ahora en casa al lavar tu ropa es clara: “El rápido busca reducir el tiempo de lavado y el eco busca ahorrar agua y energía. Más corto no significa gastar menos y más largo no significa gastar más”. Un cambio de hábito tan sencillo como presionar el botón correcto en el momento adecuado puede suponer un alivio notable al final del mes en las facturas del hogar.

Temas Relacionados

TrucosLimpiezaTikTokRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Todas las manifestaciones por la vivienda este fin de semana: fechas, horas y ciudades confirmadas

El Sindicato de Inquilinas mantiene la presión con la acampada en Sol y convoca marchas en todo el país para sentar las bases de una huelga general

Todas las manifestaciones por la vivienda este fin de semana: fechas, horas y ciudades confirmadas

Quién es Xavi Lock, el mallorquín que interpreta a Curro en ‘La Promesa’: madre sueca, padre catalán y un papel que le cambió la vida

El actor llega al prime time con el doble capítulo especial de ‘La Promesa’ en el que se vivirá la boda de Curro y Ángela

Quién es Xavi Lock, el mallorquín que interpreta a Curro en ‘La Promesa’: madre sueca, padre catalán y un papel que le cambió la vida

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

El agente explica cómo configurar el aviso SOS para llamar a emergencias y compartir la ubicación con contactos de confianza

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro