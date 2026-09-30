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México anuncia su última convocatoria para la Fecha FIFA de octubre previo a jugarse el boleto al Mundial Femenil 2027

El tricolor se enfrentará a la selección de Haití en noviembre para buscar volver a la Copa Mundial Femenina, a la cual no asiste desde Canadá 2015

El tricolor se enfrentará a la selección de Haití en noviembre para buscar volver a la Copa Mundial Femenina, a la cual no asiste desde Canadá 2015. (Miseleccionfem)
El tricolor se enfrentará a la selección de Haití en noviembre para buscar volver a la Copa Mundial Femenina, a la cual no asiste desde Canadá 2015. (Miseleccionfem)
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La Selección Mexicana Femenil dio a conocer la convocatoria de 23 futbolistas para disputar dos partidos amistosos ante Jamaica, correspondientes a la última ventana de Fecha FIFA antes del Premundial de CONCACAF

Estos encuentros servirán para que el cuerpo técnico pruebe variantes de cara al torneo clasificatorio. México buscará volver a una Copa del Mundo Femenina después de 11 años y obtener el boleto a los Juegos Olímpicos, una cita a la que no asiste desde Atenas 2004.

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Lista de jugadoras convocadas para el partido ante Jamaica

Estas son las futbolistas que representarán a México en los dos partidos amistosos
Estas son las futbolistas que representarán a México en los dos partidos amistosos

La concentración de la Selección Mexicana Femenil se realizará del 4 al 13 de octubre, en una etapa de preparación rumbo al Campeonato de CONCACAF W. El cuerpo técnico aprovechará esta Fecha FIFA para definir variantes y dar seguimiento a las futbolistas convocadas.

México enfrentará a Jamaica en dos partidos amistosos. El primero se jugará el 9 de octubre en el Estadio Victoria, en Aguascalientes; el segundo será el 13 de octubre en el Estadio Corregidora, en Querétaro, con el que cerrará la actividad de la ventana internacional.

A continuación te presentamos la lista de jugadoras convocadas:

Porteras

  • Esthefanny Barreras (Pachuca)
  • Celeste Espino (Club América)
  • Blanca Félix (Chivas)

Defensas

  • Kimberly Rodríguez (Club América)
  • Nicolette Hernández
  • Aaliyah Farmer
  • Kenti Robles (Pachuca)
  • Reyna Reyes
  • Ana Mendoza (Pumas)
  • Jana Gutiérrez (Club América)

Mediocampistas

  • Rebeca Bernal (Manchester United)
  • Nancy Antonio (Club América)
  • Karla Nieto (Pachuca)
  • Maricarmen Reyes (Club América)
  • Alice Soto (Rayadas de Monterrey)
  • Alexia Delgado (Tigres)

Delanteras

  • Scarlett Camberos (Club América)
  • Jacqueline Ovalle (Orlando Pride)
  • Charlyn Corral (Pachuca)
  • Jasmine Casarez (Club Deportivo Guadalajara)
  • Montserrat Saldívar (Club América)
  • Kiana Palacios
  • Diana Ordóñez (Tigres)

Este duelo servirá de preparación para lo que México tendrá que enfrentar contra Haití, al tratarse de un rival con características de juego similares debido a que Jamaica también es un rival caribeño.

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México va por una clasificación histórica al Mundial

El conjunto azteca se medirá ante un equipo isleño que busca arrebatarle puntos a uno de los equipos más poderosos del área.
El conjunto azteca se medirá ante un equipo isleño que busca arrebatarle puntos a uno de los equipos más poderosos del área. (TW @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil afronta ante Haití un partido que puede devolverla a un Mundial Femenil después de 11 años, ya que no asisten a dicha competencia desde Canadá 2015.

El encuentro se disputará el 28 de noviembre en Texas y también puede definir el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos vence a El Salvador y el Tricolor supera a las caribeñas, México asegurará su clasificación a la justa olímpica por primera vez desde Atenas 2004.

Sin embargo, aunque el conjunto caribeño no cuenta con una liga consolidada como la Liga MX Femenil, Haití tiene jugadoras con experiencia en el futbol europeo que pueden marcar diferencia en un partido definitivo.

Entre ellas aparece Melchie Dumornay, futbolista del Olympique de Lyon que está catalogada como una de las mejores 15 jugadoras a nivel mundial y pudiera meter en predicamentos a la defensa tricolor.

Su velocidad, capacidad para conducir el balón y definición dentro del área obligarán a México a mantener el orden defensivo durante los 90 minutos para no verse sorprendidas.

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