El futuro del "Bolillo" Gómez quedó atado a la permanencia de El Salvador en la Liga A tras la goleada ante Guatemala

Foto de archivo del DT de El Salvador, Hernán Darío "Bolillo" Gómez. Shell Energy Stadium, Houston, Texas, EEUU. 24 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Maria Lysaker

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La goleada sufrida ante Guatemala dejó a la selección de El Salvador frente a una definición deportiva y también institucional: Hernán Darío Gómez el “Bolillo” continuará como entrenador si el equipo conserva su lugar en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El combinado vio caer a la selecta con un humillante 6 a 0 el lunes por la noche en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, de Ciudad de Guatemala.

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La diferencia en el marcador expuso las dificultades del equipo en un partido que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico encabezado por el colombiano, mientras la afición pedía su retiro inmediato.

Después del encuentro, Gómez dejó una frase que generó repercusiones: “Aún nos falta perder”. El entrenador se refirió al momento que atraviesa el seleccionado y a un proceso que, según su visión, todavía deberá atravesar resultados adversos en los próximos dos partidos antes de mostrar una evolución.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) fijó un objetivo concreto para evaluar la continuidad del técnico. El presidente de la entidad, Yamil Bukele, informó este miércoles que Gómez seguirá en el cargo si El Salvador logra mantenerse en la máxima categoría de la competencia regional.

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La zaga salvadoreña lució desordenada y concedió facilidades ante la efectividad del ataque guatemalteco (Cortesía: La Selecta SLV).

Dos partidos definirán la continuidad del entrenador

A El Salvador le quedan dos encuentros en la Liga de Naciones y esos partidos determinarán si continúa en la Liga A. Bukele explicó que la condición no fue impuesta de forma unilateral por la Federación, sino que surgió de una conversación con el propio entrenador.

“Si yo no lo dejo allí y no lo dejo clasificado, yo mismo me voy el día martes”, fue el compromiso que Gómez puso sobre la mesa, según relató el presidente de la Fesfut durante una conferencia de prensa.

Bukele detalló que el acuerdo no incluye una indemnización si el colombiano decide dejar el puesto por no cumplir el objetivo. “Bolillo no tiene ningún dinero porque se vaya el Bolillo, no hay ningún monto que hay que pagar por la rescisión de contrato”, afirmó.

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La posición del técnico quedó ligada a la situación competitiva del equipo, que deberá reaccionar tras la caída ante Guatemala. La permanencia en la Liga A permitirá que El Salvador continúe entre las selecciones de mayor nivel de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Yamil Bukele condicionó la permanencia de Hernán Darío Gómez a la conservación del lugar en la Liga A de la Concacaf. (Foto cortesía FESFUT)

Bukele respaldó el proceso pese al resultado ante Guatemala

El presidente federativo reconoció que el 6 a 0 fue un resultado difícil de asimilar. “Lo que sucedió el lunes, nadie lo entiende, es incomprensible”, sostuvo al analizar el desempeño del seleccionado salvadoreño.

Bukele señaló que la derrota no modifica su mirada sobre el proceso, aunque admitió que el camino puede incluir otros tropiezos. “En lo que vamos de estos 10 meses, yo veo un proceso. Vamos a seguir teniendo pérdidas, cambiemos o no al cuerpo técnico. Estamos claros que lo que sucedió el lunes, nadie lo entiende, es incomprensible. Insisto, vamos a tener otras derrotas, ojalá nunca como estas, pero ojalá que sea con mucho trabajo”, afirmó Yamil Bukele.

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El dirigente apuntó a la formación de jugadores como uno de los problemas de fondo del fútbol salvadoreño. En ese sentido, defendió el planteamiento defensivo utilizado por Gómez y recordó que el entrenador ya lo había puesto en práctica durante los amistosos frente a Catar, República Dominicana y Corea del Sur.

La selección afrontará sus dos próximos compromisos con una meta clara: sostenerse en la Liga A. Si lo consigue, Gómez seguirá al frente del equipo. Si no alcanza ese objetivo, el propio entrenador anticipó que dará un paso al costado.