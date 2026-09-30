El Salvador

El futuro del "Bolillo" Gómez quedó atado a la permanencia de El Salvador en la Liga A tras la goleada ante Guatemala

El técnico colombiano asumió el compromiso de renunciar el martes si la selección no permanece entre las principales escuadras de la competición regional tras disputar sus dos próximos encuentros pendientes

Foto de archivo del DT de El Salvador, Hernán Darío "Bolillo" Gómez. Shell Energy Stadium, Houston, Texas, EEUU. 24 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Maria Lysaker
Foto de archivo del DT de El Salvador, Hernán Darío "Bolillo" Gómez. Shell Energy Stadium, Houston, Texas, EEUU. 24 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Maria Lysaker
Guardar

La goleada sufrida ante Guatemala dejó a la selección de El Salvador frente a una definición deportiva y también institucional: Hernán Darío Gómez el “Bolillo” continuará como entrenador si el equipo conserva su lugar en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El combinado vio caer a la selecta con un humillante 6 a 0 el lunes por la noche en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, de Ciudad de Guatemala.

PUBLICIDAD

La diferencia en el marcador expuso las dificultades del equipo en un partido que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico encabezado por el colombiano, mientras la afición pedía su retiro inmediato.

Después del encuentro, Gómez dejó una frase que generó repercusiones: “Aún nos falta perder”. El entrenador se refirió al momento que atraviesa el seleccionado y a un proceso que, según su visión, todavía deberá atravesar resultados adversos en los próximos dos partidos antes de mostrar una evolución.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) fijó un objetivo concreto para evaluar la continuidad del técnico. El presidente de la entidad, Yamil Bukele, informó este miércoles que Gómez seguirá en el cargo si El Salvador logra mantenerse en la máxima categoría de la competencia regional.

PUBLICIDAD

La zaga salvadoreña lució desordenada y concedió facilidades ante la efectividad del ataque guatemalteco (Cortesía: La Selecta SLV).
La zaga salvadoreña lució desordenada y concedió facilidades ante la efectividad del ataque guatemalteco (Cortesía: La Selecta SLV).

Dos partidos definirán la continuidad del entrenador

A El Salvador le quedan dos encuentros en la Liga de Naciones y esos partidos determinarán si continúa en la Liga A. Bukele explicó que la condición no fue impuesta de forma unilateral por la Federación, sino que surgió de una conversación con el propio entrenador.

Si yo no lo dejo allí y no lo dejo clasificado, yo mismo me voy el día martes”, fue el compromiso que Gómez puso sobre la mesa, según relató el presidente de la Fesfut durante una conferencia de prensa.

Bukele detalló que el acuerdo no incluye una indemnización si el colombiano decide dejar el puesto por no cumplir el objetivo. “Bolillo no tiene ningún dinero porque se vaya el Bolillo, no hay ningún monto que hay que pagar por la rescisión de contrato”, afirmó.

La posición del técnico quedó ligada a la situación competitiva del equipo, que deberá reaccionar tras la caída ante Guatemala. La permanencia en la Liga A permitirá que El Salvador continúe entre las selecciones de mayor nivel de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Yamil Bukele condicionó la permanencia de Hernán Darío Gómez a la conservación del lugar en la Liga A de la Concacaf. (Foto cortesía FESFUT)
Yamil Bukele condicionó la permanencia de Hernán Darío Gómez a la conservación del lugar en la Liga A de la Concacaf. (Foto cortesía FESFUT)

Bukele respaldó el proceso pese al resultado ante Guatemala

El presidente federativo reconoció que el 6 a 0 fue un resultado difícil de asimilar. “Lo que sucedió el lunes, nadie lo entiende, es incomprensible”, sostuvo al analizar el desempeño del seleccionado salvadoreño.

Bukele señaló que la derrota no modifica su mirada sobre el proceso, aunque admitió que el camino puede incluir otros tropiezos. “En lo que vamos de estos 10 meses, yo veo un proceso. Vamos a seguir teniendo pérdidas, cambiemos o no al cuerpo técnico. Estamos claros que lo que sucedió el lunes, nadie lo entiende, es incomprensible. Insisto, vamos a tener otras derrotas, ojalá nunca como estas, pero ojalá que sea con mucho trabajo”, afirmó Yamil Bukele.

El dirigente apuntó a la formación de jugadores como uno de los problemas de fondo del fútbol salvadoreño. En ese sentido, defendió el planteamiento defensivo utilizado por Gómez y recordó que el entrenador ya lo había puesto en práctica durante los amistosos frente a Catar, República Dominicana y Corea del Sur.

La selección afrontará sus dos próximos compromisos con una meta clara: sostenerse en la Liga A. Si lo consigue, Gómez seguirá al frente del equipo. Si no alcanza ese objetivo, el propio entrenador anticipó que dará un paso al costado.

Temas Relacionados

Hernán Darío GómezGuatemalaLiga de NacionesEl SalvadorSan SalvadorBolilloConcacafFesfutYamil BukeleSelecta salvadoreña

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Economistas advierten el servicio de deuda absorbe cerca de $0.30 por cada dólar recaudado por el Gobierno salvadoreño

El expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, estima que los ingresos netos superaron $8,000 millones el año pasado, mientras los intereses y amortizaciones rondaron los $2,500 millones en el mismo período

Economistas advierten el servicio de deuda absorbe cerca de $0.30 por cada dólar recaudado por el Gobierno salvadoreño

¿Qué parte de la factura eléctrica puede cubrir el autoconsumo en El Salvador?

La Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable permite que hogares, comercios e industrias generen electricidad para consumo propio; el sistema puede compensar hasta el 100 % del cargo por energía, aunque otros cobros se mantienen

¿Qué parte de la factura eléctrica puede cubrir el autoconsumo en El Salvador?

El Salvador y CAF amplían su agenda de inversión en sectores clave como salud, educación y espacios públicos

Las autoridades y el organismo regional evaluaron la cooperación iniciada en 2022 y acordaron preparar una etapa con préstamos, apoyo especializado y recursos de instituciones asociadas para infraestructura y reformas sectoriales

El Salvador y CAF amplían su agenda de inversión en sectores clave como salud, educación y espacios públicos

Gabriela de Bukele anuncia 22 cuentos musicales de Cri-Cri para el Mes de la Niñez en El Salvador

La primera dama presentó una puesta con música en vivo, danza y relatos infantiles, creada por más de 150 intérpretes salvadoreños para reunir a las familias en el teatro durante esa celebración

Gabriela de Bukele anuncia 22 cuentos musicales de Cri-Cri para el Mes de la Niñez en El Salvador

El Salvador enviará helicópteros y tropas a Haití para misión antipandillas

Militares salvadoreños podrán operar en Haití y República Dominicana contra las pandillas: Se autorizó el despliegue del contingente militar en la nueva misión contra pandillas, para el personal centroamericano

El Salvador enviará helicópteros y tropas a Haití para misión antipandillas

TECNO

La IA de Meta, Muse, enfrenta una nueva acusación: usuario asegura que accedió a sus mensajes privados sin autorización

La IA de Meta, Muse, enfrenta una nueva acusación: usuario asegura que accedió a sus mensajes privados sin autorización

Por qué usuarios en Estados Unidos no podrán usar routers WiFi fabricados en el exterior

Qué hacer en caso de robo de celular: guía de 7 pasos para proteger datos y dinero

David Vélez, CEO de Nu, acepta idea de Westcol para crear un Shark Tank colombiano y proyectos de IA

Instagram presenta un editor de video con IA que busca cambiar la forma de crear contenido y competir con CapCut

ENTRETENIMIENTO

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

Taylor Swift eligió esta mansión para grabar “Patient Zero”: así es la residencia de más de USD 46 millones

Así luce a los 25 años Mackenzie Foy, la hija de Bella y Edward en “Crepúsculo”

MUNDO

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos abrieron una investigación por el incidente del vuelo de Flydubai que se dirigía a Israel

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos abrieron una investigación por el incidente del vuelo de Flydubai que se dirigía a Israel

Estados Unidos coordina con Israel la investigación sobre la agresión en la cabina de un vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudita

La Embajada de Israel en Buenos Aires condenó el incidente en un vuelo de Flydubai que se dirigía a Tel Aviv

Reino Unido y Argentina: qué hay detrás del “tigre de papel” en la disputa por Malvinas

El dramático relato del pasajero que ayudó a reducir al atacante de Flydubai y logró estabilizar el avión: "Veo Mayday"